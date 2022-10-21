В сьогоднішніх реаліях українці у будь-який момент можуть залишитися без світла. І якщо для того, щоб освітити кімнату, можна просто запалити кілька свічок, то втамувати голод миттєво не вийде.
Якщо вдома є окріп, можна залити ним крупи, пластівці або зробити смачний суп у термосі.
Однак якщо в квартирі є тільки холодна вода і обмежена кількість продуктів, то необхідно добряче подумати перед приготуванням.
Зараз дивляться
Рецепти страв, які можна приготувати без нагрівання – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Гречка з тушкованкою
Інгредієнти:
- 300 г гречки;
- 1 банка будь-якої тушкованки;
- сіль, перець за смаком.
Приготування:
Переглянути цей допис в Instagram
- Гречку замочіть у чистій воді на кілька годин.
- Додайте до неї тушкованку.
- Добре все це перемішайте.
- Додайте сіль та перець за смаком.
Лаваш з ковбасою, соусом та овочами
Інгредієнти:
- 400 г ковбаси або м’ясної нарізки;
- 200 г салату;
- лаваш;
- 2 шт огірків;
- 2 шт болгарського перцю;
- 2 шт помідорів;
- 200 г йогурту;
- 2 ст. л. соку лимона;
- 3 зубчики часнику;
- трішки карі та солі.
Приготування:
- Перець та ковбасу наріжте тонкою соломкою, а огірки та помідори – кружальцями.
- Розкладіть на лаваші ковбасу, овочі та листочки салату.
- Для соусу змішайте йогурт із лимонним соком, подрібненим часником, сіллю та карі.
- Заверніть лаваш та полийте його соусом.
Салат з овочами та сиром
Переглянути цей допис в Instagram
Інгредієнти:
- 300 г помідорів;
- 200 г огірків;
- 100 г будь-якого сиру;
- 2 ст. л. сметани;
- 1 зубчик часнику;
- за смаком сіль, перець та зелень.
Приготування:
- Огірки та помідори наріжте будь-яким зручним способом.
- Додайте подрібнений часник і перемішайте.
- Посоліть, поперчіть до смаку.
- Додайте натертий сир.
- Заправте салат сметаною, перемішайте і прикрасьте зеленню.
Бутерброди з квашеною капустою і шинкою
Інгредієнти:
- 4 шматки хлібу;
- 150 г квашеної капусти;
- 4 шматки шинки;
- 4 слайси сиру;
- 2 ст. л. солодкої гірчиці;
- 1 ложка олії;
- сіль за смаком.
Приготування:
- Змішайте капусту з олією та сіллю.
- Два шматки хліба змастіть гірчицею.
- Зверху покладіть сир, шинку та капусту.
- Покладіть зверху інший шматочок хліба.
- Розріжте на трикутники.
Вафельний торт з горіхами
Переглянути цей допис в Instagram
Інгредієнти:
- 5 шт вафельних листів;
- 600 г згущеного молока (вареного);
- 200 г арахісу.
Приготування:
- Смажений арахіс подрібніть на шматочки.
- Змішайте його зі згущенкою.
- Візьміть один вафельний лист і змастіть його кількома ложками начинки.
- Далі покладіть ще один корж, змастіть та збирайте таким чином торт до кінця.
- Оберніть торт харчовою плівкою і залиште просочуватися.
Смачного!
Читайте також:Що можна приготувати на вечерю без електрики