В сьогоднішніх реаліях українці у будь-який момент можуть залишитися без світла. І якщо для того, щоб освітити кімнату, можна просто запалити кілька свічок, то втамувати голод миттєво не вийде.

Якщо вдома є окріп, можна залити ним крупи, пластівці або зробити смачний суп у термосі.

Однак якщо в квартирі є тільки холодна вода і обмежена кількість продуктів, то необхідно добряче подумати перед приготуванням.

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Рецепти страв, які можна приготувати без нагрівання – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Гречка з тушкованкою

Інгредієнти:

300 г гречки;

1 банка будь-якої тушкованки;

сіль, перець за смаком.

Приготування:

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Гречку замочіть у чистій воді на кілька годин. Додайте до неї тушкованку. Добре все це перемішайте. Додайте сіль та перець за смаком.

Лаваш з ковбасою, соусом та овочами

Інгредієнти:

400 г ковбаси або м’ясної нарізки;

200 г салату;

лаваш;

2 шт огірків;

2 шт болгарського перцю;

2 шт помідорів;

200 г йогурту;

2 ст. л. соку лимона;

3 зубчики часнику;

трішки карі та солі.

Приготування:

Перець та ковбасу наріжте тонкою соломкою, а огірки та помідори – кружальцями. Розкладіть на лаваші ковбасу, овочі та листочки салату. Для соусу змішайте йогурт із лимонним соком, подрібненим часником, сіллю та карі. Заверніть лаваш та полийте його соусом.

Салат з овочами та сиром

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Інгредієнти:

300 г помідорів;

200 г огірків;

100 г будь-якого сиру;

2 ст. л. сметани;

1 зубчик часнику;

за смаком сіль, перець та зелень.

Приготування:

Огірки та помідори наріжте будь-яким зручним способом. Додайте подрібнений часник і перемішайте. Посоліть, поперчіть до смаку. Додайте натертий сир. Заправте салат сметаною, перемішайте і прикрасьте зеленню.

Бутерброди з квашеною капустою і шинкою

Інгредієнти:

4 шматки хлібу;

150 г квашеної капусти;

4 шматки шинки;

4 слайси сиру;

2 ст. л. солодкої гірчиці;

1 ложка олії;

сіль за смаком.

Приготування:

Змішайте капусту з олією та сіллю. Два шматки хліба змастіть гірчицею. Зверху покладіть сир, шинку та капусту. Покладіть зверху інший шматочок хліба. Розріжте на трикутники.

Вафельний торт з горіхами

Інгредієнти:

5 шт вафельних листів;

600 г згущеного молока (вареного);

200 г арахісу.

Приготування:

Смажений арахіс подрібніть на шматочки. Змішайте його зі згущенкою. Візьміть один вафельний лист і змастіть його кількома ложками начинки. Далі покладіть ще один корж, змастіть та збирайте таким чином торт до кінця. Оберніть торт харчовою плівкою і залиште просочуватися.

Смачного!