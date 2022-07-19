Якщо вдома з їжі знайшли лише хліб та яйця, не засмучуйтесь, з цих двох інгредієнтів можна приготувати смачний та швидкий сніданок.

Як приготувати сніданок з яєць та хлібу – читайте в нашому матеріалі.

Рецепт яєчні у хлібі

Інгредієнти:

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хліб – два шматочки;

яйця – два;

олія – кілька крапель;

спеції за смаком.

Приготування:

Розігрійте сковорідку та додайте трішки олії. Візьміть два шматочки хліба та виріжте з них серединку – у вас мають вийти хлібні бортики; Покладіть бортики з хлібу на сковорідку та просмажте до легкої скоринки. Тепер можна додавати яйця – для зручності розбийте яйця в окремих посудинах та вилийте їх у серединку хліба. Додайте різноманітні спеції – сіль, перець, трави, сухий часник тощо. Зробіть маленький вогонь та закрийте сковорідку кришкою. Смажте так яйця близько трьох-п’яти хвилин.

Якщо знайдете у холодильнику ще шматочок сиру, можна покласти його на верх яйця. Легкий та швидкий сніданок з двох інгредієнтів готовий. Смачного!