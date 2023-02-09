Що приготувати на День святого Валентина 2023 – найкращі ідеї

День святого Валентина неможливо уявити без романтичної вечері при свічках. Що приготувати 14 лютого, якщо ви вирішили відзначити День закоханих у домашньому затишку?

Страви не обов’язково мають бути складними, головне – легкими і оформленими з вигадкою і любов’ю. Ще більше значення, мабуть, має антураж – свічки, приємна музика і красиво накритий стіл.

У такій обстановці кохана сприйме ваші старання як кулінарний шедевр. Ловіть рецепти!

Зараз дивляться

Салат Негреско

Складові:

400 г відвареного курячого філе;

два свіжих огірка;

чотири зварені круто яйця;

200 г чорносливу;

100 г твердого сиру;

100 г волоських горіхів;

по шість столових ложок майонезу і йогурту грецького;

сіль за смаком.

Приготування:

Куряче філе і яйця нарізати тонкою соломкою. Огірки і твердий сир натерти на крупній тертці. Чорнослив теж нарізати тонкими смужками. Волоські горіхи подрібнити в блендері. Майонез змішати з йогуртом або сметаною до однорідності. Всі продукти викладати шарами в порційні вазочки в такій послідовності: курка, яйця, огірки, чорнослив, горіхи, сир. Кожен шар перемащувати заправкою з майонезу і йогурту. Перед подачею поставити на годину до холодильника.

Яловичина у кисло-солодкому соусі

Складові:

500 г яловичини;

одна цибулина;

перець і сіль за смаком.

Для соусу:

дві столові ложки меду;

один лимон;

дві столові ложки томатної пасти;

п’ять столових ложок соєвого соусу;

зубчик часнику;

100 мл води.

Приготування:

Яловичину нарізати на шматочки середньої величини, цибулю – півкільцями і обсмажити на соняшниковій олії протягом 15-20 хв. Для соусу змішати мед, соєвий соус, томатну пасту і тертий часник. Обсмажене м’ясо поперчити, вилити в нього соус і протушкувати на середньому вогні хвилин 10. Додати воду і тушкувати під кришкою ще 10 хвилин. Можна подати з картопляним пюре.

Фаршировані курячі грудки

Інгредієнти:

чотири курячі грудки;

чотири шматочки моцарели;

чотири шматочки шинки;

180 г брокколі;

яйце;

1/2 столової ложки води;

1/4 склянки панірувальних сухарів;

сіль і перець за смаком;

сушена петрушка.

Приготування:

Розділити броколі на суцвіття, відварити протягом двох хвилин і відразу ж опустити в холодну воду, щоб вони не втратили колір. Курячі грудки відбити, посолити і поперчити. На кожну викласти по шматочку моцарели і шинки. Скрутити в рулет і закріпити зубочисткою. Збити яйце з водою, вмочити кожен рулетик в яйце, потім в панірувальні сухарі. Викласти курячі рулетики у форму для запікання і поставити в розігріту до 175 градусів духовку на 30 хвилин.

Шоколадно-банановий тарт

Інгредієнти для основи:

100 г вівсяного борошна;

0,5 ч. л. розпушувача;

70 г бананів;

один білок;

0,5 ч. л. какао.

Інгредієнти для начинки:

400 г сиру;

яйце;

жовток;

1 ст. л. кукурудзяного крохмалю;

30 г какао;

200 г бананів;

щіпка ваніліну;

підсолоджувач.

Приготування: