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Швидко та просто: як зробити класичний педикюр в домашніх умовах

4 Жовтня 2022, 16:46
Анна Голішевська Редакторка сайту
Педикюр
Джерело: Unsplash

Класичний педикюр – найпопулярніший спосіб догляду за стопами та нігтями.

Його можна легко зробити в домашніх умовах – без складних пристосувань і дорогих хімічних засобів.

Про всі необхідні інструменти і покрокову інструкцію, як зробити класичний педикюр вдома – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Якщо ви вирішили зробити класичний обрізний педікюр у домашніх умовах, спершу вам треба придбати всі необхідні інструменти.

Список інструментів:

  • ножнички;
  • лопатка пушер;
  • кліпсер для нігтів;
  • двостороння пилка для п’ят;
  • кислотний пілінг для ніг, щоб видаляти шкіру, що огрубіла, і натоптиші (або господарське мило);
  • морська сіль;
  • мягкий скраб;
  • крем для ніг.

Майстер манікюру та педикюру Галина Дьорка розповіла покрокову інструкцію, як зробити педикюр в домашніх умовах. 

  1. Спершу вам треба розм’якшити і почистити стопи. Наберіть в таз теплу воду і додайте у неї морську сіль або трав’яні відвари.
  2. Скрабом масажуйте стопи та пальчики на ногах.
  3. Пилкою для ніг акуратно заберіть загрубілу шкіру. Відмовтеся від жорстоких терок, пемзи та леза. Пам’ятайте золоте правило: більше стерли чи зрізали – більше виросте знову.
  4. Сполосніть ноги під проточною водою, витріть рушником та переходьте до педикюру з інструментами.
  5. Ножничками зріжте огрубілу шкіру біля нігтів.
  6. Кусачками обріжте нігті, оминаючи кути.
  7. Господарським милом намиліть нігті та шкіру біля них на 5-10 хв. Зітріть все серветками до блиску.
  8. Пушером або кліпсером зчистіть кутикулу. Це можна робити й апельсиновою паличкою, якщо вдома немає пушера.
  9. Пилочкою зробіть необхідну вам форму нігтьової пластини.
  10. Якщо хочете додати блиску – покрийте нігті прозорим лаком (або будь-яким іншим, на ваш смак). Однак робити це слід тільки тоді, коли нігті повністю будуть сухими.
  11. Після висихання змастіть ваші ноги та пальчики жирним кремом.
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