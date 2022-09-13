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Їжа

Стейк із цвітної капусти

13 Вересня 2022, 20:06
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
стейк из цветной капусты
Джерело: Depositphotos

Цвітна капуста корисна і дуже легко готується. Її можна варити, запікати, обсмажувати і навіть робити з неї соуси. Її потрібно включити у свій раціон.

Шеф реаліті На ножах Алекса Якутов пропонує приготувати стейк з цвітної капусти та овочевий соус.

Інгредієнти:

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  • Цвітна капуста – 500 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Борошно – 150 г
  • Сухарі Panko або панірувальні – 200 г
  • Олія – 100 г
  • Картопля – 2 шт.
  • Вершкове масло – 2 ст. л.
  • Овочевий бульйон – 50 – 100 г
  • Часник – 4 зубчики
  • Зіра, сіль, перець, цукор – за смаком
  • Вершки – 50 мл
  • Пармезан – 70 г (за бажанням)

Приготування:

  1. Капусту миємо, розрізаємо на половинки та нарізаємо стейки товщиною приблизно 2,5 см. Солимо, перчимо з двох боків. Маленькі обрізки нам іще знадобляться.
  2. Змішуємо яйця з невеликою кількістю води.
  3. Стейки обвалюємо в борошні з усіх сторін, потім обмочуємо в яйце, а далі обвалюємо в сухарях.
  4. Розігріваємо сковорідку з олією, добре підсмажуємо капусту з обох боків, перевертаючи приблизно тричі, але дивіться за ситуацією. Стейк має вийти трішки аль денте.
  5. Для покращення смаку можна потерти на підсмажений стейк пармезан і перевернути його досмажуватись сиром вниз. Так само треба зробити з іншого боку. Тоді ви отримаєте хрумку сирну скоринку.
  6. Тепер очищаємо картоплю та дрібно нарізаємо. Беремо обрізки цвітної капусти та обсмажуємо їх на сковорідці з часником і картоплею у вершковому маслі та олії. Додаємо дрібку зіри, сіль, цукор.
  7. Коли усе обсмажиться, вливаємо вершки з овочевим бульйоном і тушкуємо 15 хвилин.
  8. Перебиваємо овочі блендером. Якщо потрібно, доводимо до смаку сіллю та перцем. Вийде картопляно-капустяний крем.
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Викладаємо на тарілку спочатку крем, а зверху стейк.

Джерело
Новий канал
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