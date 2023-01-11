Щорічно з 13 на 14 січня українці відзначають Старий Новий рік. Його ще називають Щедрим вечором. У цей день з давніх-давен вся родина збирається разом за великим столом, на якому завжди є багато різноманітних частувань. Що приготувати на Щедрий вечір 2023 – читайте в матеріалі.

Кутя

Найважливішою стравою в цей день є кутя, якої існує безліч різновидів. Для того, щоб її приготувати, потрібно взяти 1 скл. пшениці, 150 г сухофруктів, родзинки, мак, горіхи, мед та цукор. Пшеницю необхідно замочити на ніч, а потім варити на повільному вогні до повної готовності. Потім необхідно кинути туди сухофрукти, і варити все це ще 10 хв. Мак теж потрібно проварити 30 хв. Готову пшеницю викласти у миску, додати до неї мак, узвар, родзинки, горіхи та мед. Перемішати всі інгредієнти і подавати кутю до столу.

Картопля у фользі

Незмінний атрибут на столах українців. Її можна приготувати за різними рецептами. Однак один із найсмачніших – бульба у фользі. Для цього вам необхідно взяти 10 середніх картоплин, 50 мл олії, 5 г меленого розмарину та сіль за смаком. Картоплю в шкірці ретельно помити. В глибоку миску наливають олію, сюди ж насипають розмарин. Кожну картоплину потім потрібно занурити у пряну олію і відразу загорнути у фольгу. Картоплю у фользі в духовці потрібно запікати годину при 200°С і посолити після приготування.

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Печеня зі свинини

Страва, яка ідеально поєднується з картоплею. Для цього візьміть 1 кг свинини та картоплі, кілька цибулин, сіль, перець, лавровий лист і зелень. Наріжте цибулю півкільцями і викладіть її на розігріту сковорідку з олією. Обсмажте до прозорості. Потім свинину нарізаємо невеликими шматками, додаємо до неї перець, сіль і викладаємо на іншу сковорідку. Обсмажене м’ясо викладіть зверху на цибулю, перемішайте і дайте суміші трохи підсмажитися. У сковорідку, де смажилося м’ясо, відправляйте картоплю, і обсмажуйте до золотистої скоринки. Потім викладіть картоплю в сотейник, додайте м’ясо з цибулею і лавровий лист. Влийте пів склянки води і накрийте сотейник фольгою. Поставте в духовку на 15 хв при 200 градусах. Зменшіть температуру до 100 градусів і залиште страву на 40 хв.

Крученики зі свинини з начинкою

Зазвичай вони готуються з додаванням грибів. Візьміть свинячу вирізку (4 шт), 200 г сала, 1 кг свинячої лопатки, часник, перець та лавровий лист. Відбийте порізані шматочки вирізки і додайте до них сіль і перець за смаком. Часник, сало і порізану свинячу лопатку перемеліть через м’ясорубку. В шматочки відбитої вирізки викладіть начинку (яку теж потрібно перемолоти через м’ясорубку). Зверніть в рулет м’ясо з начинкою. Готові крученики зафіксуйте зубочисткою і відправте на сковороду з олією для обсмажування. З усіх боків м’ясні рулети протушкуйте у воді, додайте запашний перець, сіль, лавровий лист. Після цього викладіть крученики у воду і ставте на плиту для тушкування на 40 хв. Після того, як вони приготуються, розріжте як рулет.

Холодець з курки та свинячої рульки

Його називають традиційною стравою в зимові св’ята. Для приготування візьміть 1 кг рульки, 800 г курячого м’яса, цибулю, часник і сіль. Помите м’ясо поставте на ніч у холодильник. Потім складіть в каструлю, залийте водою і поставте на вогонь до появи піни. Після цього поставте на мінімальний вогонь та варіть 8 год, не допускаючи закипання. За 1,5 год до закінчення варіння додайте цибулю. Потім вимкніть вогонь і приберіть жир. Викладіть м’ясо в миску і розберіть його на частини. Розкладіть по формах для холодцю, а бульйон процідіть через сито. Додайте в нього лавровий лист, подрібнений часник і сіль. Залитийте бульйон у форми і поставте в холодильник.

Кров’янка, або домашня ковбаса

Страви зі свинини в цей вечір смакують по-особливому, адже віряни до коляди тримали довгий піст, а на щедрівки їм можна їсти усе, чого душа забажає. Смачна ковбаса виходить із великою кількістю часнику. Для цього візьміть 1 кг свинини, пів кілограма сала, 4 ч.л. солі, 2 ч.л. перцю, 6 зубчиків часнику та 200 г черева. М’ясо та сало наріжте на маленькі кубики, посоліть та поперчіть у великій мисці. Додайте трішки води та перемішайте фарш. Свинячі кишки потрібно помити та замочити у воді. Їх заповніть готовим фаршем (на м’ясорубці). Краї кожної ковбаски зав’яжіть на вузлики та перекладіть у форму для випічки з додаванням кількох ложок води. Проколіть ковбасу голкою та випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 30 хв.

Тушкована капуста з м’ясом

Капуста – страва, без якої неможливо уявити будь-яке зимове застілля. Адже поїдання великої кількості м’ясних страв потребує різноманіття інших, особливо домашньої овочевої консервації: квашеної капусти, огірків та помідорів. Для того, щоб приготувати смачну квашену капусту з м’ясом, візьміть 1 кг білокачанної капусти, пів кілограма м’яса, дві цибулі, одну моркву, 50 г томатної пасти, сіль, перець, олію, лавровий лист та цукор. Помийте м’ясо та наріжте кубиками середнього розміру. Моркву та цибулю натріть на великій тертці. Візьміть глибоку кастулю, налийте олію та киньте м’ясо. Посмажте 15-20 хв. Додайте моркву, лаврове листя, сіль та трішки води. Тушкуйте ще 10 хв. Додайте томатну пасту та капусту. Перемішайте та тушкуйте ще 15-20 хв.

Вареники з сиром

Це також особлива страва в українській кухні. Без них неможливо уявати традиційну щедру вечерю. Для цього візьміть склянку води, яйце, склянку борошна, 500 г сиру, сіль та цукор. Просійте борошно, зробіть зверху заглиблення і акуратно вбийте туди яйце. Посоліть. Розмішуйте тісто, поступово додаючи воду. Після цього до сиру додайте яйце і цукор за смаком і ретельно розітріть до однорідності. Підготовлену начинку акуратно запакуйте в тісто і відварюйте в підсоленій воді. Вареники з сиром краще подавати до столу з вершковим маслом і сметаною.