Нерідко після тренування виникають болі у м’язах. Однак крепатуру не обов’язково терпіти, є способи, які допоможуть полегшити її.

Про це на своїй сторінці в Instagram розповідає фітнес-блогер з Хмельницького Ірина Прибільська.

Як позбутися крепатури

Більше рухатися

– Не вставати з ліжка, доки біль не мине – не найкраща альтернатива. Саме тому рекомендовано зробити легку розминку, активність посилює кровообіг, покращуючи кровотік у всьому тілі, – говорить Ірина Прибільська.

Пити воду

За її словами, дослідники довели взаємозв’язок між зневодненням і підвищеним рівнем болів у м’язах.

Легка розтяжка

– Ключове слово – легка. Розтяжка може бути чудовим способом зняти “стягнутість”, – додає Ірина Прибільська.

Достатня кількість білка

Білок є важливою поживною речовиною для нарощування та підтримки м’язів.

Тому він відіграє величезну роль, допомагаючи м’язам відновитись після важких тренувань.

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Температурний вплив

За словами фітнес-блогера, можна спробувати нагріти м’язи або прикласти лід, щоб полегшити біль.

Крепатура – це м’язовий біль, який виникає після тренування або будь-якого іншої перенапруги м’язів. Існує думка, що це відбувається через те, що вправи високої інтенсивності можуть викликати мікроскопічні розриви у м’язових волокнах. Особливо часто крепатура розвивається після ексцентричних вправ – рухів, коли м’яз напружується під час одночасного його подовження.

Згідно з даними Американського коледжу спортивної медицини, ознаки крепатури часто виникають через 12-24 години після тренування. Симптоми – біль у м’язах, скутість під час руху, м’язова втома.

Джерело: Ірина Прибільська, Men’s Health