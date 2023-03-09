Паску на олександрійському тісті готують часто. Такі паски виходять пишними та дуже смачними.
Як приготувати олександрійську паску на Великдень 2023 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Що необхідно для олександрійського тіста на паску
- молоко – 1 л;
- цукор – 1 кг;
- дріжджі свіжі – 150 г;
- яйця – 10 шт.;
- борошно – 2 кг;
- ванільний цукор – 2-3 пакетики;
- сіль – 1 ч. л.;
- родзинки – 200 г.
Процес приготування олександрійської паски
- Злегка збийте яйця, наріжте шматочками вершкове масло та змішайте з теплим молоком, цукром, дріжджами.
- Поставте суміш у тепле місце на 8-12 год.
- Після того як суміш настоялася, додайте сіль, запарені родзинки, ванільний цукор і борошно.
- Добряче вимісіть тісто. Воно має вийти м’яким. Для того, щоб тісто не надто липло до рук, змастіть їх олією.
- Готове тісто залиште на півтори години під рушником, воно має піднятися.
- Потім заповніть форми для випікання пасок та залиште ще на кілька хвилин.
- Коли тісто підніметься, поставте форми в духовку, розігріту до 180°.
- Випікайте паски до готовності!
Потім приготуйте глазур для паски та прикрасьте великодню страву.
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