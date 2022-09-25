Британський експерт з волосся Нік Вілліс розповів Express.co.uk про зачіску №1, завдяки якій жінки старше 50 років будуть виглядати молодше.

– В першу чергу я б сказав, що неправильний колір волосся для вашого тону шкіри — це найбільша помилка, яку ми здійснюємо в плані того, що ваше волосся вас старить, – зазначив експерт.

За його словами, на деяких відтінках шкіри сиве волосся може виглядати плоским і занадто попелястим. Але у деяких людей сиве волосся виглядає приголомшливо.

Зараз дивляться

Для маскування сивини експерт радить додати тонку суміш відблисків і півтонів, а потім використовувати творчі методи тонування, щоб вдихнути в волосся життя.

– До того ж цей метод не залишає вас з різким відростанням коренів, а природним чином розтушовується до вашого наступного візиту до стиліста, – зазначає Нік Вілліс.

За його словами, літнім жінкам з довгим тонким волоссям часто радять підстригтися коротко і надати об’єм, щоб скинути кілька років. Але Нік вважає, що довге волосся омолоджує.

– Я б порекомендував залишити волосся середньої або великої довжини. З правильною формою і методами тонування з’являться рух і обсяг, які є важливими факторами для того, щоб виглядати і відчувати себе молодше, – упевнений експерт.

Для омолодження вигляду він радить також:

використовувати вдома засоби, що відновлюють і зволожую ть , які найкраще підходять для вашого типу волосся;

відновлюють і , які найкраще підходять для вашого типу волосся; підібрати правильну стрижку, яка підходить вашій формі обличчя, а також стрижку, яка відповідає вашому стилю життя;

сплутан е волосся призводять до розривів фолікула, через що волосся виглядає кучерявим і пошкодженими;

волосся призводять до розривів фолікула, через що волосся виглядає кучерявим і пошкодженими; не залишати сухий шампунь на волоссі, оскільки це може наростити і пошкодити фолікули;

наростити і пошкодити фолікули; не використовувати тепло (наприклад, фен) без відповідного захисту ваших локонів.

Джерело: Express