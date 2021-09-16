Секс на раз. З такою ситуацією зіштовхувалися як чоловіки, так і жінки.

Попри всі упередження, від такого зв’язку відмовлятися не варто, якщо є сильне бажання, вважає сексолог та психолог реаліті Екси на Новому каналі Наталія Єжова. Але варто пам’ятати низку правил, які вбережуть від негативних наслідків такого досвіду.

Топ-5 порад від Наталії Єжової:

Завжди використовувати презервативи

– Навіть якщо ви вживаєте гормональні таблетки чи у вас є спіраль, використовуйте презервативи. Це вбереже вас від багатьох проблем, бо ви не знаєте, що буде потім. Ви можете сексуально не підійти одне одному, і через це не будуватимете стосунки разом, – зазначає Наталія Єжова.

Не відчувати провину

Зважуючись на такий досвід, не варто після цього відчувати провину.

– Не звинувачуйте себе, якщо після сексу партнер вам не телефонує. Не думайте, що з вами щось не те. Інколи один раз – це один раз, – додає сексолог.

Не очікувати нічого

Важливо заздалегідь не будувати “повітряні замки”, навіть якщо партнер дуже подобається. Це вбереже від розчарування та докорів сумління.

– Продовження може або бути, або ні. Якщо не буде таких очікувань, то секс дійсно буде класним, – пояснює фахівець.

Бути обережними з прихованими камерами

– Часом трапляється, що під час сексу на раз один із партнерів знімає процес, а потім викладає в інтернет. Щоб цього уникнути, краще самотужки обрати місце для сексу. Скажімо, забронюйте номер у готелі, – рекомендує Наталія Єжова.

Варто вивчити партнера заздалегідь

Зважуючись провести з кимось ніч, важливо хоча б мінімально пізнати цю людину, хто вона та чим займається. Попри сильне бажання, не варто забувати про власну безпеку. Іноді секс на раз може загрожувати не лише здоров’ю, а й життю.