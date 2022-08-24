Багато господинь влітку готують собі заготовки на зиму. Одна з найпопулярніших – борщова заправка.

Її приготування не займає багато часу, а взимку дуже виручає, коли потрібно швиденько приготувати запашний борщ.

Як приготувати борщову заправку на зиму – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Рецепт борщової заправки на зиму

Інгредієнти:

буряк – 3 кг;

морква – 1,5 кг;

цибуля – 1 кг;

часник – головка;

сіль – 2 ст. л;

цукор – 4 ст. л;

олія – кілька крапель;

оцет – 4 ст. л;

томатна паста – 200 г;

спеції – за смаком.

Приготування:

Почистіть та ретельно помийте усі овочі. На крупній тертці натріть буряк та моркву. Часник та цибулю наріжте дрібними кубиками. Закиньте усі інгредієнти (окрім часника) у велику каструлю та обсмажте на олії. Томатну пасту розведіть з кип’яченою водою у пропорції 1:2. Додайте розведену пасту, сіль, цукор та спеції до овочів. Усе ретельно перемішайте. Тушкуйте борщову заправку на маленькому вогні до готовності буряків. Коли заправка буде готова, додайте часник та ретельно перемішайте. Паралельно простерилізуйте банки та розкладіть по ним готову борщову заправку. Закатайте банки.

Взимку можете готувати смачні та корисні борщі! Смачного!