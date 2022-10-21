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Їжа

Що можна приготувати без вогню чи плити: швидкі рецепти страв на будь-який смак

21 Жовтня 2022, 14:12
Анна Голішевська Редакторка сайту
Страви швидкі
Джерело: Unsplash

В сьогоднішніх реаліях українці у будь-який момент можуть залишитися без світла. І якщо для того, щоб освітити кімнату, можна просто запалити кілька свічок, то втамувати голод миттєво не вийде.

Якщо вдома є окріп, можна залити ним крупи, пластівці або зробити смачний суп у термосі.

Однак якщо в квартирі є тільки холодна вода і обмежена кількість продуктів, то необхідно добряче подумати перед приготуванням.

Зараз дивляться

Рецепти страв, які можна приготувати без нагрівання –  дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Гречка з тушкованкою

Інгредієнти:

  • 300 г гречки;
  • 1 банка будь-якої тушкованки;
  • сіль, перець за смаком.

Приготування:

 

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  1. Гречку замочіть у чистій воді на кілька годин.
  2. Додайте до неї тушкованку.
  3. Добре все це перемішайте.
  4. Додайте сіль та перець за смаком.

Лаваш з ковбасою, соусом та овочами

Інгредієнти:

  • 400 г ковбаси або м’ясної нарізки;
  •  200 г салату;
  •  лаваш;
  • 2 шт огірків;
  • 2 шт болгарського перцю;
  • 2 шт помідорів;
  • 200 г йогурту;
  • 2 ст. л. соку лимона;
  • 3 зубчики часнику;
  • трішки карі та солі.

Приготування:

лаваш

Фото – Unsplash

  1. Перець та ковбасу наріжте тонкою соломкою, а огірки та помідори – кружальцями.
  2. Розкладіть на лаваші ковбасу, овочі та листочки салату.
  3. Для соусу змішайте йогурт із лимонним соком, подрібненим часником, сіллю та карі.
  4. Заверніть лаваш та полийте його соусом.

Салат з овочами та сиром

Інгредієнти:

  • 300 г помідорів;
  • 200 г огірків;
  • 100 г будь-якого сиру;
  • 2 ст. л. сметани;
  • 1 зубчик часнику;
  • за смаком сіль, перець та зелень.

Приготування:

  1. Огірки та помідори наріжте будь-яким зручним способом.
  2. Додайте подрібнений часник і перемішайте.
  3. Посоліть, поперчіть до смаку.
  4. Додайте натертий сир.
  5. Заправте салат сметаною, перемішайте і прикрасьте зеленню.

Бутерброди з квашеною капустою і шинкою

Бутерброди

Фото – Unsplash

Інгредієнти:

  • 4 шматки хлібу;
  • 150 г квашеної капусти;
  • 4 шматки шинки;
  • 4 слайси сиру;
  • 2 ст. л. солодкої гірчиці;
  • 1 ложка олії;
  • сіль за смаком.

Приготування:

  1. Змішайте капусту з олією та сіллю.
  2. Два шматки хліба змастіть гірчицею.
  3. Зверху покладіть сир, шинку та капусту.
  4. Покладіть зверху інший шматочок хліба.
  5. Розріжте на трикутники.

Вафельний торт з горіхами

 

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Допис, поширений ꧁༺ ???????????????? ༻꧂ (@asiasold19)

Інгредієнти:

  • 5 шт вафельних листів;
  • 600 г згущеного молока (вареного);
  • 200 г арахісу.

Приготування:

  1. Смажений арахіс подрібніть на шматочки.
  2. Змішайте його зі згущенкою.
  3. Візьміть один вафельний лист і змастіть його кількома ложками начинки.
  4.  Далі покладіть ще один корж, змастіть та збирайте таким чином торт до кінця.
  5. Оберніть торт харчовою плівкою і залиште просочуватися.

Смачного!

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