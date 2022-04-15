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Їжа

Сирна паска без випікання – як приготувати

15 Квітня 2022, 18:44
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
сирна паска
Джерело: Pixabay

Сирна паска – альтернативний варіант традиційного великоднього смаколика. Він готується без випікання та є низькокалорійним.

Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом сирної паски.

Інгредієнти:

  • 700 г сиру  9%
  • 350 мл вершків не менше 33% жирності
  • 5 жовтків
  • 150 г цукру
  • 10 г ванільного цукру
  • 100 г вершкового масла 85,2%
  • 1 лимон (цедра)
  • 50-75 г смаженого мигдалю
  • дрібка солі
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Приготування:

  1. Дістати вершкове масло з холодильника, воно має бути кімнатної температури.
  2. Перетерти 700 г сиру через сито або перебити його блендером.
  3. З’єднайте 5 жовтків та 150 г цукру, 10 г ванільного цукру та дрібку солі. Збийте.
  4. Налийте у сковорідку 200 мл вершків 33% та прогрійте на невеликому вогні до 70 градусів. Додайте їх до жовтків. Слід усе перемішати.
  5. Перелийте отриману суміш в сотейник. На помірному вогні треба варити до легкого загустіння.
  6. Додати заварені жовтки та 100 г розм’якшеного вершкового масла 82,5% до сирної маси. Перемішати.
  7. Можна додати дрібно натерту цедру одного лимона для приємного цитрусового аромату.
  8. Решту вершків збийте міксером до щільних стійких піків. Вмішайте їх у сирну масу.
  9. Обжарьте мигдаль, порубайте ножем та додайте до маси.
  10. Далі треба перекласти сирну масу у форму. Відправити до холодильника на шість годин. Дістати та прикрасити за бажанням.

Джерело: Клопотенко

Теги
Євген Клопотенко , Великдень , Кулінарні рецепти , Рецепт
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