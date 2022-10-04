Класичний педикюр – найпопулярніший спосіб догляду за стопами та нігтями.

Його можна легко зробити в домашніх умовах – без складних пристосувань і дорогих хімічних засобів.

Про всі необхідні інструменти і покрокову інструкцію, як зробити класичний педикюр вдома – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Як робити педикюр самостійно вдома

Якщо ви вирішили зробити класичний обрізний педікюр у домашніх умовах, спершу вам треба придбати всі необхідні інструменти.

Список інструментів:

ножнички;

лопатка пушер;

кліпсер для нігтів;

двостороння пилка для п’ят;

кислотний пілінг для ніг, щоб видаляти шкіру, що огрубіла, і натоптиші (або господарське мило);

морська сіль;

мягкий скраб;

крем для ніг.

Майстер манікюру та педикюру Галина Дьорка розповіла покрокову інструкцію, як зробити педикюр в домашніх умовах.