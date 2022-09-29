Мариновані гриби – класика на святковому та на повсякденному столі. Особливо смачні гриби із лісу. Для маринування підходять гриби, які не кришаться: опеньки, маслюки, білі, бабки та інші.
Як приготувати цікаві мариновані маслюки – читайте у нашому матеріалі.
Як маринувати маслюки на зиму в банках: простий рецепт
Інгредієнти:
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- маслюки – 2 кг;
- сіль – 2 ч. л.;
- оцет білий – 2 ч. л.;
- лавровий лист – 2 шт.;
- духмяний перець – 3 шт.;
- гвоздика (пряність) – 3 шт.;
- вода.
Приготування:
- Підготовлені маслюки промийте, помістіть в каструлю, залийте водою і поставте на вогонь.
- Доведіть до кипіння і варіть 15 хвилин, знімаючи піну.
- Вийміть гриби і відкиньте на сито.
- Покладіть маслюки в промиті содою стерилізовані банки.
- На 1 л води знадобляться всі зазначені в рецепті спеції, оцет і сіль. Каструлю з водою поставте на плиту, доведіть до кипіння і потримайте на вогні ще хвилину.
- Залийте гриби маринадом, герметично закрийте банку.
- Переверніть ємність догори дном, укрийте пледом або ковдрою і залиште на добу.
Як маринувати маслюки на зиму в банках: рецепт з хріном і цибулею
Інгредієнти:
- гриби – 1 кг; к
- корінець хрону – 30 г;
- лавровий лист і кріп – по 3 шт.;
- часник – 4 зубчика;
- цибуля зелена – 500 г;
- оцет білий (9%) – 50 мл;
- сіль – 80 г;
- цукор – 20 г;
- вода.
Приготування:
- Відваріть підготовлені маслюки в літрі води.
- Цибулю промийте і наріжте смужками завдовжки приблизно по 3 см.
- У 2 л води додайте лаврове листя, сіль, цукор, поставте на вогонь і закип’ятіть.
- Додайте в маринад часник і кріп. Варіть 3 хвилини.
- Покладіть в киплячий маринад гриби і варіть 15 хвилин. Влийте оцет, висипте цибулю і очищений хрін. Перемішайте і одразу зніміть з плити.
- Викладіть маслюки в підготовлені банки, закрийте, переверніть кришкою вниз і вкрийте ковдрою.
- Через 12 годин ємності можна прибирати в холодильник.
Як маринувати маслюки на зиму в банках: простий рецепт грибів по-корейськи
Інгредієнти:
- свіжі маслюки – 1,5 кг;
- олія – 250 мл;
- цукор і сіль – по 10 г;
- часник – 7 середніх зубчиків;
- оцет – 20 мл;
- паприка – 10 г;
- цибуля – 1 шт.;
- приправа для корейського салату – 50 г.
Приготування:
- Цибулину наріжте дрібними кубиками й обсмажте.
- Закип’ятіть склянку води, додавши всі спеції та оцет.
- Змішайте отриманий маринад з олією, залийте сумішшю маслюки.
- Приберіть у холодильник на добу.
- Розкладіть маслюки в чисті банки, герметично закатайте.
Смачного!
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