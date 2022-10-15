У наш час щохвилини ми можемо залишитися без світла. Також нас просять обмежувати споживання електрики, щоб стабілізувати роботу енергосистеми. А щоб вам не було сумно і страшно що сім’я може залишитися без вечері, нагадуємо кілька рецептів страв, які можна готувати без електроприладів, вважає шеф Євген Клопотенко.

По-перше, якщо у вас є коричнева гречка, то запам’ятайте – вона вже готова. Її можна залити не тільки гарячою водою, а й холодною водою, або бульйоном. Через кілька годин ви отримаєте смачну гречану кашу.

Кус кус також можна запарити заздалегідь, а потям додати до нього порізані свіжі овочі.

Зараз дивляться

Подбайте про те, щоб вдома був сир фета. Він ідеально поєднується з різноманітними овочами. Закуску з фетою можна приготувати буквально за хвилину. Тому, якщо ви прийдете додому, а світла не має, то приготуйте нашвидкуруч смачну страву, та намазуйте її на шматочок улюбленого хліба.

Закуска з сиром фета

Інгредієнти

200 г сиру фета

2 ст. л. оливкової олії

сік ½ лимона

Візьміть глибоку миску, викладіть у неї 200 г сиру фета. Вичавіть сік ½ лимона та додайте до сиру.

Сир фета розімніть виделкою з лимонним соком і додайте мелений перець.

Все!

Наступна страва нагадає вам про море. В оригінальному рецепті лаваш має бути підсмажений, та страва добре смакуватиме і холодною.

Закуска з лаваша, тунця та норі

Інгредієнти

2 лаваша

2 листа водоростей норі

200 г крем-сиру

2 огірка

1 банка тунця (80 г)

Огірки поріжте вздовж смужками. Можна їх почистити.

Лаваші розгорніть та поріжте по розміру норі.

Скропіть листа норі невеликою кількістю води, щоб вони стали еластичними та добре загорталися. Викладіть на лаваш. Змастіть листи норі тонким шаром крем-сиру. по 100 г на порцію.

На крем-сир розкладіть смужки порізаного огірка.

Відкрийте банку консервованого тунця, розімніть його виделкою та тонким шаром розподіліть на по сиру з огірками.

Заверніть лаваш у вигляді ролу.

Готово!

Мексиканська сальса

Зі свіжих овочів виходить смачна та ароматна мексиканська сальса. Якнайкраще сальса підходить для споживання на вечерю, бо страва ця легка та проста.

Інгредієнти

1 середній спілий авокадо

5 томатів чері

5-10 г перцю чилі

½ середньої червоної цибулі

10 гілочок кінзи

1 лайм (сік)

Авокадо розріжте на дві половини, вийміть кісточку та очистіть від шкірки. Поріжте дрібними кубиками. Перекладіть у глибоку миску та одразу додайте сік одного лайма. Це потрібно, щоб м’якоть авокадо не окислювалася та не чорніла.

Візьміть томати чері, помийте та поріжте такими ж кубиками, як і авокадо.

Червону цибулю, перець чилі та гілочки кінзи дрібно порубіть. Усі інгредієнти перекладіть у миску з авокадо, додайте сіль та оливкову олію. Перемішайте. Сальсу не варто готувати на два рази, бо вона пустить сік і буде несмачною.

Джерело: Євген Клопотенко