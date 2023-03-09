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Їжа

Смачна олександрійська паска: простий рецепт

9 Березня 2023, 16:50
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Паска, Великдень, рецепт
Джерело: Unsplash

Паску на олександрійському тісті готують часто. Такі паски виходять пишними та дуже смачними.

Як приготувати олександрійську паску на Великдень 2023 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що необхідно для олександрійського тіста на паску

  • молоко – 1 л;
  • цукор – 1 кг;
  • дріжджі свіжі – 150 г;
  • яйця – 10 шт.;
  • борошно – 2 кг;
  • ванільний цукор – 2-3 пакетики;
  • сіль – 1 ч. л.;
  • родзинки – 200 г.

Процес приготування олександрійської паски

  1. Злегка збийте яйця, наріжте шматочками вершкове масло та змішайте з теплим молоком, цукром, дріжджами.
  2. Поставте суміш у тепле місце на 8-12 год.
  3. Після того як суміш настоялася, додайте сіль, запарені родзинки, ванільний цукор і борошно.
  4. Добряче вимісіть тісто. Воно має вийти м’яким. Для того, щоб тісто не надто липло до рук, змастіть їх олією.
  5. Готове тісто залиште на півтори години під рушником, воно має піднятися.
  6. Потім заповніть форми для випікання пасок та залиште ще на кілька хвилин.
  7. Коли тісто підніметься, поставте форми в духовку, розігріту до 180°.
  8. Випікайте паски до готовності!

Потім приготуйте глазур для паски та прикрасьте великодню страву.

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Великдень Кулінарні рецепти релігійне свято Рецепт Свято
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