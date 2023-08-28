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Їжа

Смачно і корисно: рецепт сирої аджики з хроном

28 Серпня 2023, 17:31
Ольга Боднарчук редактор
Смачно і корисно: рецепт сирої аджики з хроном

Фуд-блогер Інна Ключник розкривала секрет приготування неймовірно смачної та корисної страви – сирої аджики з хроном. Цей рецепт приваблює не лише своєю вишуканою гостротою, а й вражає вмістом вітамінів та мінералів.

Для приготування аджики вам знадобиться:

  1. Помідори – 2,5 кг.
  2. Болг.перець – 5 шт.
  3. Часник – 200 г.
  4. Корінь хрону – 150 г.
  5. Гострий перець – 5 шт.
  6. Сіль – 50 г.
  7. Цукор – 100 г.
  8. Оцет – 100 г.

Етапи приготування цього вишуканого діаманта кулінарії розкриваються наступним чином:

Крок 1: Починайте з того, що дбайливо промийте всі овочі. Необхідно очистити часник та корінь хрону, а також позбутися від насіння в гострому перці.

Крок 2: Всі підготовлені овочі дрібно наріжте та подрібніть за допомогою м’ясорубки або кухонного комбайна.

Крок 3: Отриману суміш сиру аджика з хроном розкладіть у чисті, сухі скляні банки, після чого залиште їх у холодильнику на 24 години.

Рекомендовано подавати страву на шматочках ароматного обсмаженого хліба, однак ви можете самостійно обрати й інший метод подачі.

Важливо підкреслити, що цей рецепт є відкритим полотном для кулінарної фантазії. Варіюйте інгредієнти, експериментуйте з різними технологіями приготування. Ваші кулінарні відкриття можуть призвести до непередбаченого поєднання смаків та запахів.

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Фото: Згенеровано ШІ

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