Що приготувати на День святого Валентина 2023 – найкращі ідеї

День святого Валентина неможливо уявити без романтичної вечері при свічках. Що приготувати 14 лютого, якщо ви вирішили відзначити День закоханих у домашньому затишку?
Страви не обов’язково мають бути складними, головне – легкими і оформленими з вигадкою і любов’ю. Ще більше значення, мабуть, має антураж – свічки, приємна музика і красиво накритий стіл.
У такій обстановці кохана сприйме ваші старання як кулінарний шедевр. Ловіть рецепти!
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Салат Негреско
Складові:
- 400 г відвареного курячого філе;
- два свіжих огірка;
- чотири зварені круто яйця;
- 200 г чорносливу;
- 100 г твердого сиру;
- 100 г волоських горіхів;
- по шість столових ложок майонезу і йогурту грецького;
- сіль за смаком.
Приготування:
- Куряче філе і яйця нарізати тонкою соломкою.
- Огірки і твердий сир натерти на крупній тертці.
- Чорнослив теж нарізати тонкими смужками.
- Волоські горіхи подрібнити в блендері.
- Майонез змішати з йогуртом або сметаною до однорідності.
- Всі продукти викладати шарами в порційні вазочки в такій послідовності: курка, яйця, огірки, чорнослив, горіхи, сир.
- Кожен шар перемащувати заправкою з майонезу і йогурту.
- Перед подачею поставити на годину до холодильника.
Яловичина у кисло-солодкому соусі
Складові:
- 500 г яловичини;
- одна цибулина;
- перець і сіль за смаком.
Для соусу:
- дві столові ложки меду;
- один лимон;
- дві столові ложки томатної пасти;
- п’ять столових ложок соєвого соусу;
- зубчик часнику;
- 100 мл води.
Приготування:
- Яловичину нарізати на шматочки середньої величини, цибулю – півкільцями і обсмажити на соняшниковій олії протягом 15-20 хв.
- Для соусу змішати мед, соєвий соус, томатну пасту і тертий часник.
- Обсмажене м’ясо поперчити, вилити в нього соус і протушкувати на середньому вогні хвилин 10.
- Додати воду і тушкувати під кришкою ще 10 хвилин.
- Можна подати з картопляним пюре.
Фаршировані курячі грудки
Інгредієнти:
- чотири курячі грудки;
- чотири шматочки моцарели;
- чотири шматочки шинки;
- 180 г брокколі;
- яйце;
- 1/2 столової ложки води;
- 1/4 склянки панірувальних сухарів;
- сіль і перець за смаком;
- сушена петрушка.
Приготування:
- Розділити броколі на суцвіття, відварити протягом двох хвилин і відразу ж опустити в холодну воду, щоб вони не втратили колір.
- Курячі грудки відбити, посолити і поперчити.
- На кожну викласти по шматочку моцарели і шинки.
- Скрутити в рулет і закріпити зубочисткою.
- Збити яйце з водою, вмочити кожен рулетик в яйце, потім в панірувальні сухарі.
- Викласти курячі рулетики у форму для запікання і поставити в розігріту до 175 градусів духовку на 30 хвилин.
Шоколадно-банановий тарт
Інгредієнти для основи:
- 100 г вівсяного борошна;
- 0,5 ч. л. розпушувача;
- 70 г бананів;
- один білок;
- 0,5 ч. л. какао.
Інгредієнти для начинки:
- 400 г сиру;
- яйце;
- жовток;
- 1 ст. л. кукурудзяного крохмалю;
- 30 г какао;
- 200 г бананів;
- щіпка ваніліну;
- підсолоджувач.
Приготування:
- Банан перетерти в пюре, додати вівсяне борошно, розпушувач, какао, білок. Замісити еластичне тісто, викласти у форму, сформувати дно і бортики.
- Випікати в духовці на 190 градусах 15 хв.
- Всі інгредієнти для начинки збити блендером і викласти на готовий корж.
- Випікати на 180 градусах ще близько 40-45 хв.
- Дати тарту охолонути і поставити на пару годин в холодильник, а краще на ніч.
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