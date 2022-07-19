Якщо вдома з їжі знайшли лише хліб та яйця, не засмучуйтесь, з цих двох інгредієнтів можна приготувати смачний та швидкий сніданок.
Як приготувати сніданок з яєць та хлібу – читайте в нашому матеріалі.
Рецепт яєчні у хлібі
Інгредієнти:
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- хліб – два шматочки;
- яйця – два;
- олія – кілька крапель;
- спеції за смаком.
Приготування:
- Розігрійте сковорідку та додайте трішки олії.
- Візьміть два шматочки хліба та виріжте з них серединку – у вас мають вийти хлібні бортики;
- Покладіть бортики з хлібу на сковорідку та просмажте до легкої скоринки.
- Тепер можна додавати яйця – для зручності розбийте яйця в окремих посудинах та вилийте їх у серединку хліба.
- Додайте різноманітні спеції – сіль, перець, трави, сухий часник тощо.
- Зробіть маленький вогонь та закрийте сковорідку кришкою.
- Смажте так яйця близько трьох-п’яти хвилин.
Якщо знайдете у холодильнику ще шматочок сиру, можна покласти його на верх яйця. Легкий та швидкий сніданок з двох інгредієнтів готовий. Смачного!