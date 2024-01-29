Приготування смачної свинячої рульки – процес довгий, тут слід бути терплячим. Також дуже важливо правильно підібрати прянощі, щоб м’ясо мало особливий аромат.

Факти ICTV розібралися, як приготувати страву, які інгредієнти потрібні та скільки часу запікати рульку.

Для приготування рульки знадобиться

свиняча передня нога – 1 шт (600 г);

часник – 1 шт;

ткемалі – за смаком;

гірчиця – за смаком;

лавровий лист – 1 шт;

сіль – за смаком;

чорний мелений перець – за смаком;

соняшникова олія.

Як приготувати рульку

Для початку зробіть ножем маленькі розрізи в рульці. У них покладіть по четвертинці очищених зубчиків часнику. Їх можна легенько притиснути, щоб яскравіше відчувався смак. Краще використати не більше трьох зубчиків. Далі потрібно зробити суміш, щоб натерти м’ясо. Бажано використовувати ступку (якщо немає, візьміть пергаментний папір та качалку). Потрібно розтерти часник, сіль, перець, лавровий лист. Коли суміш буде подрібнена, додати олії та ретельно перемішати. Далі обітріть рульку цією сумішшю та почекайте приблизно 10 хвилин. Змішайте соус ткемалі разом з гірчицею та обмастіть ним м’ясо. Залиште рульку щонайменше на дві години (краще на ніч) в прохолодному місці, щоб вона ввібрала всі прянощі.

Як правильно запікати свинячу рульку

Після того як ніжка настоялась у спеціях та соусах, їй потрібно зробити “масаж”. Масажними рухами увітріть весь маринад у м’ясо протягом п’яти хвилин. Тепер можна переходити до запікання. Помістіть рульку в рукав, міцно зав’яжіть з двох сторін та покладіть на велике деко з високими бортиками. Духовку розігрійте до 180 градусів та запікайте м’ясо приблизно три години. Не витягуйте страву одразу. Рулька має охолонути прямо в духовці. Подавати таке м’ясо радять цілим на великій посудині разом з тушкованою капустою, картоплею або овочевим салатом.