Приготувати смачні та корисні страви у період Великого посту 2023 неважко. Головне – мати хороший рецепт та трішки фантазії.
Факти ICTV підготували для вас найкращі рецепти пісних страв з картоплі, які можна готувати на Великий піст 2023.
Запечена картопля з грибами
Інгредієнти:
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- картопля – 500 г;
- печериці – 700 г;
- цибуля – 1 шт;
- сіль та спеції на ваш смак.
Спосіб приготування:
- Спершу варто підготувати гриби: ретельно помийте печериці та зваріть їх.
- Перекрутіть варені гриби на мʼясорубці та залиште у мисці.
- Тепер перекрутіть сиру картоплю, а цибулю подрібніть та підсмажте на олії до золотистої скоринки.
- Змішайте картоплю з грибами та цибулею, додайте спеції.
- Готову масу викладіть у форму для запікання та відправте в духовку до готовності.
Картопля по-італійськи
Для цього рецепту вам знадобиться:
- картопля – 3 середні штучки;
- петрушка – невеличка жменька;
- часник – 2 зубчики;
- оливкова олія;
- сіль та мелений перець на ваш смак.
Приготування:
- Відваріть картоплю в мундирах у підсоленій воді (варити потрібно 25-30 хв).
- Остудіть картоплю та зніміть шкірку.
- Перекладіть почищену картоплю у миску та розімніть виделкою.
- Тепер візьміть велику сковорідку, додайте олію та поставте на вогонь. Коли сковорідка розігріється, додайте часник.
- Часник трішки підсмажити (щоб він дав аромат) та дістати зі сковорідки. Тепер викладіть туди картоплю, додайте подрібнену петрушку, посоліть та поперчіть.
- Вилочкою ще трохи примніть картоплю, формуючи один плоский млинець.
- Смажте картоплю на сильному вогні 5 хв до золотистого кольору.
- Тепер переверніть картопляний млинець на інший бік та обсмажте.
Коли картопляний млинець буде готовий, перекладіть його на тарілку та насолоджуйтесь!
Пісні картопляні котлети
Інгредієнти:
- картопля – 300 г;
- рис – 1000 г;
- морква – 1 шт;
- цибуля – 2 шт;
- олія;
- спеції.
Приготування:
- Відваріть картоплю в мундирах до готовності. Потім дайте їй охолонути, почистьте та розімніть.
- Рис відваріть до готовності.
- Моркву та цибулю поріжте на маленькі шматочки та підсмажте на олії.
- Змішайте усі готові інгредієнти, додайте спеції та починайте формувати котлетки.
- Обсмажте котлети з обох сторін.
Картопляні пиріжки
Інгредієнти:
- борошно – 500 г;
- олія – 120 г;
- вода;
- сіль.
Для начинки вам знадобиться:
- відварена картопля – 500 г;
- спеції на ваш смак.
Приготування:
- Спочатку замісіть тісто з борошна, олії, води та солі.
- Картоплю відваріть до готовності та розріжте кожну картоплину на чотири шматочки.
- Порізану картоплю натріть на тертці та додайте спеції.
- Готове тісто поріжте на рівні невеличкі частини та починайте розкочувати.
- У кожен шматочок розкачаного тіста додайте картопляну начинку та сформуйте пиріжки.
- Готові пиріжечки смажимо на сковорідці до готовності тіста!
Картопляна запіканка з грибами та помідорами
Для цієї смачної страви, вам знадобиться:
- картопля – 700 г;
- печериці – 300 г;
- цибулина – 1 шт;
- помідор – 1 шт;
- олія – 2 ст. л;
- пісний майонез – 2 ст. л;
- спеції на ваш смак.
Приготування:
- Цибулю наріжте кубиками, а гриби – слайсами. Обсмажте їх на розігрітій сковороді.
- Очищену картоплю та помідор поріжте на пластинки.
- Змастіть олією форму для запікання та викладіть картоплю.
- Додайте спеції.
- Тепер викладаємо шарами: гриби, картоплю, знову солимо та перчимо.
- Викладіть помідори, потім знову шар картоплі. Полийте усе олією, додайте сіль, перець.
- Сформовану запіканку змастіть пісним майонезом.
- Випікайте страву за 80°C близько 40-50 хв.
Раніше Факти ICTV писали, як не зірватися та не погладшати у Великий піст 2023.
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