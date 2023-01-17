Дієтологи часто говорять про те, що навіть якщо ви інтенсивно тренуєтесь, але не дотримуєтеся правильного харчування, то ефекту буде менше. Секрет втрати ваги майже завжди полягає у правильному харчуванні.
Якщо ви хочете досягти найшвидшого і найпомітнішого результату, необхідно поєднувати правильне харчування та регулярні фізичні навантаження. Що можна їсти, щоб схуднути – читайте в матеріалі.
Дієтолог-нутриціолог Галина Довідна вважає – для того, щоб схуднути, необхідно вживати натуральні інгредієнти для підвищення метаболізму. Наприклад, закупіться такими продуктами:
- корицею;
- імбирем;
- перцем;
- куркумою;
- сухим часником.
Такі інгредієнти потрібно додавати в їжу щодня, якщо ви хочете схуднути.
Поряд з помірністю і регулярними вправами, вживання цих поживних продуктів має прокласти ваш шлях до успіху і більш здорового життя.
Також є багато корисних продуктів, які можна їсти, щоб схуднути.
Що можна їсти, щоб схуднути
- Цілі яйця. Вони багаті білком і жирами й дуже насичують. Майже всі корисні речовини містяться в жовтках.
- Листова зелень. У ній не тільки мало калорій, а й багато клітковини, яка допомагає зберігати відчуття ситості.
- Лосось. Багатий високоякісним білком, корисними жирами та різними важливими живильними речовинами.
- Хрестоцвіті овочі (броколі, цвітна та брюссельська капуста). Вони також дуже поживні й містять корисні речовини.
- Нежирна яловичина і куряча грудка.
- Варена картопля. Містить неймовірно широкий спектр поживних речовин — потроху майже всього, що вам потрібно. У ній особливо багато калію, який відіграєважливу роль у контролі артеріального тиску.
- Тунець – прекрасне пісне джерело високоякісного білка. Якщо ви намагаєтеся збільшити споживання білка, обирайте консерви з тунця у воді, а не в маслі.
- Квасоля і бобові (сочевиця, чорна квасоля). Містять стійкий крохмаль та обидва багаті білком і клітковиною, що сприяє насиченню та знижує споживання калорій.
- Супи. Завдяки високому вмісту води вони дуже ситні. Однак намагайтеся уникати кремових або масляних супів.
- Сир. Складається з білка з дуже невеликою кількістю вуглеводів і жиру. Він також багатий кальцієм, який сприяє спалюванню жиру.
- Авокадо. Багатий корисними жирами, мононенасиченою олеїновою кислотою, клітковиною та калієм. Це хороший приклад здорового джерела жиру, який ви можете додати до свого раціону, намагаючись схуднути.
- Яблучний оцет. Додавання яблучного оцту в овочевий салат може допомогти приборкати апетит, що потенційно сприятиме втраті ваги.
- Горіхи. Попри високий вміст жирів горіхи містять збалансовану кількість білка, клітковини й корисних жирів.
- Цільнозернові каші (овес, коричневий рис і кіноа). Цільні зерна багаті клітковиною і містять пристойну кількість білка. Вам слід уникати очищених зерен, якщо ви намагаєтеся схуднути.
- Перець чилі. Вживання гострої їжі, що містить перець чилі, може тимчасово знизити апетит і навіть прискорити спалювання жиру.
- Фрукти. Містять трохи натурального цукру, тому ви можете легко вносити їх у дієту для схуднення. Вони багаті на клітковину, антиоксиданти та різні живильні речовини, які уповільнюють збільшення цукру в крові після їжі.
- Грейпфрут. Дослідження засвідчують, що грейпфрут може пригнічувати апетит і знижувати споживання калорій, якщо вживати його перед їжею. Варто спробувати, якщо ви хочете схуднути.
- Насіння чіа. Продукт із низьким вмістом вуглеводів і один з найкращих джерел клітковини у світі, яка насичує вас і знижує апетит.
- Кокосова олія. Багата тригліцеридами, які посилюють відчуття ситості краще, ніж інші жири, і збільшують кількість спалених калорій. Також вона знижує кількість жиру на животі.
- Оливкова олія першого віджиму. Це, ймовірно, один з найкорисніших жирів на планеті.
- Повножировий йогурт. Жирні молочні продукти, але не знежирені, з часом знижують ризик ожиріння і діабету 2 типу. Нежирний йогурт зазвичай містить цукор, тому його краще уникати.