Фуд-блогер Інна Ключник розкривала секрет приготування неймовірно смачної та корисної страви – сирої аджики з хроном. Цей рецепт приваблює не лише своєю вишуканою гостротою, а й вражає вмістом вітамінів та мінералів.

Для приготування аджики вам знадобиться:

Помідори – 2,5 кг. Болг.перець – 5 шт. Часник – 200 г. Корінь хрону – 150 г. Гострий перець – 5 шт. Сіль – 50 г. Цукор – 100 г. Оцет – 100 г.

Етапи приготування цього вишуканого діаманта кулінарії розкриваються наступним чином:

Крок 1: Починайте з того, що дбайливо промийте всі овочі. Необхідно очистити часник та корінь хрону, а також позбутися від насіння в гострому перці.

Крок 2: Всі підготовлені овочі дрібно наріжте та подрібніть за допомогою м’ясорубки або кухонного комбайна.

Крок 3: Отриману суміш сиру аджика з хроном розкладіть у чисті, сухі скляні банки, після чого залиште їх у холодильнику на 24 години.

Рекомендовано подавати страву на шматочках ароматного обсмаженого хліба, однак ви можете самостійно обрати й інший метод подачі.

Важливо підкреслити, що цей рецепт є відкритим полотном для кулінарної фантазії. Варіюйте інгредієнти, експериментуйте з різними технологіями приготування. Ваші кулінарні відкриття можуть призвести до непередбаченого поєднання смаків та запахів.

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Фото: Згенеровано ШІ