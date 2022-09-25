Ми звикли огірки додавати в салати та закуски, консервувати та солити. А якщо їх обсмажити? І не дивно це, принаймні для корейців. Саме так їх готують у східній країні. І це дуже смачно, стверджує Євген Клопотенко. Смажені огірки можна подавати як гарнір до риби.

Інгредіэнти:

400 г огірків

5-10 г перцю чили (за смаком)

2 ст. л. соєвого соусу

1 ст. л. соняшникової олії

Помийте огірки, обріжте хвостики та обсушіть паперовим рушником. Наріжте спочатку кільцями товщиною 5-6 мм, потім розріжте їх навпіл.

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Перець помийте та наріжте тоненькими слайсами під кутом 45 градусів.

Розігрійте сковороду із олією. Викладіть огірки та обсмажте на середньому вогні протягом хвилини. Влийте соєвий соус, додайте слайси чилі і смажте ще 2 хвилини. Відразу подавайте до столу.

Джерело: Євген Клопотенко