Ламінування брів – популярна та ефективна процедура, яку робить більшість сучасних красунь.

Загалом ламінування — це як довгострокова укладка, яка дає змогу зафіксувати волоски в потрібному положенні, надати гарної форми та забути про потребу щодня фіксувати їх гелями.

Впродовж місяця після процедури ваші брови матимуть дуже доглянутий та красивий вигляд!

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Що не можна робити після ламінування брів, дізнавалися Факти ICTV.

Ламінування брів: що не можна робити після процедури

Майстер-бровист Анна зазначає, аби досягнути довгострокового ефекту після ламінування, дівчатам потрібно памʼятати про правила та дотримуватися певних рекомендацій.

– Близько 24 години триває процес фіксації форми та остаточного закріплення препаратів на волосках. Тому в цей період не можна мочити брови, піддавати дії пари, а також використовувати косметику (як декоративну, так і по догляду за шкірою), – радить майстер.

У перші декілька днів після процедури не можна:

Мочити брови – можна лише обережно промочити їх рушником.

Відвідувати бані, сауни, спортивний зал.

Наносити декоративну косметику на брови (гелі для укладання, фарбу тощо).

Наносити на зону навколо брів креми, скраби, пілінги, тоніки, маски тощо.

Ходити в солярій.

Лежати в гарячій ванній та перебувати поруч з паром.

Першу добу важливо не чіпати брови, не зачісувати донизу, можна лише вгору або трохи в бік.

Спати лицем в подушку.

Перші три дні краще відмовитися від солярію та засмагання. Гаряче повітря або пар можуть зруйнувати молекули спеціального клейового складу.

Загалом ефект ламінування брів може тривати від 4 до 8 тижнів. Але усе залежить від вашого індивідуального типу волосся та способу життя.

Крім того, після ламінування важливо використовувати спеціальні засоби для догляду за бровами.

Це може бути олія чи сироватку для ламінованих брів.

– Найкраще для брів підходить аргонова олійка. Її можна використовувати щодня на ніч або як легкий фіксувальний засіб з вологим ефектом удень. Для ледачих — тричі на тиждень, – радить майстер.

Анна додає, що олійка збереже пластичність та блиск волосків й запобігатиме їх ламкості у випадку постійного повторення процедури.