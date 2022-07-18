Головна мета поминального обіду – нагодувати гостей, які прийшли згадати покійного та помолитися за його душу. Тому до поминок завжди готуються ретельно, дотримуючись усіх звичаїв та традицій.

Перш за все, меню столу має бути різноманітним, а продукти обов’язково свіжими. Якщо ж дата поминок випала на час посту, обід має бути пісним.

Які страви мають бути на поминальному пісному обіді та як їх приготувати – читайте в нашому матеріалі.

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Меню поминального столу

Під час посту не усі дотримуються його правил та заборон, проте під час поминального обіду їх обов’язково потрібно врахувати.

В меню не повинно бути страв, приготованих з м’яса, яєць, молока та інших продуктів тваринного походження. Навіть з урахуванням продуктових обмежень можна приготувати смачний та різноманітний поминальний стіл.

На пісний поминальний стіл можна приготувати:

узвар;

пісний борщ;

кутя;

пісні млинці;

пісні пироги;

картоплю з грибами;

пісні котлети;

овочевий салат з капусти, помідорів та огірків;

вінегрет.

Пісний борщ готуйте за тією ж технологією, що і традиційний, проте не використовуйте м’ясний бульйон та не додавайте м’ясо. Овочеві салати та вінегрет готуйте так само, як завжди.

Рецепт пісних млинців

Інгредієнти:

борошно – 350 г;

вода – три склянки;

олія – 75 мл;

цукор – 40 г;

сода – 2 ч. л.;

оцет – пару крапель;

сіль – щіпка.

Приготування:

У воді розведіть оцет з цукром та сіллю. В окремій тарілці змішайте борошно з содою та поетапно додавайте у воду. Ретельно перемішайте до однорідності – якщо потрібно додайте ще води. Наприкінці додайте олію. Смажте тонкі млинці як зазвичай.

Для начинки замість м’яса, можете обрати смажені гриби чи капусту.

Рецепт пісних пиріжків

Інгредієнти:

борошно – 800-900 гр;

олія – 100 мл;

дріжджі – 11 гр;

вода – 500 мл;

сіль – одна ч. л.;

цукор – одна ст. л.

начинка на ваш смак – капуста, картопля, гриби, горох.

Приготування:

Приготуйте опару – з’єднайте дріжджі та цукор і розчиніть їх у теплій воді. Просіяне борошно з сіллю додайте до опари. Усе ретельно перемішайте та залиште тісто у теплому місці на годину. За цей час можете підготувати начинку – протушкуйте капусту чи підсмажте гриби, або зваріть картоплю. Коли тісто підніметься та стане еластичним, можна розпочинати приготування самих пиріжків. Поріжте тісто на невеликі шматочки, розкатайте кожен та додайте начинку. Викладіть готові пиріжки на деко та відправте у духовку на 30-40 хв на 190 градусів.

Рецепт пісних котлет

Інгредієнти:

квасоля у томатному соусі з овочами – одна банка (можна купити у продуктовому магазині);

борошно – п’ять-сім ст. л.;

білий хліб – 120 гр;

зелень – петрушка, кріп;

лимонний сік – за смаком

спеції за смаком.

Приготування: