Класичний педикюр – найпопулярніший спосіб догляду за стопами та нігтями.
Його можна легко зробити в домашніх умовах – без складних пристосувань і дорогих хімічних засобів.
Про всі необхідні інструменти і покрокову інструкцію, як зробити класичний педикюр вдома – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Зараз дивляться
Як робити педикюр самостійно вдома
Якщо ви вирішили зробити класичний обрізний педікюр у домашніх умовах, спершу вам треба придбати всі необхідні інструменти.
Список інструментів:
- ножнички;
- лопатка пушер;
- кліпсер для нігтів;
- двостороння пилка для п’ят;
- кислотний пілінг для ніг, щоб видаляти шкіру, що огрубіла, і натоптиші (або господарське мило);
- морська сіль;
- мягкий скраб;
- крем для ніг.
Майстер манікюру та педикюру Галина Дьорка розповіла покрокову інструкцію, як зробити педикюр в домашніх умовах.
- Спершу вам треба розм’якшити і почистити стопи. Наберіть в таз теплу воду і додайте у неї морську сіль або трав’яні відвари.
- Скрабом масажуйте стопи та пальчики на ногах.
- Пилкою для ніг акуратно заберіть загрубілу шкіру. Відмовтеся від жорстоких терок, пемзи та леза. Пам’ятайте золоте правило: більше стерли чи зрізали – більше виросте знову.
- Сполосніть ноги під проточною водою, витріть рушником та переходьте до педикюру з інструментами.
- Ножничками зріжте огрубілу шкіру біля нігтів.
- Кусачками обріжте нігті, оминаючи кути.
- Господарським милом намиліть нігті та шкіру біля них на 5-10 хв. Зітріть все серветками до блиску.
- Пушером або кліпсером зчистіть кутикулу. Це можна робити й апельсиновою паличкою, якщо вдома немає пушера.
- Пилочкою зробіть необхідну вам форму нігтьової пластини.
- Якщо хочете додати блиску – покрийте нігті прозорим лаком (або будь-яким іншим, на ваш смак). Однак робити це слід тільки тоді, коли нігті повністю будуть сухими.
- Після висихання змастіть ваші ноги та пальчики жирним кремом.