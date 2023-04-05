Шугаринг — це епіляція, яка проводиться за допомогою карамельної пасти, основним компонентом якої є цукор. Процедура є доволі популярною серед жінок, адже допомагає ефективно та надовго позбутися зайвого волосся на тілі.

Найчастіше жінки епілюють ніжки, пахви та зону бікіні. Оскільки шугаринг травматична процедура для волосків та шкіри, дівчата мають дотримуватися певних правил як до, так і після епіляції.

Що не можна робити після шугарингу зони бікіні, як підготуватися до процедури та як доглядати за шкірою після, читайте в нашому матеріалі.

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Що не можна робити після шугарингу бікіні?

Майстер епіляції Людмила Юрківська зазначає, що після процедури шугарингу, особливо в зоні бікіні, дівчата мають дотримуватись заборон та рекомендацій свого майстра.

За словами Юрківської, після шугарингу зони бікіні заборонено:

2 дні відвідувати сауни/лазні;

один день ходити в спортивну залу;

декілька годин після шугарингу мочити продепільовану зону;

близько тижня засмагати та ходити в солярій;

добу уникати фізичних навантажень з активним потовиділенням;

носити тісний одяг;

використовувати бритву чи електроепілятор;

користуватися щоденними прокладками.

Особливу увагу дівчатам варто приділити білизні після процедури. На цьому також наполягає майстер епіляції Катерина!

– Мало хто звертає на це увагу, проте правильно підібрані трусики позитивно вплинуть на шкіру після шугарингу та на жіноче здоров’я загалом, – зазначає Катерина.

Ось кілька порад, які допоможуть запобігти вростанню волосків:

Трусики мають бути з натуральних тканин (бавовна/атлас). Саме у такій білизні шкіра дихає та не запарюється.

Від тісної та мереживної білизни варто відмовитись. Краще зверніть увагу на комфортні, зручні та легкі трусики.

Що ж стосується щоденних прокладок після процедури, то за словами Катерини, носити їх увесь день категорично заборонено!

– Це створює сприятливе середовище для розмноження бактерій та грибків, які провокують захворювання сечової системи, а також молочницю, – каже майстер.

За її словами, більшість щоденок мають суцільний клейкий шар, який створює парниковий ефект, що спричиняє подразнення та неприємні відчуття у зоні бікіні.

Як доглядати за шкірою після процедури?

Після шугарингу в зоні бікіні дівчатам не варто забувати про домашній догляд! Адже після епіляції наше тіло потребує особливої уваги.

Звичайно, через кілька годин після шугарингу або в цей день ввечері варто прийняти душ, але вода має бути помірної температури!

Також не варто забувати про використання без сульфатного гелю для душу та інтимної гігієни. І обов’язково щоденно зволожуйте шкіру спеціальними лосьйонами для інтимної гігієни.

Але памʼятайте, під час душу не варто натирати епільовану зону мочалкою, також не приймайте гарячу ванну надто часто!

Як підготуватися до процедури?

Людмила Юрківська надає дівчатам кілька порад: