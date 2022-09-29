29 Вересня 2022, 14:03 Анна Голішевська Редакторка сайту

Мариновані гриби – класика на святковому та на повсякденному столі. Особливо смачні гриби із лісу. Для маринування підходять гриби, які не кришаться: опеньки, маслюки, білі, бабки та інші. Як приготувати цікаві мариновані маслюки – читайте у нашому матеріалі. Як маринувати маслюки на зиму в банках: простий рецепт Інгредієнти: Зараз дивляться маслюки – 2 кг;

сіль – 2 ч. л.;

оцет білий – 2 ч. л.;

лавровий лист – 2 шт.;

духмяний перець – 3 шт.;

гвоздика (пряність) – 3 шт.;

вода. Приготування: Підготовлені маслюки промийте, помістіть в каструлю, залийте водою і поставте на вогонь. Доведіть до кипіння і варіть 15 хвилин, знімаючи піну. Вийміть гриби і відкиньте на сито. Покладіть маслюки в промиті содою стерилізовані банки. На 1 л води знадобляться всі зазначені в рецепті спеції, оцет і сіль. Каструлю з водою поставте на плиту, доведіть до кипіння і потримайте на вогні ще хвилину. Залийте гриби маринадом, герметично закрийте банку. Переверніть ємність догори дном, укрийте пледом або ковдрою і залиште на добу. Як маринувати маслюки на зиму в банках: рецепт з хріном і цибулею Інгредієнти: гриби – 1 кг; к

корінець хрону – 30 г;

лавровий лист і кріп – по 3 шт.;

часник – 4 зубчика;

цибуля зелена – 500 г;

оцет білий (9%) – 50 мл;

сіль – 80 г;

цукор – 20 г;

вода. Приготування: Відваріть підготовлені маслюки в літрі води. Цибулю промийте і наріжте смужками завдовжки приблизно по 3 см. У 2 л води додайте лаврове листя, сіль, цукор, поставте на вогонь і закип’ятіть. Додайте в маринад часник і кріп. Варіть 3 хвилини. Покладіть в киплячий маринад гриби і варіть 15 хвилин. Влийте оцет, висипте цибулю і очищений хрін. Перемішайте і одразу зніміть з плити. Викладіть маслюки в підготовлені банки, закрийте, переверніть кришкою вниз і вкрийте ковдрою. Через 12 годин ємності можна прибирати в холодильник. Як маринувати маслюки на зиму в банках: простий рецепт грибів по-корейськи Інгредієнти: свіжі маслюки – 1,5 кг; олія – 250 мл; цукор і сіль – по 10 г; часник – 7 середніх зубчиків; оцет – 20 мл; паприка – 10 г; цибуля – 1 шт.; приправа для корейського салату – 50 г. Приготування: Цибулину наріжте дрібними кубиками й обсмажте. Закип’ятіть склянку води, додавши всі спеції та оцет. Змішайте отриманий маринад з олією, залийте сумішшю маслюки. Приберіть у холодильник на добу. Розкладіть маслюки в чисті банки, герметично закатайте. Смачного! Читайте також: Рецепт аджики на зиму: як приготувати пікантну закрутку

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