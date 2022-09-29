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Їжа

Топ-3 простих рецепти маринованих маслюків

29 Вересня 2022, 14:03
Анна Голішевська Редакторка сайту
Маслюки
Джерело: Pixabay

Мариновані гриби – класика на святковому та на повсякденному столі. Особливо смачні гриби із лісу. Для маринування підходять гриби, які не кришаться: опеньки, маслюки, білі, бабки та інші.

Як приготувати цікаві мариновані маслюки – читайте у нашому матеріалі.

Як маринувати маслюки на зиму в банках: простий рецепт

Інгредієнти: 

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  • маслюки –  2 кг;
  • сіль –  2 ч. л.;
  • оцет білий –  2 ч. л.;
  • лавровий лист – 2 шт.;
  • духмяний перець – 3 шт.;
  • гвоздика (пряність) – 3 шт.;
  • вода.

Приготування:

  1. Підготовлені маслюки промийте, помістіть в каструлю, залийте водою і поставте на вогонь.
  2. Доведіть до кипіння і варіть 15 хвилин, знімаючи піну.
  3. Вийміть гриби і відкиньте на сито.
  4. Покладіть маслюки в промиті содою стерилізовані банки.
  5. На 1 л води знадобляться всі зазначені в рецепті спеції, оцет і сіль. Каструлю з водою поставте на плиту, доведіть до кипіння і потримайте на вогні ще хвилину.
  6. Залийте гриби маринадом, герметично закрийте банку.
  7. Переверніть ємність догори дном, укрийте пледом або ковдрою і залиште на добу.

Як маринувати маслюки на зиму в банках: рецепт з хріном і цибулею

Інгредієнти: 

  • гриби –  1 кг; к
  • корінець хрону –  30 г;
  • лавровий лист і кріп –  по 3 шт.;
  • часник –  4 зубчика;
  • цибуля зелена –  500 г;
  • оцет білий (9%) –  50 мл;
  • сіль – 80 г;
  • цукор –  20 г;
  • вода.

Приготування:

  1. Відваріть підготовлені маслюки в літрі води.
  2. Цибулю промийте і наріжте смужками завдовжки приблизно по 3 см.
  3. У 2 л води додайте лаврове листя, сіль, цукор, поставте на вогонь і закип’ятіть.
  4. Додайте в маринад часник і кріп. Варіть 3 хвилини.
  5. Покладіть в киплячий маринад гриби і варіть 15 хвилин. Влийте оцет, висипте цибулю і очищений хрін. Перемішайте і одразу зніміть з плити.
  6. Викладіть маслюки в підготовлені банки, закрийте, переверніть кришкою вниз і вкрийте ковдрою.
  7. Через 12 годин ємності можна прибирати в холодильник.

Як маринувати маслюки на зиму в банках: простий рецепт грибів по-корейськи

Інгредієнти:

  1. свіжі маслюки –  1,5 кг;
  2. олія –  250 мл;
  3. цукор і сіль –  по 10 г;
  4. часник –  7 середніх зубчиків;
  5. оцет –  20 мл;
  6. паприка –  10 г;
  7. цибуля –  1 шт.;
  8. приправа для корейського салату –  50 г.

Приготування:

  1. Цибулину наріжте дрібними кубиками й обсмажте.
  2. Закип’ятіть склянку води, додавши всі спеції та оцет.
  3. Змішайте отриманий маринад з олією, залийте сумішшю маслюки.
  4. Приберіть у холодильник на добу.
  5. Розкладіть маслюки в чисті банки, герметично закатайте.

Смачного!

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Кулінарні рецепти Рецепт
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