Кабачок – один із найулюбленіших літніх овочів для більшості українців. З них можна приготувати кабачкове соте, оладки, крем-суп, рагу, запіканку, ікру та багато інших дієтичних страв.
Але смажені кабачки у клярі – завжди виграшний варіант, адже вони зберігають свою соковитість як у гарячому, так і в холодному вигляді.
Як смажити кабачки в яйці та борошні – читайте в покроковій інструкції від Фактів ICTV.
Смажені кабачки в яйці та борошні: що знадобиться
Інгредієнти:
- Кабачок – 1 шт.
- Яйце – 1 шт.
- Борошно – 3 ст. л.
- Сіль, чорний перець на ваш смак.
- Італійські трави – на ваш смак.
- Олія – 3 ст. л.
Як смажити
- Спершу ретельно помийте та витріть кабачок паперовим рушником.
- Відріжте хвостики і наріжте кабачок на кружальця.
- Перекладіть нарізаний кабачок у миску, додайте улюблені спеції. Ретельно перемішайте.
- Візьміть дві миски. В одну насипте борошно, в іншу – вбийте яйце та перемішайте його до однорідності.
- Розігрійте сковорідку та влийте олію.
- Візьміть один шматочок кабачка, вмочіть його в яйце, а потім перекладіть в миску з борошном. Стежте, аби яйце та борошно рівномірно потрапляли на кабачок.
- Після борошна викладіть кабачок на сковорідку та обсмажте з двох боків до золотистої скоринки.
Обсмажте таким способом увесь кабачок. Тепер приготуйте смачний часниковий соус. Для цього вам знадобляться майонез, часник та вода.
В маленьку миску вичавіть трохи майонезу, додайте краплину води та подрібнений часник. Ретельно перемішайте соус, намастіть його на кабачки та насолоджуйтеся. Смачного!