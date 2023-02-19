Існує безліч рецептів сендвічів. Усі вони досить універсальні та готуються дуже просто.
Їх можна робити на сніданок, перекушування, брати з собою в дорогу і на роботу.
Інгредієнти:
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- 1 середній буряк
- 4 шматочки хліба
- 4 слайси свинячої грудинки
- 4 слайси сиру
- 1/3 ч. л. зерен кмину
- 1,5 ст.л.гірчиці у зернах
Маринад для буряків:
- 2 ст. винного або яблучного оцту (6%)
- 1 зубчик часнику
- 100 мл води
Приготування:
- Зваріть або запікайте один середній буряк. Залишіть, щоб охолола. Потім очистіть від шкірки, наріжте слайсами і перекладіть миску для маринування.
- Додати 2 ст. ложки винного або яблучного оцту 6%, видавіть зубчик часнику і влийте воду, щоб повністю покривала буряк. Якщо у вас великий буряк, долийте ще води.
- Маринуйте її 30-40 хвилин. Оцет можете взяти їдальню, але зауважимо, що він 9%, тому зменште кількість до 1,5 ст. ложки.
- Візьміть два шматочки хліба, обсмажте на сухій сковороді з обох боків до золотистої скоринки.
- Змастіть їх гірчицею і на кожен викладіть компоненти в такій послідовності: складений у два рази слайс сиру, 2-3 слайси буряків, а потім складену вдвічі грудинку. Посипте її кмином. Він надасть легкого аромату. Один великий бутерброд покладіть на інший. У вас має вийти сендвіч з великою начинкою всередині.
Джерело: Євген Клопотенко