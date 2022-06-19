Ми звикли пекти з кисломолочного сиру солодкі пироги, пиріжки, запіканки та чізкейки. Зараз багато з українців знаходяться далеко від дому, в інших країнах. У деяких з них важко купити звичайний сир без додавання прянощів або овочів. Отже шеф Євген Клопотенко пропонує спекти пиріг на кшталт чізкейку, але солоний і з томатами.

Для тіста

200 г борошна пшеничного

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150 г борошна житнього

150 г вершкового масла

½ ч. л. цукру

1 шт. яйце

2-3 ст. л. води (крижана, якщо знадобиться)

1 дрібка солі

Для начинки:

500-600 г сиру 5%

½ ч. л. сіль

3 шт. яйця

1 ст. л. кукурудзяний крохмаль

15-20 шт. томати чері

1 ст. л. сухий орегано (за бажанням)

6-8 гілочок базиліку (за бажанням)

Для тіста: поєднайте пшеничне борошно, житнє борошно, цукор, дрібку солі. Попередньо наріжте маленькими шматочками або натріть на велику тертку охолоджене вершкове масло. Додайте до сухих інгредієнтів та перетріть рукам, щоб отримти крихти.

Додайте яйце та замісіть пісочне тісто.

Якщо вологи недостатньо і тісто розсипається, додавайте холодну воду по 1 столовій ложці (всього може знадобитися 2-3 ложки), доки не сформуєте тісто і воно не перестане розсипатися в руках.

Сформуйте з тіста кулю, обгорніть харчовою плівкою та поставте в холодильник на 20 хвилин відрочити.

Для начинки: змішайте 500-600 г кисломолочного сиру із яйцями, сіллю, кукурудзяним крохмалем.

Перемеліть масу блендером до отримання однорідної кремової структури.

Дістаньте охолоджене тісто та розкачайте між двома листами пергаменту у тонкий пласт.

Акуратно перенесіть тісто у форму та рівномірно розподіліть на дні з переходом на стінки форми. Надлишки тіста обріжте. Зробіть проколи виделкою, щоби тісто при випіканні не піднімалося.

Перекладіть начинку на основу з тіста та рівномірно розподіліть по пверхні.

Викладіть томати чері (15-20 шт.), вдавлюючи їх у начинку наполовину. Якщо є бажання, присипте орегано.

Випікайте пиріг у духовці при температурі 180 градусів протягом 35-40 хвилин, в залежності від висоти тарта. За бажанням прикрасьте готовий пиріг листям базиліка. Пиріг можна подавати як теплим, так і холодним.

Джерело: Євген Клопотенко