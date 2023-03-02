Приготувати смачні та корисні страви у період Великого посту 2023 неважко. Головне – мати хороший рецепт та трішки фантазії.

Факти ICTV підготували для вас найкращі рецепти пісних страв з картоплі, які можна готувати на Великий піст 2023.

Запечена картопля з грибами

Інгредієнти:

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картопля – 500 г;

печериці – 700 г;

цибуля – 1 шт;

сіль та спеції на ваш смак.

Спосіб приготування:

Спершу варто підготувати гриби: ретельно помийте печериці та зваріть їх. Перекрутіть варені гриби на мʼясорубці та залиште у мисці. Тепер перекрутіть сиру картоплю, а цибулю подрібніть та підсмажте на олії до золотистої скоринки. Змішайте картоплю з грибами та цибулею, додайте спеції. Готову масу викладіть у форму для запікання та відправте в духовку до готовності.

Картопля по-італійськи

Для цього рецепту вам знадобиться:

картопля – 3 середні штучки;

петрушка – невеличка жменька;

часник – 2 зубчики;

оливкова олія;

сіль та мелений перець на ваш смак.

Приготування:

Відваріть картоплю в мундирах у підсоленій воді (варити потрібно 25-30 хв). Остудіть картоплю та зніміть шкірку. Перекладіть почищену картоплю у миску та розімніть виделкою. Тепер візьміть велику сковорідку, додайте олію та поставте на вогонь. Коли сковорідка розігріється, додайте часник. Часник трішки підсмажити (щоб він дав аромат) та дістати зі сковорідки. Тепер викладіть туди картоплю, додайте подрібнену петрушку, посоліть та поперчіть. Вилочкою ще трохи примніть картоплю, формуючи один плоский млинець. Смажте картоплю на сильному вогні 5 хв до золотистого кольору. Тепер переверніть картопляний млинець на інший бік та обсмажте.

Коли картопляний млинець буде готовий, перекладіть його на тарілку та насолоджуйтесь!

Пісні картопляні котлети

Інгредієнти:

картопля – 300 г;

рис – 1000 г;

морква – 1 шт;

цибуля – 2 шт;

олія;

спеції.

Приготування:

Відваріть картоплю в мундирах до готовності. Потім дайте їй охолонути, почистьте та розімніть. Рис відваріть до готовності. Моркву та цибулю поріжте на маленькі шматочки та підсмажте на олії. Змішайте усі готові інгредієнти, додайте спеції та починайте формувати котлетки. Обсмажте котлети з обох сторін.

Картопляні пиріжки

Інгредієнти:

борошно – 500 г;

олія – 120 г;

вода;

сіль.

Для начинки вам знадобиться:

відварена картопля – 500 г;

спеції на ваш смак.

Приготування:

Спочатку замісіть тісто з борошна, олії, води та солі. Картоплю відваріть до готовності та розріжте кожну картоплину на чотири шматочки. Порізану картоплю натріть на тертці та додайте спеції. Готове тісто поріжте на рівні невеличкі частини та починайте розкочувати. У кожен шматочок розкачаного тіста додайте картопляну начинку та сформуйте пиріжки. Готові пиріжечки смажимо на сковорідці до готовності тіста!

Картопляна запіканка з грибами та помідорами

Для цієї смачної страви, вам знадобиться:

картопля – 700 г;

печериці – 300 г;

цибулина – 1 шт;

помідор – 1 шт;

олія – 2 ст. л;

пісний майонез – 2 ст. л;

спеції на ваш смак.

Приготування:

Цибулю наріжте кубиками, а гриби – слайсами. Обсмажте їх на розігрітій сковороді.

Очищену картоплю та помідор поріжте на пластинки.

Змастіть олією форму для запікання та викладіть картоплю.

Додайте спеції.

Тепер викладаємо шарами: гриби, картоплю, знову солимо та перчимо.

Викладіть помідори, потім знову шар картоплі. Полийте усе олією, додайте сіль, перець.

Сформовану запіканку змастіть пісним майонезом.

Випікайте страву за 80°C близько 40-50 хв.

Раніше Факти ICTV писали, як не зірватися та не погладшати у Великий піст 2023.