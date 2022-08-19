Усі жінки мріють про ідеально гладку шкіру. Добитися ідеального стану за допомогою бритви не завжди вдається, тому жінки відвідують процедуру шугарингу.
Зробити шугаринг можна і самостійно вдома, головне – знати усі правила та тонкощі, аби не нашкодити своїй шкірі.
Як правильно робити шугаринг в домашніх умовах – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Переваги шугарингу
Шугаринг — це депіляція, яка проводиться за допомогою карамельної пасти, основним компонентом якої є цукор.
Існує дві основні техніки:
- мануальна – проводиться шляхом видалення цукрової маси власноруч. Цей варіант зазвичай використовується у випадках, коли волосся заголене або занадто коротке.
- бандажна – за допомогою смужок з тканини або паперу. Тобто пасту спочатку наносять на смужки, а потім прикладають до шкіри.
Шугаринг вважається одним з найефективніших способів депіляції, оскільки має безліч переваг:
- менш болюча та проста процедура порівняно з іншими;
- мінімальна ймовірність занести інфекцію;
- не шкодить шкіру;
- можна виконувати самостійно;
- підходить як жінкам, так і чоловікам;
- дозволяє позбутися волосся довжиною від 2-3 мм;
- після регулярного шугарингу волосся рідшає та стає менш помітним;
- під час процедури відбувається пілінг ороговілих клітин шкіри;
- можна робити на всіх ділянках шкіри.
Основні правила домашнього шугарингу
Якщо ви робите шугаринг вперше, рекомендується прибирати волосся не менше 5 мм, аби не нашкодити шкірі. Також потрібно правильно підготуватися до процедури:
- Ретельно очистіть ділянку шкіри, використовуючи скраб чи пілінг. Це допоможе позбутися ороговілого шару шкіри.
- Прийміть гарячий душ, який розпарить шкіру.
- Після прийому ванни використайте тонік чи лосьйон для тіла на тих ділянках, які будете дипілювати – це допоможе позбутися шкірного жиру.
- Обробіть ділянку шкіри тальком чи дитячою присипкою – шкіра маєте бути повністю суха та матова (цукрова паста не подіє на вологій шкірі).
- За 20 хвилин випийте таблетку знеболювального – вам буде легше пережити неприємні відчуття.
- Вирахуйте день менструального циклу – найкраще робити шугаринг на 6-7 день – саме в цей період організм активно виробляє гормон естроген, який сприяє загоєнню тканин і мінімізує больові відчуття.
- Після епіляції протріть шкіру антисептиком та нанесіть заспокійливий лосьйон.
Як правильно наносити пасту:
- Наносьте пасту на шкіру проти росту волосся.
- Розподіляйте суміш мазками, щільно притискаючи до шкіри.
- Почекайте дві-три хвилини до її застигання.
- Підчепіть край цукрової смужки та виривайте різким рухом за ростом волосся.
Спочатку використайте пасту на легкодоступних ділянка (на ногах, наприклад), аби відпрацювати техніку.
Рекомендації по догляду після шугарингу:
- Добу після процедури важливо захистити чутливу шкіру. Тому краще утриматися від засмаги, солярію, походів у лазню та в басейн.
- Слід два рази на тиждень робити м’який пілінг шкіри і використовувати мочалку середньої жорсткості – це буде сприяти відлущуванню епідермісу і запобігати вростанню волосинок у шкіру.