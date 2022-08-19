Усі жінки мріють про ідеально гладку шкіру. Добитися ідеального стану за допомогою бритви не завжди вдається, тому жінки відвідують процедуру шугарингу.

Зробити шугаринг можна і самостійно вдома, головне – знати усі правила та тонкощі, аби не нашкодити своїй шкірі.

Як правильно робити шугаринг в домашніх умовах – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Переваги шугарингу

Шугаринг — це депіляція, яка проводиться за допомогою карамельної пасти, основним компонентом якої є цукор.

Існує дві основні техніки:

мануальна – проводиться шляхом видалення цукрової маси власноруч. Цей варіант зазвичай використовується у випадках, коли волосся заголене або занадто коротке.

– проводиться шляхом видалення цукрової маси власноруч. Цей варіант зазвичай використовується у випадках, коли волосся заголене або занадто коротке. бандажна – за допомогою смужок з тканини або паперу. Тобто пасту спочатку наносять на смужки, а потім прикладають до шкіри.

Шугаринг вважається одним з найефективніших способів депіляції, оскільки має безліч переваг:

менш болюча та проста процедура порівняно з іншими;

мінімальна ймовірність занести інфекцію;

не шкодить шкіру;

можна виконувати самостійно;

підходить як жінкам, так і чоловікам;

дозволяє позбутися волосся довжиною від 2-3 мм;

після регулярного шугарингу волосся рідшає та стає менш помітним;

під час процедури відбувається пілінг ороговілих клітин шкіри;

можна робити на всіх ділянках шкіри.

Основні правила домашнього шугарингу

Якщо ви робите шугаринг вперше, рекомендується прибирати волосся не менше 5 мм, аби не нашкодити шкірі. Також потрібно правильно підготуватися до процедури:

Ретельно очистіть ділянку шкіри, використовуючи скраб чи пілінг. Це допоможе позбутися ороговілого шару шкіри.

Прийміть гарячий душ, який розпарить шкіру.

Після прийому ванни використайте тонік чи лосьйон для тіла на тих ділянках, які будете дипілювати – це допоможе позбутися шкірного жиру.

Обробіть ділянку шкіри тальком чи дитячою присипкою – шкіра маєте бути повністю суха та матова (цукрова паста не подіє на вологій шкірі).

За 20 хвилин випийте таблетку знеболювального – вам буде легше пережити неприємні відчуття.

Вирахуйте день менструального циклу – найкраще робити шугаринг на 6-7 день – саме в цей період організм активно виробляє гормон естроген, який сприяє загоєнню тканин і мінімізує больові відчуття.

Після епіляції протріть шкіру антисептиком та нанесіть заспокійливий лосьйон.

Як правильно наносити пасту:

Наносьте пасту на шкіру проти росту волосся. Розподіляйте суміш мазками, щільно притискаючи до шкіри. Почекайте дві-три хвилини до її застигання. Підчепіть край цукрової смужки та виривайте різким рухом за ростом волосся.

Спочатку використайте пасту на легкодоступних ділянка (на ногах, наприклад), аби відпрацювати техніку.

Рекомендації по догляду після шугарингу: