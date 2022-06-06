Найароматніша, найсолодша, найчервоніша, найсексуальніша полуниця радує око і лоскоче рецептори смаку. І що ж з неї приготувати? Не думайте, шеф Євген Клопотенко подбав про ваш час: він пропонує готову добірку рецептів з полуниці. Але в кожному є своя “родзинка”.

Карпачо з полуниці і редиски

Карпачо – це страва з яловичини. Та спробуйте відійти від канонів. Візьміть редиску, полуницю, наріжте тонесенькими слайсами, додайте дрібку ароматних східних спецій. І… куштуйте та насолоджуйтесь.

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Інгредієнти

200 г полуниці

150 г редиски

1-2 дрібки молотого коріандру

1-2 дрібки міксу перців

1 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. соку лимона

сіль до смаку

Візьміть стиглі ягоди полуниці, приберіть хвостики, промийте під струменем холодної води. Покладіть їх на паперовий рушник, щоб просушити.

Візьміть 150 г редиски, помийте, зріжте хвостики та поріжте тонкими кружечками.

Коли полуниця просохне, поріжте її на кружечки й обережно перекладіть у невелику миску, додавши в посуд дрібку солі та сік лимона. Залиште на 10 хвилин.

Кружечки редиски покладіть в інший посуд, полийте оливковою олією та ретельно перемішайте.

Щоб подати страву на стіл, візьміть велику пласку тарілку та викладіть кружечки полуниці в один шар.

Половину тарілки з полуницею посипте меленим міксом перців, а другу – меленим коріандром. Зверху на полуниці викладіть кружечки редиски.

Круасан з полуницею

Інгредієнти

2 шт. готових круасанів

40 г сиру маскарпоне

50-70 г полуниці

2 дрібки меленого коріандру

1 гілочка м’яти

Візьміть полуницю, зніміть з неї хвостики, промийте її під струменем холодної води та підсушіть на паперовому рушнику.

Гілочку м’яти також помийте і відокремте листочки від стебла.

Розріжте два круасани уздовж на дві частини не до кінця, утворивши так звану морську мушлю.

Ягоди наріжте слайсами.

Нижню частину круасана намажте сиром маскарпоне. Зверху покладіть полуниці, посипте меленим коріандром.

Прикрасьте листочками м’яти.

Кривава Мері

Ми звикли, що Кривава Мері – один з найпопулярніших класичних коктейлів, знаний у всьому світі. А додайте до нього полуницю!

Інгредієнти

400 мл томатного соку

½ шт. перцю чилі

½ ч. л. копченої паприки

100-150 мл горілки

1 шт. огірка

5-6 шт. полуниці (замороженої)

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Зніміть з огірка шкірку і натріть його на дрібній тертці. Дрібно порубайте ножем перець чилі.

У чашу блендера налийте томатний сік. Додайте підготовлені огірок і перець чилі, всипте копчену паприку.

Додайте до чаші блендера 5-6 ягід замороженої полуниці.

Далі перебийте сік з ягодами, овочами і спеціями до однорідного стану.

Розлийте основу коктейлю у дві склянки і долийте у кожну склянку по 50-75 мл горілки.

Джерело: Євген Клопотенко