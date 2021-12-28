28 Грудня 2021, 11:05 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

У кожного кухаря – свій унікальний підхід до приготування бограчу. Ділимось рецептом страви від Шефа реаліті Пекельна кухня (Новий канал) Алекса Якутова. До речі, він як справжні віртуоз додав до бограчу власні смакові удосконалення. Інгредієнти Для бульйону 1 кг курячих суглобів

1кг телячих ніг та хвостів

1 кг свинячих ніг та хвостів

5 шт. лаврового листя

20 шт. ялівцевих ягід

10 шт. гвоздики

чорний перець

кілька гілок чебрецю та петрушки Читайте також: До святкового столу і не лише. Рецепт баранини конфі з фісташками Для бограчу 3 цибулини

2 морквини

1 корінь петрушки

1 корінь пастернаку

1 корінь селери

5 шт. болгарського перцю

500 г помідорів

1 шт. перцю чилі

1 головка часнику

5 картоплин

300 г свинини на кістках

200 г сала

200 г шовдри

кілька гілок кінзи, сухої петрушки

перець чилі, цукор, перець, сіль за смаком

кілька грам коріандру, паприки, ялівцевих зерен Читайте також: Український червоний борщ як профілактика тромбозу Приготування Бульйон Суглоби, ноги та хвости помістити до каструлі. Довести до кипіння та залити нову воду. Створити букет із спецій. Все помістити у марлю, покласти у каструлю. Варити на маленькому вогні 6-7 годин. Потім бульйон процідити. Бограч Порізати кубиками моркву, корінь селери та петрушки, болгарський перець, часник, картоплю. Помістити у каструлю сало та шовдру. Томити на маленькому вогні. Обсмажити на олії моркву, коріння селери, пастернаку, петрушки. До напівготових овочів додати порізаний перець, перебиті помідори, сухий чилі, цукор. Все ретельно перемішати. У ступці перетерти спеції: коріандр, паприку, ялівцеві зерна. Додати до овочів. Обсмажити картоплю та додати до овочів. Обсмажити свинину та додати до овочів. Перемістити усі інгредієнти в каструлю та залити бульйоном. Додати зелень кінзи та петрушки.

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