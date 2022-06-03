3 Червня 2022, 13:18 Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я

Суп із сочевиці — цікава страва. На смак він незвичайний, швидко та надовго тамує голод. Також суп не шкодить фігурі. Фіналістка другого сезону реаліті Супермодель по-українськи (Новий канал) Вікторія Маремуха поділилася рецептом супу із сочевиці. Інгредієнти: Зараз дивляться червона сочевиця — 200 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

томат — 1-2 шт.;

вода — 400-500 мл;

олія — для смаження;

сіль, перець, куркума — за смаком;

сметана — для подачі. Спосіб приготування: Цибулю нарізати напівкільцями. Моркву почистити та натерти на крупній тертці. З томатів зняти шкірку та подрібнити їх. Підсмажити овочі в розігрітій з олією сковороді. Додати сіль, перець, куркуму й тушкувати три хвилини. Промити сочевицю та додати її до овочів. Тушкувати все разом ще п’ять хвилин. Додати воду та варити до готовності крупи — вона має почати розварюватися. Подрібнити суміш блендером. Суп готовий! Щоб було смачніше, можна подати його зі сметаною. Читайте також: Як приготувати італійський суп мінестроне

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