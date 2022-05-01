Уже понад два місяці, як через війну змінилося життя українців. Одні переїхали жити в інше місце, інші залишилися, та психологічний стан у всіх приблизно однаковий. Стреси не дають нормально жити.

Цей стан сильного психоемоційного стресу продовжується, незважаючи на деяке звикання до ситуації.

Та хронічний стрес порушує не лише наше звичне життя, але і життя клітин нашого тіла, пошкоджує та руйнує їх, знижує активність імунної системи, порушує роботу внутрішніх органів та систем організму.

Хронічний стрес – одна з основних причин розвитку різноманітних захворювань.

– І, навіть, якщо ми харчування довели до автоматизму: їмо аби щось поїсти, все ж майте на увазі, що їжа лікує навіть душевні рани, – говорить лікар-дієтолог Оксана Скиталінська.

Насамперед лікувальні властивості має темна листова зелень, вона є критично важливою для кожного з нас, і, особливо, навесні, і саме зараз, у воєнний час.

Цінність листової зелені

Всі темні зелені овочі містять багато цінних для здоров’я речовин: вітаміни А, С, антиоксиданти, клітковину, фолати (різні за активністю та дією “різновиди” фолієвої кислоти), вітамін К, магній, кальцій, залізо та калій.

Зелень багата на такі фітонутрієнти: бета-каротин, лютеїн і зеаксантин, які захищають наші клітини від пошкоджень.

У стані стресу потреба у цих сполуках в десятки (!) разів збільшується.

Отже включаючи зелені листові овочі до раціону можна запобігти багатьом захворюванням.

Журнал Neurology пише: одна порція зелених листових овочів на день уповільнює вікові зниження когнітивних функцій. Тобто зелень захищає клітини мозку.

Великий мета-аналіз показав, що споживання зелених листових овочів, включаючи хрестоцвітні (капуста, рукола, редька), значно знижує частоту серцево-судинних захворювань.

Збільшення споживання зелених листових овочів покращує ефективність дії омега-3 жирних кислот.

Як зробити зелень смачною

Поєднання смачного та корисного важливе, бо не все, що корисне, смачне – ми це знаємо.

Густо посипайте зеленню супи.

Додавайте багато різної зелені до омлетів та яєць-скрамбл.

Кладіть у бутерброди між сиром та м’ясом (шинкою) багато зелені.

Додавайте до смузі, навіть, якщо це фруктово-ягідне кисло-солодке смузі. Шпинат та зелений салат не мають вираженого смаку.

Джерело: Оксана Скиталінська