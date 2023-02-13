День святого Валентина вважають одним з найромантичніших свят року. Цього дня кожен хоче якось по-особливому порадувати свою другу половинку. Що приготувати на День Закоханих – часте питання, яким задаються пари.

Адже хочеться, щоб було і смачно, і красиво, і, бажано, легко у приготуванні, оскільки часу зазвичай не так багато. Що приготувати на романтичну вечерю до Дня святого Валентина 2023 – читайте в матеріалі.

Канапе Сердечка

Інгредієнти:

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чорний хліб – 4 скибочки;

вершковий сир – 4 ч. л;

огірок – 4 скибочки;

червона ікра – 4 ч. л;

м’ята.

Спосіб приготування:

Вирізати за допомогою виїмок для печива сердечка з чорного хліба. Намазати хліб вершковим сиром. Викласти на кожен шматочок хліба по тонкій скибочці огірка. Прикрасити закуску ікрою та м’ятою.

Салат Чоловічий каприз

Інгредієнти:

яловичина – 200 г;

яйця – 4 шт;

цибуля – 2 головки;

майонез;

оцет 6%;

сир твердий – 150 г;

сіль, перець.

Спосіб приготування:

Відварити яловичину до готовності зі спеціями та сіллю. Цибулю нарізати дрібно, викласти в ємність і залити сумішшю води з оцтом, залишити маринуватися. Остудити яловичину і нарізати її невеликими кубиками. Відварені круто яйця натерти на крупній тертці. Зібрати салат: викласти шар яловичини, потім мариновану цибулю, нанести майонезну сітку. Зверху покласти шар натертих яєць. Покрити сирним шаром, натерши попередньо сир на крупній тертці. Шари в такому порядку повторити ще двічі.

Десерт з желе

Інгредієнти:

вишневе желе – 1 пачка;

желатин – 1 пакет;

сметана – 2 ст. л;

цукор – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Розвести желе в воді згідно з інструкцією. У приготовані нахилені келихи налити вишневе желе до половини обсягу і прибрати в холодильник на 30 хвилин. Розвести в 150 мл води желатин до повного розчинення. Змішати сметану з цукром. Коли цукор повністю розчиниться, додати в суміш тепле желе. Дістати з холодильника келихи з фруктовим желе і доповнити їх білим желе. Поставити в холодильник на кілька годин.

Полуниця у шоколаді

Інгредієнти:

полуниця – 8 ягід;

крекери – 1 ст;

мигдаль – 1 ст;

розтоплений шоколад – 115 гр.

Спосіб приготування: