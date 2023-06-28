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Їжа

Сезон у самому розпалі: як смажити кабачки в яйці та борошні

28 Червня 2023, 14:37
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Кабачки смажені
Джерело: Depositphotos

Кабачок – один із найулюбленіших літніх овочів для більшості українців. З них можна приготувати кабачкове соте, оладки, крем-суп, рагу, запіканку, ікру та багато інших дієтичних страв.

Але смажені кабачки у клярі – завжди виграшний варіант, адже вони зберігають свою соковитість як у гарячому, так і в холодному вигляді.

Як смажити кабачки в яйці та борошні – читайте в покроковій інструкції від Фактів ICTV.

Смажені кабачки в яйці та борошні: що знадобиться

Інгредієнти:

  • Кабачок – 1 шт.
  • Яйце – 1 шт.
  • Борошно – 3 ст. л.
  • Сіль, чорний перець на ваш смак.
  • Італійські трави – на ваш смак.
  • Олія – 3 ст. л.

Як смажити

  1. Спершу ретельно помийте та витріть кабачок паперовим рушником.
  2. Відріжте хвостики і наріжте кабачок на кружальця.
  3. Перекладіть нарізаний кабачок у миску, додайте улюблені спеції. Ретельно перемішайте.
  4. Візьміть дві миски. В одну насипте борошно, в іншу – вбийте яйце та перемішайте його до однорідності.
  5. Розігрійте сковорідку та влийте олію.
  6. Візьміть один шматочок кабачка, вмочіть його в яйце, а потім перекладіть в миску з борошном. Стежте, аби яйце та борошно рівномірно потрапляли на кабачок.
  7. Після борошна викладіть кабачок на сковорідку та обсмажте з двох боків до золотистої скоринки.

Обсмажте таким способом увесь кабачок. Тепер приготуйте смачний часниковий соус. Для цього вам знадобляться майонез, часник та вода.

В маленьку миску вичавіть трохи майонезу, додайте краплину води та подрібнений часник. Ретельно перемішайте соус, намастіть його на кабачки та насолоджуйтеся. Смачного!

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