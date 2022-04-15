15 Квітня 2022, 18:44 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

Сирна паска – альтернативний варіант традиційного великоднього смаколика. Він готується без випікання та є низькокалорійним. Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом сирної паски. Інгредієнти: 700 г сиру 9%

350 мл вершків не менше 33% жирності

5 жовтків

150 г цукру

10 г ванільного цукру

100 г вершкового масла 85,2%

1 лимон (цедра)

50-75 г смаженого мигдалю

дрібка солі Читайте також: Як приготувати класичну дріжджову паску – рецепт Клопотенка Приготування: Дістати вершкове масло з холодильника, воно має бути кімнатної температури. Перетерти 700 г сиру через сито або перебити його блендером. З’єднайте 5 жовтків та 150 г цукру, 10 г ванільного цукру та дрібку солі. Збийте. Налийте у сковорідку 200 мл вершків 33% та прогрійте на невеликому вогні до 70 градусів. Додайте їх до жовтків. Слід усе перемішати. Перелийте отриману суміш в сотейник. На помірному вогні треба варити до легкого загустіння. Додати заварені жовтки та 100 г розм’якшеного вершкового масла 82,5% до сирної маси. Перемішати. Можна додати дрібно натерту цедру одного лимона для приємного цитрусового аромату. Решту вершків збийте міксером до щільних стійких піків. Вмішайте їх у сирну масу. Обжарьте мигдаль, порубайте ножем та додайте до маси. Далі треба перекласти сирну масу у форму. Відправити до холодильника на шість годин. Дістати та прикрасити за бажанням. Джерело: Клопотенко

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