Головна мета поминального обіду – нагодувати гостей, які прийшли згадати покійного та помолитися за його душу. Тому до поминок завжди готуються ретельно, дотримуючись усіх звичаїв та традицій.
Перш за все, меню столу має бути різноманітним, а продукти обов’язково свіжими. Якщо ж дата поминок випала на час посту, обід має бути пісним.
Які страви мають бути на поминальному пісному обіді та як їх приготувати – читайте в нашому матеріалі.
Меню поминального столу
Під час посту не усі дотримуються його правил та заборон, проте під час поминального обіду їх обов’язково потрібно врахувати.
В меню не повинно бути страв, приготованих з м’яса, яєць, молока та інших продуктів тваринного походження. Навіть з урахуванням продуктових обмежень можна приготувати смачний та різноманітний поминальний стіл.
На пісний поминальний стіл можна приготувати:
- узвар;
- пісний борщ;
- кутя;
- пісні млинці;
- пісні пироги;
- картоплю з грибами;
- пісні котлети;
- овочевий салат з капусти, помідорів та огірків;
- вінегрет.
Пісний борщ готуйте за тією ж технологією, що і традиційний, проте не використовуйте м’ясний бульйон та не додавайте м’ясо. Овочеві салати та вінегрет готуйте так само, як завжди.
Рецепт пісних млинців
Інгредієнти:
- борошно – 350 г;
- вода – три склянки;
- олія – 75 мл;
- цукор – 40 г;
- сода – 2 ч. л.;
- оцет – пару крапель;
- сіль – щіпка.
Приготування:
- У воді розведіть оцет з цукром та сіллю.
- В окремій тарілці змішайте борошно з содою та поетапно додавайте у воду.
- Ретельно перемішайте до однорідності – якщо потрібно додайте ще води.
- Наприкінці додайте олію.
- Смажте тонкі млинці як зазвичай.
Для начинки замість м’яса, можете обрати смажені гриби чи капусту.
Рецепт пісних пиріжків
Інгредієнти:
- борошно – 800-900 гр;
- олія – 100 мл;
- дріжджі – 11 гр;
- вода – 500 мл;
- сіль – одна ч. л.;
- цукор – одна ст. л.
- начинка на ваш смак – капуста, картопля, гриби, горох.
Приготування:
- Приготуйте опару – з’єднайте дріжджі та цукор і розчиніть їх у теплій воді.
- Просіяне борошно з сіллю додайте до опари.
- Усе ретельно перемішайте та залиште тісто у теплому місці на годину.
- За цей час можете підготувати начинку – протушкуйте капусту чи підсмажте гриби, або зваріть картоплю.
- Коли тісто підніметься та стане еластичним, можна розпочинати приготування самих пиріжків.
- Поріжте тісто на невеликі шматочки, розкатайте кожен та додайте начинку.
- Викладіть готові пиріжки на деко та відправте у духовку на 30-40 хв на 190 градусів.
Рецепт пісних котлет
Інгредієнти:
- квасоля у томатному соусі з овочами – одна банка (можна купити у продуктовому магазині);
- борошно – п’ять-сім ст. л.;
- білий хліб – 120 гр;
- зелень – петрушка, кріп;
- лимонний сік – за смаком
- спеції за смаком.
Приготування:
- Банку квасолі перемеліть у блендері до однорідності.
- Наріжте білий хліб на невеликі шматки та додайте до квасолі у блендер.
- Далі у блендер додайте зелень і лимонний сік.
- До маси додайте борошно та перемішайте до однорідності.
- Руками сформуйте котлети та обваляйте у панірувальних сухарях (можна використати борошно).
- Смажте котлети як зазвичай.