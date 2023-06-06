Картопля вважається універсальним овочем. Її додають в супи, використовують як начинку для вареників та пиріжків, споживають у чистому вигляді тощо.

Якщо звичайне пюре вам набридло, пропонуємо приготувати смачні та прості страви з картоплі, які сподобаються кожному.

Факти ICTV підготували для вас пʼять різноманітних рецептів страв з картоплі.

Зрази із сирною начинкою

Інгредієнти:

картопля – 1 кг;

яйця – 2 шт.;

цибуля – 1 шт;

зелень, сіль, перець, спеції – на ваш смак;

сир тертий – 80 г;

твердий сир скибочками – 6 шт;

сухарі панірувальні – 100 г.

Як готувати:

Наріжте картоплю. Зваріть її в соленій воді та потовчіть в пюре. Наріжте цибулю дрібними кубиками та обсмажте на розігрітій сковорідці. Сир натріть на мілкій тертці, а зелень дрібно наріжте. В картопляне пюре додайте цибулю, сир, зелень, паприку та інші спеції. Ретельно перемішайте масу до однорідності. Змастіть руки в олії, починайте формувати зрази. Всередину кожного покладіть скибочку сиру. Збийте яйця та занурте готові зрази в яєчну масу. Після яйця покладіть зрази в панірувальні сухарі. Обсмажте їх на олії з двох сторін до рум’яної скоринки.

Після приготування подавайте смачні картопляні зрази до столу разом зі сметаною чи улюбленим соусом.

Картопляний пиріг

Вам знадобиться:

велика картопля – 4 шт;

яйця – 2 шт.;

зелена цибуля та зелень;

сіль, перець, спеції, ароматні трави – на ваш смак.

Приготування:

Очищену картоплю натріть на великій тертці, додайте сіль та перемішайте. Через 10 хв злийте з картоплі зайву рідину та додайте до маси дрібно нарізану зелень. В окремій мисці збийте яйця, додайте сіль, перець та улюблені спеції. Розігрійте сковорідку, додайте кілька крапель олії та викладіть рівним шаром картоплю. Рівномірно розподіліть картопляний пиріг та вилийте зверху яєчну масу. Посипте картоплю зеленою цибулею та накрийте кришкою. Смажте пиріг 10-15 хв з обох сторін. Коли коржик охолоне, розріжте його на кілька частин та подавайте разом зі сметаною чи улюбленим соусом.

Картопляно-мʼясні кульки

Необхідні інгредієнти:

фарш зі свинини – 400 г;

цибуля – 1 шт;

часник – 3 зубчики;

сухарі панірувальні – 200 г;

яйце – 3 шт;

улюблені спеції – на ваш смак;

картопля – 1 кг;

масло вершкове 50 г;

сир – 100 г;

зелень;

борошно – 0,5 склянки.

Як готувати:

Спершу відваріть картоплю в мундирах. Паралельно розмішайте фарш, додайте підроблений часник та цибулю, сіль та різні спеції, панірувальні сухарі, олію, яйце. Ретельно перемішайте фарш до однорідності. Наприкінці додайте нарізану зелень та цибулю і знову перемішайте. З готового фаршу сформуйте кульки середнього розміру та обсмажте їх до румʼяної скоринки. Тепер повертаємось до картоплі. Після приготування очистьте її від шкірки та перетворіть на пюре. Додайте шматочок вершкового масла, спеції, натертий твердий сир та зелень. В окремій мисці збийте яйце разом з сіллю та перцем. Коли мʼясні кульки охолонуть, обгорніть кожну картопляним тістом, занурте в яєчну масу, а потім в панірувальні сухарі. Кожну кульку обсмажте на сковорідці до румʼяної скоринки.

Картопляно-мʼясні кульки стануть родзинкою вашого обіду чи вечері!

Запіканка з картоплі

Це одна з найулюбленіших варіацій запіканок. Для приготування вам знадобиться:

картопля – 500 г;

фарш м’ясний – 400 г;

кефір 2,5% – 80 мл;

молоко – 80 мл;

вершкове масло – 2 ст. л;

перець чорний мелений на ваш смак.

Приготування:

Очистьте та наріжте картоплю. Відправте її у киплячу воду та варіть на маленькому вогні до готовності. Тепер злийте воду та перетворіть картоплю в пюре. Влийте гаряче молоко та додайте м’яке вершкове масло. Перемішайте масу до однорідності. У м’ясний фарш влийте кефір, посоліть та поперчіть. Ретельно перемішайте. Форму для запікання змастіть маслом або олією, викладіть половину пюре та розрівняйте, потім розподіліть весь фарш. Зверху на фарш викладіть залишки картоплі. Відправте запіканку в духовку та запікайте 50 хв при 180°. Готову запіканку можна прикрасити зеленню або улюбленими овочами та насолоджуватися.

Ідеальний рецепт картоплі по-селянськи

Інгредієнти:

картопля – 500 г;

часник – 4-5 зубчиків;

олія – 2-3 ст. л;

розмарин – 2-3 гілочки;

сіль і перець – на ваш смак.

Приготування: