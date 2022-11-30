Натуральні приправи і прянощі відмінно покращують смак напою чи їжі. Та ще й зігрівають. Це особливо корисно взимку. І добре впливають на захисні сили організму. А ще – зміцнюють імунітет.

Деякі спеції мають антибактеріальні властивості, інші – покращують травлення. Однак, вживати їх треба обережно, якщо маєте хронічні хвороби органів кишково-шлункового тракту. Про доступні кожному українцю зігріваючі спеції та прянощі Фактам ICTV розповіла лікарка-дієтолог, гастроентеролог Тетяна Батин.

Кориця, куркума, імбир, гвоздика, мускатний горіх, кардамон, запашний перець – ці аромати нам нагадують свято та різдвяні ярмарки.

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Адже ці спеції додають у новорічно-різдвяну випічку, зігріваючі напої, глінтвейн, чай та каву.

1. Кориця покращує кровопостачання, розріджує кров і вона вільніше тече по судинах. Це не дає замерзнути та перешкоджає застудам. А ще – кориця покращує вуглеводний обмін, підвищує чутливість клітин до інсуліну.

Це дозволяє знизити рівень цукру у крові. Тож, смаколики з корицею нам не зашкодять. Ця спеція вгамовує ще й апетити. Тому усім, хто прагне скинути зайву вагу, варто мати корицю вдома.

2. Гвоздика має неймовірно насичений і інтенсивний природний аромат та пекучий смак. Дуже добре діє як антисептик. Щоб прибрати неприємний запах із рота, достатньо пожувати гвоздику.

Вона має ще й противірусні та прогрибкові властивості, добре зміцнює імунітет. Традиційно, гвоздику додають у маринади і соління. І, звісно, у чай та інші напої. А також випічку. Але з обережністю її варто застосовувати при гастритах та виразці шлунку.

3. Кардамон має загальнозміцнюючу, муколітичну і потогінну дію. У наші дні його рекомендують при астмі, мігрені і болях у горлі. Чай з кардамоном прекрасно зігріває і допомагає при застуді та кашлі.

Зелений кардамон покращує травлення. Його можна додати до кави. Або ж просто пожувати шматок після ситної, жирної їжі.

4. Куркума – це природний антибіотик. Настій куркуми може допомогти при тонзиліті і навіть при отруєннях. Вона покращує травлення, стимулюючи виділення жовчі та травних соків і допомагає у перетравленні важкої, жирної їжі.

Куркума покращує вуглеводний обмін – знижує рівень цукру та підвищує чутливість до інсуліну. А також має протизапальні властивості. Це прекрасний антиоксидант.

Куркуму додають при приготуванні круп, а також крохмалистих овочів.

Ну, і звичайно ж, вона незамінна у популярному серед людей, які дотримують правильного харчування, напої куркума-латте або золоте латте. Це традиційний індійський напій із теплого молока, куркуми, кориці, сушеного імбиру та меду. Ідеально підходить, щоб зігрітися, розслабитися та посмакувати кремовим напоєм із надзвичайно цікавим смаком.

5. Імбир – це гостра спеція, яка має протизапальні, знеболюючі властивості, стимулює кровообіг, покращує обмін речовин, а також підвищує імунітет. Його часто додають до їжі. Не тільки у чай, а й до салатів.

Корінь імбиру використовують при приготуванні м’ясних та рибних страв, а також картоплі. Якщо відчуваєте неприємне першіння у горлі, приготуйте собі чашечку імбирного чаю з медом і лимоном.

6. Перець чилі – гостра, ароматна приправа, яку додають до м’ясних та рибних страв. Він містить у собі капсаїцин, що надає йому гостроти. Перець чилі додають до страв. Особиво м’ясних. Він стимулює кровообіг та має відмінний зігріваючий ефект.

7. Масала – це традиційна для Індії суміш зігріваючих спецій та приправ, в яку, зазвичай, входять кардамон, кориця, імбир, гвоздика, чорний перець, а також насіння фенхелю.

Але існує безліч варіацій цієї пряної суміші, які відрізняються складом, у залежності від регіону їх використання. Усі інгредієнти для чаю масала ви знайдете вдома. Або ж у найближчому магазині. Щоб приготувати цей зігріваючий напій, потрібен чорний чай без домішок, вода, молоко та мед. А також прянощі. Такий чай можна готувати в подорожі, або ж смакувати ним вдома.

Не варто забувати про часник та цибулю, які теж мають протизапальні та антисептичні властивості.

У холодну пору року варто щодня використовувати різні спеції та прянощі. І не лише щоб зігрітися, а й для профілактики захворювань та зміцнення імунітету. А ще – це ж так смачно і ароматно!