Сирна паска – альтернативний варіант традиційного великоднього смаколика. Він готується без випікання та є низькокалорійним.
Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом сирної паски.
Інгредієнти:
- 700 г сиру 9%
- 350 мл вершків не менше 33% жирності
- 5 жовтків
- 150 г цукру
- 10 г ванільного цукру
- 100 г вершкового масла 85,2%
- 1 лимон (цедра)
- 50-75 г смаженого мигдалю
- дрібка солі
Приготування:
- Дістати вершкове масло з холодильника, воно має бути кімнатної температури.
- Перетерти 700 г сиру через сито або перебити його блендером.
- З’єднайте 5 жовтків та 150 г цукру, 10 г ванільного цукру та дрібку солі. Збийте.
- Налийте у сковорідку 200 мл вершків 33% та прогрійте на невеликому вогні до 70 градусів. Додайте їх до жовтків. Слід усе перемішати.
- Перелийте отриману суміш в сотейник. На помірному вогні треба варити до легкого загустіння.
- Додати заварені жовтки та 100 г розм’якшеного вершкового масла 82,5% до сирної маси. Перемішати.
- Можна додати дрібно натерту цедру одного лимона для приємного цитрусового аромату.
- Решту вершків збийте міксером до щільних стійких піків. Вмішайте їх у сирну масу.
- Обжарьте мигдаль, порубайте ножем та додайте до маси.
- Далі треба перекласти сирну масу у форму. Відправити до холодильника на шість годин. Дістати та прикрасити за бажанням.
Джерело: Клопотенко