З віком жінки починають помічати як змінюється їхня шкіра: кількість підшкірної жирової клітковини зменшується, з’являються глибокі складки та дрібні зморшки.

Особливо жінки скаржаться на носогубні складки, які розташовуються від крил носа до куточків рота. Позбутися носогубних складок допомагає правильний догляд та введення філерів.

Факти ICTV дізнавалися, що не можна робити після введення філерів в носогубні складки.

Філери в носогубні складки: що це за процедура

Лікар-дерматовенеролог Тетяна Черняк зазначає, що філери — спеціальні ін’єкційні препарати, які застосовуються для корекції косметичних дефектів шкіри (зморшок та складок).

– Після введення, філери заповнюють носогубні складки, стимулюють вироблення еластину та колагену, а також сприяють регенерації клітин, – додає лікар.

За допомогою таких інʼєкцій можна ефективно прибрати носогубні складки не лише жінкам, а й чоловікам. Також лікар наводить кілька переваг корекції носогубних складок:

короткий період реабілітації;

безпека – філери не викликають алергію та не мігрують в інші тканини;

тривалість виконання процедури трохи більше за 30 хв.

Ефект після процедури залишається на 12-18 місяців, це залежить від глибини заломів та особливостей організму.

Що не можна робити після процедури

Лікар-дерматовенеролог зазначає, що після введення філерів в носогубні складки може зʼявитися невелике почервоніння та набряк у місці уколів. Але така реакція є цілком нормальною.

– Але щоб уникнути негативних наслідків після введення філерів у носогубні складки, необхідно дотримуватися рекомендацій лікаря, – радить Черняк.

Лікар рекомендує після корекції носогубних складок:

протягом 2-3 днів не чіпати обличчя руками . Після вмивання не розтирати шкіру обличчя рушником, а лише акуратно промокнути;

. Після вмивання не розтирати шкіру обличчя рушником, а лише акуратно промокнути; протягом 7-10 днів не відвідувати сауни, лазні та не брати гарячі ванни;

сауни, лазні та не брати гарячі ванни; перші кілька днів не варто пити гарячі напої ;

; протягом 7-10 днів уникати надмірного впливу ультрафіолетових променів;

надмірного впливу ультрафіолетових променів; н е відвідувати солярії (протягом тижня);

(протягом тижня); протягом 7 днів після процедури не можна курити та вживати алкоголь.

Також протягом одного тижня не можна приймати ліки, що впливають на згортання крові, відвідувати стоматолога, тиснути на зону корекції, спати обличчям у подушку, займатися спортом та важкими фізичними навантаженнями.

А для того, щоб продовжити ефект від процедури, ваш косметолог має підібрати спеціальні засоби для правильного догляду за шкірою обличчя.