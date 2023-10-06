Оладки люблять усі, і дорослі, і малюки. Це ідеальний сніданок – смачний та поживний. Отже, щоб приготувати таку смакоту знадобляться прості продукти, обмаль часу і лише дрібка натхнення. Тримайте рецепт!
Інгредієнти
- Вермішель – 200 г
- Твердий сир- 360 г
- Зелена цибуля -150 г
- Яйця – 4 шт.
- Сіль – 12 г
- Перець – 4 г
- Сушений часник – 6 г
- Олія – 120 г
Приготування
1. Вермішель зварити до готовності у достатній кількості води.
2. Зелену цибулю промити, перебрати і дрібно нарізати.
3. Сир натерти на дрібній тертці.
4. Готову вермішель відкинути на сито, добре зцідити та перекласти у глибоку миску.
5. Додати до вермішелі тертий сир і нарізану цибулю, вбити яйця, посолити і поперчити до смаку і дуже добре перемішати.
6. На пательні розігріти олію та викласти тісто столовою ложкою.
7. Обсмажити оладки на середньому вогні з обох боків до золотавого кольору.
Подавати гарячими з будь-яким легким соусом.
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Фото: Згенеровано ШІ