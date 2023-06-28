Кабачок – один із найулюбленіших літніх овочів для більшості українців. З них можна приготувати кабачкове соте, оладки, крем-суп, рагу, запіканку, ікру та багато інших дієтичних страв.

Але смажені кабачки у клярі – завжди виграшний варіант, адже вони зберігають свою соковитість як у гарячому, так і в холодному вигляді.

Як смажити кабачки в яйці та борошні – читайте в покроковій інструкції від Фактів ICTV.

Смажені кабачки в яйці та борошні: що знадобиться

Інгредієнти:

Кабачок – 1 шт.

Яйце – 1 шт.

Борошно – 3 ст. л.

Сіль, чорний перець на ваш смак.

Італійські трави – на ваш смак.

Олія – 3 ст. л.

Як смажити

Спершу ретельно помийте та витріть кабачок паперовим рушником. Відріжте хвостики і наріжте кабачок на кружальця. Перекладіть нарізаний кабачок у миску, додайте улюблені спеції. Ретельно перемішайте. Візьміть дві миски. В одну насипте борошно, в іншу – вбийте яйце та перемішайте його до однорідності. Розігрійте сковорідку та влийте олію. Візьміть один шматочок кабачка, вмочіть його в яйце, а потім перекладіть в миску з борошном. Стежте, аби яйце та борошно рівномірно потрапляли на кабачок. Після борошна викладіть кабачок на сковорідку та обсмажте з двох боків до золотистої скоринки.

Обсмажте таким способом увесь кабачок. Тепер приготуйте смачний часниковий соус. Для цього вам знадобляться майонез, часник та вода.

В маленьку миску вичавіть трохи майонезу, додайте краплину води та подрібнений часник. Ретельно перемішайте соус, намастіть його на кабачки та насолоджуйтеся. Смачного!