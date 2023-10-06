Оладки люблять усі, і дорослі, і малюки. Це ідеальний сніданок – смачний та поживний. Отже, щоб приготувати таку смакоту знадобляться прості продукти, обмаль часу і лише дрібка натхнення. Тримайте рецепт!

Інгредієнти

Вермішель – 200 г

Твердий сир- 360 г

Зелена цибуля -150 г

Яйця – 4 шт.

Сіль – 12 г

Перець – 4 г

Сушений часник – 6 г

Олія – 120 г

Приготування

Зараз дивляться

1. Вермішель зварити до готовності у достатній кількості води.

2. Зелену цибулю промити, перебрати і дрібно нарізати.

3. Сир натерти на дрібній тертці.

4. Готову вермішель відкинути на сито, добре зцідити та перекласти у глибоку миску.

5. Додати до вермішелі тертий сир і нарізану цибулю, вбити яйця, посолити і поперчити до смаку і дуже добре перемішати.

6. На пательні розігріти олію та викласти тісто столовою ложкою.

7. Обсмажити оладки на середньому вогні з обох боків до золотавого кольору.

Подавати гарячими з будь-яким легким соусом.

Ще більше цікавих рецептів на кожен день можна знайти на сайті Смачно.

Фото: Згенеровано ШІ