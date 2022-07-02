Сирники – страва яку найчастіше готують українські господарки на сніданок. Чому саме їх? Тому що вони готуються швидко, просто, а смак – неперевершений. Тай діти полюбляють сирники, навіть нехочухи. Отже, шеф Євген Клопотенко пропонує свій простий рецепт.

Інгредієнти

400 г сир (9 % жирності)

1 шт. яйце

3 ст. л. борошно (і додатково для паніровки)

3 ст. л. цукор

3-4 ст. л. соняшникова олія для смаження

1 дрібка сіль

10 г ванільний цукор

Сир перекладіть в невелику миску. Додайте дрібку солі, одне яйце, цукор і ванільний цукор. Все перемішайте до отримання однорідної маси.

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До отриманої сирної суміші додайте пшеничне борошно. Якщо сир виявився досить мокрим, то додайте на одну столову ложку борошна більше. Але головне не переборщити, щоб сирники вийшли ніжними.

Змочіть руки у соняшниковій олії і скачайте з сирної маси невеликі кульки діаметром 3-4 см. Придавіть кульки руками, щоб вийшли гарні невеликі сирники.

Тепер запаніруйте сирники в борошні, щоб вони не втратили форму і засмажте до апетитної скоринки.

Розігрійте антипригарну пательню з 3-4 ст. л. соняшникової олії на середньому вогні по 2-3 хвилини з кожного боку. Пательня для сирників повинна добре розігрітися. Не зменшуйте вогонь при смаженні, так ваші сирники підсмажаться якнайкраще.

Слідкуйте, щоб сирники не пригоріли.

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Перекладіть сирники в тарілки для подачі, посипте трохи цукровою пудрою, додайте варення або сметану.

Джерело: Євген Клопотенко