Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Сніданок з двох інгредієнтів: рецепт яєчні у хлібі

19 Липня 2022, 20:10
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Сніданок з двох інгредієнтів: рецепт яєчні у хлібі
Джерело: Depositphotos

Якщо вдома з їжі знайшли лише хліб та яйця, не засмучуйтесь, з цих двох інгредієнтів можна приготувати смачний та швидкий сніданок.

Як приготувати сніданок з яєць та хлібу – читайте в нашому матеріалі.

Рецепт яєчні у хлібі

Інгредієнти: 

Зараз дивляться
  • хліб – два шматочки;
  • яйця – два;
  • олія – кілька крапель;
  • спеції за смаком.

Приготування:

  1. Розігрійте сковорідку та додайте трішки олії.
  2. Візьміть два шматочки хліба та виріжте з них серединку – у вас мають вийти хлібні бортики;
  3. Покладіть бортики з хлібу на сковорідку та просмажте до легкої скоринки.
  4. Тепер можна додавати яйця – для зручності розбийте яйця в окремих посудинах та вилийте їх у серединку хліба.
  5. Додайте різноманітні спеції – сіль, перець, трави, сухий часник тощо.
  6. Зробіть маленький вогонь та закрийте сковорідку кришкою.
  7. Смажте так яйця близько трьох-п’яти хвилин.

Якщо знайдете у холодильнику ще шматочок сиру, можна покласти його на верх яйця. Легкий та швидкий сніданок з двох інгредієнтів готовий. Смачного!

Читайте також:
Сніданок з двох інгредієнтів: рецепт яєчні у хлібіРецепт смаженої картоплі: як приготувати без шкоди для фігури

Теги
Кулінарні рецепти Рецепт Хліб яйця
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь