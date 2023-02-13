День святого Валентина – найромантичніше свято у році. У цей день багато пар проводять час разом, згадуючи найщасливіші моменти у стосунках.
На День закоханих кожен намагається догодити своїй другій половинці та зробити цей день незабутнім. Один з найромантичніших вчинків – сніданок у ліжко на День святого Валентина.
Романтика – це не розкішні ресторани та дорогі подарунки, а бажання зробити приємно своїй коханій людині. Сніданок на День святого Валентина точно не залишить байдужою вашу другу половинку.
Факти ICTV зібрали найкращі ідеї святкових сніданків на День святого Валентина.
Яєчня в тості
Інгредієнти:
- тостовий хліб – 1 скибочка;
- куряче яйце – 1 шт;
- вершкове масло – 3 ст.л;
- рослинна олія – 2 ст.л;
- сіль, перець (за смаком).
Приготування:
Взяти скибочку тостового хліба та вирізати в центрі сердечко. Розігріти вершкове масло на середньому вогні. Обсмажити хліб з одного боку.
Додати ще трохи олії та перевернути хліб. У формочку додати яйце, посолити та смажити декілька хвилин. Прикрасити можна зеленню та свіжими овочами.
Млинці у формі сердець
Інгредієнти:
- молоко – 1 склянка;
- борошно пшеничне – 1 склянка;
- яйце куряче – 1 шт;
- цукор – 2 ст. л;
- вершкове масло – 30 г;
- розпушувач тіста – 1 ч. л;
- сіль – щіпка.
Приготування:
Змішати в мисці пшеничне борошно, сіль, цукор та розпушувач. Додати склянку теплого молока, і все розмішати, щоб не залишилося грудочок. Розбити в окремій склянці одне велике яйце і збити до однорідності, потім додати в тісто.
Розтопити вершкове масло і охолодити. Влити його в тісто та перемішати. Прогріти сковороду та змастити розтопленим вершковим маслом. Влити тісто в кондитерський шприц і намалювати на розігрітій сковороді серце – контур розфарбувати тістом. Обережно перевернути його на іншу сторону.
Для гарної подачі рекомендуємо прикрасити ягідним або фруктовим джемом, згущеним молоком або посипати цукровою пудрою.
Святкові панкейки
Інгредієнти:
- молоко – 210 мл;
- куряче яйце – 1 шт;
- борошно – 200 г;
- розпушувач – 5 г (1 ч. ложка);
- масло рослинне – 25 г (2 ст. ложки);
- цукор – 30 г (2 ст. ложки);
- сіль – 1/2 ч. ложки.
Приготування:
У ємність вибити яйце, додати цукор та сіль. Збити міксером. Додати молоко, налити рослинне масло та перемішати. В окремій місткості просіяти борошно та розпушувач, потім перемішати і додати в ємність з тістом.
Поставити сковороду на середній вогонь і добре розігріти. Налити тісто на гарячу сковороду. Коли на поверхні налитого тіста почнуть з’являтися бульбашки – перевернути панкейк.
Для більш вишуканого смаку можна додати соус із журавлини і вершки.
Накриваючи стіл до сніданку на День святого Валентина 2023, можна покласти фотографії, які нагадають вам про щасливі спільні моменти, записку з освідченням у коханні або ж, традиційно, прикрасити кімнату квітами.