Цвітна капуста корисна і дуже легко готується. Її можна варити, запікати, обсмажувати і навіть робити з неї соуси. Її потрібно включити у свій раціон.

Шеф реаліті На ножах Алекса Якутов пропонує приготувати стейк з цвітної капусти та овочевий соус.

Інгредієнти:

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Цвітна капуста – 500 г

Яйця – 2 шт.

Борошно – 150 г

Сухарі Panko або панірувальні – 200 г

Олія – 100 г

Картопля – 2 шт.

Вершкове масло – 2 ст. л.

Овочевий бульйон – 50 – 100 г

Часник – 4 зубчики

Зіра, сіль, перець, цукор – за смаком

Вершки – 50 мл

Пармезан – 70 г (за бажанням)

Приготування:

Капусту миємо, розрізаємо на половинки та нарізаємо стейки товщиною приблизно 2,5 см. Солимо, перчимо з двох боків. Маленькі обрізки нам іще знадобляться. Змішуємо яйця з невеликою кількістю води. Стейки обвалюємо в борошні з усіх сторін, потім обмочуємо в яйце, а далі обвалюємо в сухарях. Розігріваємо сковорідку з олією, добре підсмажуємо капусту з обох боків, перевертаючи приблизно тричі, але дивіться за ситуацією. Стейк має вийти трішки аль денте. Для покращення смаку можна потерти на підсмажений стейк пармезан і перевернути його досмажуватись сиром вниз. Так само треба зробити з іншого боку. Тоді ви отримаєте хрумку сирну скоринку. Тепер очищаємо картоплю та дрібно нарізаємо. Беремо обрізки цвітної капусти та обсмажуємо їх на сковорідці з часником і картоплею у вершковому маслі та олії. Додаємо дрібку зіри, сіль, цукор. Коли усе обсмажиться, вливаємо вершки з овочевим бульйоном і тушкуємо 15 хвилин. Перебиваємо овочі блендером. Якщо потрібно, доводимо до смаку сіллю та перцем. Вийде картопляно-капустяний крем.

Викладаємо на тарілку спочатку крем, а зверху стейк.