Суп із сочевиці — цікава страва. На смак він незвичайний, швидко та надовго тамує голод. Також суп не шкодить фігурі.
Фіналістка другого сезону реаліті Супермодель по-українськи (Новий канал) Вікторія Маремуха поділилася рецептом супу із сочевиці.
Інгредієнти:
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- червона сочевиця — 200 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- томат — 1-2 шт.;
- вода — 400-500 мл;
- олія — для смаження;
- сіль, перець, куркума — за смаком;
- сметана — для подачі.
Спосіб приготування:
- Цибулю нарізати напівкільцями. Моркву почистити та натерти на крупній тертці. З томатів зняти шкірку та подрібнити їх. Підсмажити овочі в розігрітій з олією сковороді.
- Додати сіль, перець, куркуму й тушкувати три хвилини.
- Промити сочевицю та додати її до овочів. Тушкувати все разом ще п’ять хвилин.
- Додати воду та варити до готовності крупи — вона має почати розварюватися.
- Подрібнити суміш блендером. Суп готовий! Щоб було смачніше, можна подати його зі сметаною.
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