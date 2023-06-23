Секс – важлива складова нашого життя. Фахівці запевняють, що кохатися потрібно не лише для задоволення, а й для зміцнення здоров’я.

Зазвичай люди займаються інтимом у нічний час доби, але сексологи запевняють, що секс вранці може задати позитивний ритм на увесь день та надати більше енергії.

Факти ICTV підготували для вас 7 причин, чому варто полюбити ранковий секс.

Інтим вранці: переваги ранкового сексу

Психолог та сексолог Максим Журавський зазначає, що тема сексу, його впливу на наше здоров’я й настрій досить складна та багатогранна.

– Щодо користі ранкового сексу, то тут важливо зазначити, що це індивідуально і може залежати від багатьох факторів, таких як фізичний та емоційний стан кожної людини, – каже Журавський.

Секс може збільшити почуття близькості, зв’язку та інтимності між партнерами, а інтимні моменти вранці можуть сприяти створенню позитивного настрою та почуття гармонії, що має хороший вплив на емоційний добробут та загальне задоволення від стосунків.

Важливо зазначити, що кожна людина унікальна, і не всім підходить ранковий секс. Кожна пара повинна знайти свій власний ритм і спосіб підтримання задоволення від інтимних моментів.

– Враховуючи індивідуальні потреби, вподобання та розклад, пари можуть виробити свою власну рутину, яка найкраще підходить їм обом, – наголошує сексолог.

Журавський додає, що ранковий секс може мати позитивний вплив на здоров’я з різних аспектів, незалежно від часу доби, в який ним займаються.

7 причин полюбити ранковий секс

Вивільнення гормонів щастя

Сексуальна активність сприяє виробленню ендорфінів та інших “гормонів щастя”, таких як окситоцин, серотонін та дофамін. Ці хімічні речовини допомагають покращити настрій, знизити стрес та забезпечити почуття щастя.

Фізична активність

Секс є фізичною активністю, яка може допомогти спалити калорії, покращити кровообіг і зміцнити м’язи.

– Регулярна фізична активність сприяє здоров’ю серця та судин, підтримує нормальний рівень кров’яного тиску і покращує загальну фізичну форму, – каже Журавський.

Зміцнення інтимних стосунків

Ранковий секс може сприяти покращенню інтимності та зближенню між партнерами. Він допомагає побудувати почуття спільності, взаємної прив’язаності та довіри.

Заряд енергії на цілий день

Сексуальна активність може надати енергію та бадьорість на початку дня. Вона може допомогти підняти настрій, збудити організм і дати початок новому дню з великим зарядом сил.

Важливо зауважити, що користь ранкового сексу для здоров’я може бути індивідуальною і залежить від особистих потреб і вподобань кожної людини.

– Деяким людям може бути більш комфортно та приємно займатися сексом в інший час доби, і це також є зовсім нормальним. Головне – слухати своє тіло та відчуття, знаходити ритм, що підходить саме вам і відповідає вашим потребам, – каже сексолог.

Зміцнення зв’язку з партнером

Ранковий секс може покращити ваш інтимний зв’язок з партнером. Він сприяє побудові спільності, близькості та взаємної прив’язаності. Разом проведений час у ліжку може сприяти зміцненню емоційного зв’язку між вами.

Підіймає самооцінку

– Ранковий секс покращує ваше загальне самопочуття, знижує рівень стресу та підвищує самооцінку, – наголошує Журавський.

Підтримка імунної системи

Сексуальна активність може підвищити рівень антитіл в організмі та зміцнити імунну систему. Це допомагає боротися з інфекціями та захищає ваш організм від хвороб.

– Зважаючи на індивідуальні потреби та вподобання, ранковий секс може бути приємним і корисним для багатьох людей. Проте, важливо пам’ятати, що кожна людина має свої власні обставини та ритми життя, тому вибір часу для сексу повинен відповідати вашим потребам і здоров’ю, – додає сексолог.

Журавський підсумовує, якщо у вас виникають питання або проблеми стосовно сексуального життя, рекомендується звернутися до кваліфікованого психолога-сексолога, який надасть індивідуальну консультацію та допоможе зрозуміти й покращити інтимне життя.