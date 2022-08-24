Багато господинь влітку готують собі заготовки на зиму. Одна з найпопулярніших – борщова заправка.
Її приготування не займає багато часу, а взимку дуже виручає, коли потрібно швиденько приготувати запашний борщ.
Як приготувати борщову заправку на зиму – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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Рецепт борщової заправки на зиму
Інгредієнти:
- буряк – 3 кг;
- морква – 1,5 кг;
- цибуля – 1 кг;
- часник – головка;
- сіль – 2 ст. л;
- цукор – 4 ст. л;
- олія – кілька крапель;
- оцет – 4 ст. л;
- томатна паста – 200 г;
- спеції – за смаком.
Приготування:
- Почистіть та ретельно помийте усі овочі.
- На крупній тертці натріть буряк та моркву.
- Часник та цибулю наріжте дрібними кубиками.
- Закиньте усі інгредієнти (окрім часника) у велику каструлю та обсмажте на олії.
- Томатну пасту розведіть з кип’яченою водою у пропорції 1:2.
- Додайте розведену пасту, сіль, цукор та спеції до овочів.
- Усе ретельно перемішайте.
- Тушкуйте борщову заправку на маленькому вогні до готовності буряків.
- Коли заправка буде готова, додайте часник та ретельно перемішайте.
- Паралельно простерилізуйте банки та розкладіть по ним готову борщову заправку.
- Закатайте банки.
Взимку можете готувати смачні та корисні борщі! Смачного!
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