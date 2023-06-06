Картопля вважається універсальним овочем. Її додають в супи, використовують як начинку для вареників та пиріжків, споживають у чистому вигляді тощо.
Якщо звичайне пюре вам набридло, пропонуємо приготувати смачні та прості страви з картоплі, які сподобаються кожному.
Факти ICTV підготували для вас пʼять різноманітних рецептів страв з картоплі.
Зрази із сирною начинкою
Інгредієнти:
- картопля – 1 кг;
- яйця – 2 шт.;
- цибуля – 1 шт;
- зелень, сіль, перець, спеції – на ваш смак;
- сир тертий – 80 г;
- твердий сир скибочками – 6 шт;
- сухарі панірувальні – 100 г.
Як готувати:
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Наріжте картоплю. Зваріть її в соленій воді та потовчіть в пюре.
- Наріжте цибулю дрібними кубиками та обсмажте на розігрітій сковорідці.
- Сир натріть на мілкій тертці, а зелень дрібно наріжте.
- В картопляне пюре додайте цибулю, сир, зелень, паприку та інші спеції. Ретельно перемішайте масу до однорідності.
- Змастіть руки в олії, починайте формувати зрази. Всередину кожного покладіть скибочку сиру.
- Збийте яйця та занурте готові зрази в яєчну масу. Після яйця покладіть зрази в панірувальні сухарі.
- Обсмажте їх на олії з двох сторін до рум’яної скоринки.
Після приготування подавайте смачні картопляні зрази до столу разом зі сметаною чи улюбленим соусом.
Картопляний пиріг
Вам знадобиться:
- велика картопля – 4 шт;
- яйця – 2 шт.;
- зелена цибуля та зелень;
- сіль, перець, спеції, ароматні трави – на ваш смак.
Приготування:
- Очищену картоплю натріть на великій тертці, додайте сіль та перемішайте.
- Через 10 хв злийте з картоплі зайву рідину та додайте до маси дрібно нарізану зелень.
- В окремій мисці збийте яйця, додайте сіль, перець та улюблені спеції.
- Розігрійте сковорідку, додайте кілька крапель олії та викладіть рівним шаром картоплю. Рівномірно розподіліть картопляний пиріг та вилийте зверху яєчну масу.
- Посипте картоплю зеленою цибулею та накрийте кришкою.
- Смажте пиріг 10-15 хв з обох сторін.
- Коли коржик охолоне, розріжте його на кілька частин та подавайте разом зі сметаною чи улюбленим соусом.
Картопляно-мʼясні кульки
Необхідні інгредієнти:
- фарш зі свинини – 400 г;
- цибуля – 1 шт;
- часник – 3 зубчики;
- сухарі панірувальні – 200 г;
- яйце – 3 шт;
- улюблені спеції – на ваш смак;
- картопля – 1 кг;
- масло вершкове 50 г;
- сир – 100 г;
- зелень;
- борошно – 0,5 склянки.
Як готувати:
- Спершу відваріть картоплю в мундирах.
- Паралельно розмішайте фарш, додайте підроблений часник та цибулю, сіль та різні спеції, панірувальні сухарі, олію, яйце.
- Ретельно перемішайте фарш до однорідності. Наприкінці додайте нарізану зелень та цибулю і знову перемішайте.
- З готового фаршу сформуйте кульки середнього розміру та обсмажте їх до румʼяної скоринки.
- Тепер повертаємось до картоплі. Після приготування очистьте її від шкірки та перетворіть на пюре. Додайте шматочок вершкового масла, спеції, натертий твердий сир та зелень.
- В окремій мисці збийте яйце разом з сіллю та перцем.
- Коли мʼясні кульки охолонуть, обгорніть кожну картопляним тістом, занурте в яєчну масу, а потім в панірувальні сухарі.
- Кожну кульку обсмажте на сковорідці до румʼяної скоринки.
Картопляно-мʼясні кульки стануть родзинкою вашого обіду чи вечері!
Запіканка з картоплі
Це одна з найулюбленіших варіацій запіканок. Для приготування вам знадобиться:
- картопля – 500 г;
- фарш м’ясний – 400 г;
- кефір 2,5% – 80 мл;
- молоко – 80 мл;
- вершкове масло – 2 ст. л;
- перець чорний мелений на ваш смак.
Приготування:
- Очистьте та наріжте картоплю. Відправте її у киплячу воду та варіть на маленькому вогні до готовності.
- Тепер злийте воду та перетворіть картоплю в пюре.
- Влийте гаряче молоко та додайте м’яке вершкове масло. Перемішайте масу до однорідності.
- У м’ясний фарш влийте кефір, посоліть та поперчіть. Ретельно перемішайте.
- Форму для запікання змастіть маслом або олією, викладіть половину пюре та розрівняйте, потім розподіліть весь фарш.
- Зверху на фарш викладіть залишки картоплі.
- Відправте запіканку в духовку та запікайте 50 хв при 180°.
- Готову запіканку можна прикрасити зеленню або улюбленими овочами та насолоджуватися.
Ідеальний рецепт картоплі по-селянськи
Інгредієнти:
- часник – 4-5 зубчиків;
- олія – 2-3 ст. л;
- розмарин – 2-3 гілочки;
- сіль і перець – на ваш смак.
Приготування:
- Ретельно помийте картоплю (але не знімайте шкірку), покладіть її в каструлю, залийте водою та відваріть до напівготовності (15-20 хв).
- Злийте воду та обсушіть картоплю паперовими рушниками.
- Розріжте кожну картоплину на чотири частини.
- У форму для запікання налийте 2-3 ст. л. олії та викладіть картоплю в один шар.
- Розігрійте духовку до 210°. Додайте до картоплі 4-5 зубчиків часнику та гілочки розмарину.
- Запікайте картоплю за температури 210 градусів у режимі гриль або конвекції протягом 10-15 хв.
- Коли картопля стане з рум’яною скоринкою, можна витягати її з духовки.
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