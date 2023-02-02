Масляна вважається одним із найстаріших свят слов’янських народів. Це смачне та неймовірно ситне свято триває цілий тиждень, який передує Великому посту.

Якщо не хочете готувати на свято лише млинці, Факти ICTV знайшли кілька простих рецептів, які урізноманітнять ваше меню.

Салат Кукурудза

Складові:

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банка солодкої кукурудзи (400 г);

вісім відварених яєць;

банка консервованих грибів (400 г);

сир солоний (250 г);

два невеликих свіжих огірки;

майонез для заправки салату;

пір’я зеленої цибулі та кропу.

Приготування:

На велике блюдо викладаємо продукти так, щоб вони нагадували два качани кукурудзи. Можна салат зробити шарами, але для зручності приготування і викладання продукти слід потерти на тертці, крім грибів, які треба нарізати пластинками. Всі складові перемішати з майонезом. Не вмішуйте в салат кукурудзу та зелену цибулю – вони для прикраси.

Заливна риба

Складові:

1,2 л води;

500 г риби;

25 г желатину;

4 горошини духмяного перцю;

3 гвоздики;

2 лаврові листки;

по одній невеликій цибулині та морквині;

сіль морська, селера, петрушка і лимон.

Приготування:

У холодній воді промити рибу, відокремити філе від хребта, видалити всі кістки або тільки великі. Нарізати філе шматочками, поставити в холодне місце.

Видалити з голови риби зябра, промити, видалити плавники, залити водою всі обрізки: голову, хребет, шкіру тощо, покласти до них цибулину і моркву, поставити на вогонь, проварити пів години після закипання на слабкому вогні, знімаючи ретельно піну. Шумівкою викласти все з бульйону, додати лаврове листя, спеції, підсолити, покласти рибне філе і проварити його до готовності близько 10 хвилин. Витягти філе риби з бульйону, викласти в посуд для холодцю, процідити бульйон, зливаючи його з каструлі не до кінця – зазвичай на дні збирається осад.

Чистого бульйону необхідно близько 1 л, спробувати його на смак, досолити, якщо треба. У 0,5 склянки теплої води розвести желатин, потім влити в рибний бульйон, довести майже до кипіння, відразу зняти з вогню, у жодному разі не кип’ятити бульйон з желатином.

Залити рибу бульйоном, додавши до неї зелень, шматочки красиво нарізаної моркви, також можна шматочки відвареного яйця. Поставити заливну рибу застигати у холодне місце.

Кулеб’яка з тушкованою капустою

Складові для тіста:

борошно – три склянки;

сухі дріжджі – 2,5 ч. л.;

молоко – 0,5 склянки;

вода – 0,5 склянки;

яйце;

соль та цукор – по 1 ч. л;

рослинна олія – 3 ст. л.

Для начинки вам знадобиться:

свіжа капуста – 500 гр;

середня цибулина;

одна морква;

томатний сік – 0,5 склянки;

сіль, цукор, перець – на свій смак;

рослинна олія;

для прикраси – один жовток.

Приготування тіста:

З’єднуємо молоко з водою, загальний обсяг 250 мл. Нагріваємо суміш до 40-45°С, але не вище. Розводимо сухі або свіжі дріжджі.

Додаємо цукор і столову ложку борошна, перемішуємо. Ставимо опару на 15-20 хвилин в тепле місце.

Додаємо в опару 2,5 склянки просіяного борошна, одне яйце, 3 ст. л. рослинної олії та сіль. Замішуємо тісто.

Викладаємо тісто на посипаний борошном стіл і починаємо місити. Тісто візьме ще трохи борошна. У нас повинно вийти досить м’яке тісто, яке не липне до рук і столу. З тіста формуємо колобок, кладемо колобок в миску, накриваємо тонкою серветкою і ставимо в тепле місце на 30-40 хвилин.

Приготування начинки:

Дрібно ріжемо цибулю, тушкуємо її на слабкому вогні в невеликій кількості олії.

Тремо морквину на середню тертушку, додаємо до цибулі, тушкуємо, поки не стане м’якою.

Тонко шаткуємо білокачанну капусту, солимо, злегка перетираємо руками, з’єднуємо з морквою і цибулею. Тушкуємо на середньому вогні під кришкою.

Додаємо томатний сік або томатний соус. Солимо і перчимо на свій смак, якщо необхідно скорегувати кислоту, додаємо трохи цукру.

Тушкуємо капусту під кришкою до готовності, вона повинна стати м’якою, але не розпадатися. Також капуста повинна залишатися соковитою, адже тільки соковита начинка зробить кулеб’яку по-справжньому смачною. Тому, якщо необхідно, то під час готування додаємо в капусту трохи води або томатного соку. Готову капусту охолоджуємо до кімнатної температури.

Приготування кулеб’яки з капустою:

Дістаємо тісто, злегка мнемо його, ділимо на дві частини. З першої розкачуємо продовгуватий корж товщиною близько сантиметра.

Кладемо половину капусти, рівномірно розподіляємо по всій довжині коржа. Щоб на торцях кулеб’яки не було занадто багато тіста, ці краї можна трохи обрізати, а обрізки використати для прикрашування.

Злегка витягаючи тісто з боків, з’єднуємо краї та ретельно їх защипуємо, защипуємо торці.

Отриманий пиріг перевертаємо і кладемо на деко швом вниз (деко застилаємо пергаментом або змащуємо олією). Аналогічно формуємо другу кулеб’яку. Деко з випічкою ставимо в тепле місце на 30 хвилин.

Поки випічка підходить в теплі, з обрізків тіста робимо прикраси (косички, гілочки, квіточки).

Також за допомогою штиря, ножа або виделки обов’язково робимо кілька отворів, щоб був вихід для гарячої пари. Якщо цього не зробити, то пар може розірвати кулеб’яку. На смак це не вплине, але буде не дуже гарно.

І останнє – кулеб’яку з капустою змащуємо жовтком та ставимо у добре прогріту духовку. Випікаємо 35-40 хвилин за температури 180°С.

Ватрушки з сиром

Щоб приготувати 12 ватрушок, для тіста вам знадобиться:

3,5 склянки борошна;

30 г свіжих дріжджів або 10-11 г сухих;

1 склянка молока;

0,5 ч. л. солі;

3 ст. л. цукру,

50 г вершкового масла;

1 ст. л. рослинної олії;

2 яйця для тіста + 1 для змащування.

Для начинки:

500 г некислого сиру;

яєчний жовток;

2-3 ст. л. цукру;

жменя родзинок.

Приготування начинки:

У сир кладемо один яєчний жовток і цукор. Ретельно все перетираємо ложкою, додаємо родзинки. Родзинки попередньо заливаємо окропом на пару хвилин, потім воду зливаємо. Ховаємо начинку в холодильник.

Приготування тіста:

Молоко нагріваємо до температури 39-40°С (молоко має бути трохи теплішим за температуру тіла). Додаємо по ложці цукру і борошна, висипаємо сухі дріжджі або свіжі пресовані. Перемішуємо ложкою, накриваємо рушником і ставимо в тепле місце на пів години.

У миску з опарою додаємо 3 склянки просіяного борошна, збиті яйця. Додаємо ще дві столові ложки цукру, сіль, олію і вершкове масло. Вершкове масло злегка нагріваємо. Все ретельно перемішуємо.

Накриваємо каструлю рушником і знову ставимо в тепле місце на пів години. Тісто знову підходить.

Викладаємо тісто на посипаний борошном стіл або дошку. Починаємо його вимішувати, потроху додаючи борошно. Коли воно перестане липнути до столу і рук, борошно більше не додаємо, тісто на ватрушки має залишатися м’яким.

Щоб ватрушки вийшли ніжними, тісто місимо хвилин 10-15, не менше, борошно не додаємо.

Ділимо тісто на дві частини, потім з кожної частини формуємо ковбаску, яку ділимо ще на 6 однакових частин. У нас повинні вийти невеликі колобки розміром з невелике яблуко.

Кожен колобок розкачуємо, щоб вийшов коржик діаметром 10-12 см. Коржі викладаємо на деко. Сам лист або змащуємо олією, або застилаємо пергаментом. За допомогою склянки видавлюємо поглиблення в коржах. Щоб дно склянки не прилипало, посипаємо його борошном. У поглиблення кладемо по ложці сирної начинки, ставимо ватрушки в гарячу духовку. Духовку вмикаємо заздалегідь, щоб вона добре прогрілася до 200°С.

Коли деко поставили, зменшуємо температуру до 180°С. Ватрушки печемо 15-20 хвилин. Коли вони будуть практично готові, виймаємо з духовки та змащуємо збитим яйцем. Знову ставимо в духовку на кілька хвилин, щоб утворилася глазур.

Млинці Червоний оксамит з глазур’ю

Складові для тіста:

2 склянки борошна;

2 склянки молока;

2 яйця;

3 ст. л. какао;

2 ч. л. розпушувача;

по 0,5 ч. л. соди і солі;

2 ст. л. білого винного оцту;

0,5 склянки цукру;

1,5 ст. л. червоного харчового барвника;

2 ч. л. ваніліну;

70 г вершкового масла.

Для глазурі:

200 г вершкового сиру;

6 ст. л. м’якого вершкового масла;

2 склянки цукрової пудри;

0,5 склянки молока;

0,5 ч. л. ваніліну;

свіжі ягоди і листя м’яти для прикраси.

Приготування:

У мисці перемішайте разом борошно, розпушувач, соду і сіль. Відміряйте молоко в мірну склянку, додайте оцет, залиште суміш на дві хвилини. Вилийте оцтове молоко в окрему миску і додайте цукор, яйця, червоний харчовий барвник, ваніль і розтоплене вершкове масло. Збийте суміш. Поступово додавайте в рідину сухі інгредієнти і перемішайте, доки тісто не стане однорідним.

Розігрійте масло на сковороді і вилийте в неї приблизно 1/4 склянки тіста (залежно від діаметра сковороди і бажаного розміру млинців). Обсмажуйте, поки бульбашки не почнуть з’являтися на поверхні млинців, потім переверніть і обсмажте протилежну сторону.

Для глазурі змішайте міксером вершковий сир і масло, збиваючи близько двох хвилин. Додайте інші інгредієнти і перемішуйте ще близько хвилини. Подавайте млинці теплими, поливши глазур’ю і прикрасивши ягодами і листочками м’яти.