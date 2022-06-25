Італійська брускета з в’яленими томатами або намазка з в’ялених томатів і сиру рікота. М-м-м, одразу запахло Італією.

Та в’ялені томати можна додавати і у борщ, від цього він не стане менш українським, а навпаки збагатиться легким ароматом диму.

Якщо перебити томати блендером і змішати з популярним у нас майонезом, отримаєте незвичайний соус.

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А знаєте, що томати можна зав’ялити вдома, потрібно тільки вибрати правильні томати. Краще беріть невеличкі за розміром, можна сливки, з щільною м’якоттю, не соковиті.

Інгредієнти

1 кг томатів

1 ч. л. сухого орегано

1 ч. л. сухого або гранульованого часнику

150-200 мл соняшникової або оливкової олії

сіль морська до смаку

Візьміть 1 кг томатів, помийте та розріжте вздовж на четвертинки. Виберіть м’якоть та насіння із четвертинок за допомогою чайної ложки.

Застеліть деко пергаментом і викладіть четвертинки томатів зрізом вгору.

Посипте морською сіллю до смаку й 1 ч. л. сухого орегано.

Сушіть у духовці з температурою 70-75 градусів протягом 5-6 годин. Краще духовку тримати відкритою, щоб зайва волога випаровувалась.

Сухі скибочки в’ялених помідорів складіть у невеликі стерильні баночки.

Для аромату додайте сухого часнику. Залийте наповнені в’яленими томатами баночки соняшниковою або оливковою олією, так, щоб вона їх повністю вкрила, і закрийте кришками.

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Зберігайте баночки з в’яленими томатами в холодильнику.

Джерело: Євген Клопотенко