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Їжа

Сендвіч з буряком та свинячою грудинкою

19 Лютого 2023, 20:01
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
бургер
Джерело: Depositphotos

Існує безліч рецептів сендвічів. Усі вони досить універсальні та готуються дуже просто.

Їх можна робити на сніданок, перекушування, брати з собою в дорогу і на роботу.

Інгредієнти:

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  • 1 середній буряк
  • 4 шматочки хліба
  • 4 слайси свинячої грудинки
  • 4 слайси сиру
  • 1/3 ч. л. зерен кмину
  • 1,5 ст.л.гірчиці у зернах

Маринад для буряків:

  • 2 ст. винного або яблучного оцту (6%)
  • 1 зубчик часнику
  • 100 мл води

Приготування:

  1. Зваріть або запікайте один середній буряк. Залишіть, щоб охолола. Потім очистіть від шкірки, наріжте слайсами і перекладіть миску для маринування.
  2. Додати 2 ст. ложки винного або яблучного оцту 6%, видавіть зубчик часнику і влийте воду, щоб повністю покривала буряк. Якщо у вас великий буряк, долийте ще води.
  3. Маринуйте її 30-40 хвилин. Оцет можете взяти їдальню, але зауважимо, що він 9%, тому зменште кількість до 1,5 ст. ложки.
  4. Візьміть два шматочки хліба, обсмажте на сухій сковороді з обох боків до золотистої скоринки.
  5. Змастіть їх гірчицею і на кожен викладіть компоненти в такій послідовності: складений у два рази слайс сиру, 2-3 слайси буряків, а потім складену вдвічі грудинку. Посипте її кмином. Він надасть легкого аромату. Один великий бутерброд покладіть на інший. У вас має вийти сендвіч з великою начинкою всередині.
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Джерело: Євген Клопотенко

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