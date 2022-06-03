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Їжа

Ситний та не шкодить фігурі: рецепт супу із сочевиці від відомої моделі

3 Червня 2022, 13:18
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
суп із сочевиці
Джерело: Depositphotos

Суп із сочевиці — цікава страва. На смак він незвичайний, швидко та надовго тамує голод. Також суп не шкодить фігурі.

Фіналістка другого сезону реаліті Супермодель по-українськи (Новий канал) Вікторія Маремуха поділилася рецептом супу із сочевиці.

Інгредієнти:

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  • червона сочевиця — 200 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • томат — 1-2 шт.;
  • вода — 400-500 мл;
  • олія — для смаження;
  • сіль, перець, куркума — за смаком;
  • сметана — для подачі.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю нарізати напівкільцями. Моркву почистити та натерти на крупній тертці. З томатів зняти шкірку та подрібнити їх. Підсмажити овочі в розігрітій з олією сковороді.
  2. Додати сіль, перець, куркуму й тушкувати три хвилини.
  3. Промити сочевицю та додати її до овочів. Тушкувати все разом ще п’ять хвилин.
  4. Додати воду та варити до готовності крупи — вона має почати розварюватися.
  5. Подрібнити суміш блендером. Суп готовий! Щоб було смачніше, можна подати його зі сметаною.
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Теги
Кулінарні рецепти, Рецепт
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