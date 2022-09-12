Згідно з новим дослідженням шотландських вчених, чи з’їдає людина найбільшу порцію їжі рано вранці або пізно ввечері, не впливає на те, як організм засвоює калорії.

Проте, за словами дослідників, люди, які ситно їли вранці, повідомляли, що відчували себе менш голодними протягом дня, що може сприяти більш легкій втраті ваги.

Дослідники набрали здорових 16 чоловіків і 14 жінок з надмірною вагою або ожирінням, щоб контролювати їхню дієту і вимірювати їхній метаболізм протягом певного періоду часу.

Зараз дивляться

Читайте також: В якому віці ризик ожиріння найбільш високий

Кожному учаснику було випадковим чином призначено їсти вранці або ввечері протягом чотирьох тижнів. Дієта була низькокалорійною, з балансом 30% білків, 35% вуглеводів і 35% жирів.

Після періоду вимивання протягом одного тижня, коли калорії були збалансовані протягом дня, кожен учасник перейшов на протилежну дієту ще на чотири тижні.

Дослідники виявили, що споживання енергії та загальна втрата ваги були однаковими для ранкової та вечірньої дієт. Суб’єкти втратили в середньому трохи більше 3 кг протягом кожного з чотиритижневих періодів.

Група планує розширити свої дослідження на тих, хто працює позмінно, щоб зрозуміти, як час доби впливає на обмін речовин.