Важко уявити смачні страви без зелені. Якщо влітку з нею нема питань – усе є на городі та й ціни в магазинах не такі кусючі, то взимку можуть бути проблеми. Як правильно заготовлювати та зберігати духмяні трави, щоб вони вас радували ароматом і смаком в холоди? Секретами поділився шеф та експерт реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов.

Лайфхак №1 – грецький

Петрушку та кріп можна сушити за грецьким рецептом. Тобто, зв’язати пучками та повісити на балконі. Потім висушені пучки замотати у плівку, а перед вживанням перетерти зелень руками. Такий спосіб збереже аромат.

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Лайфхак № 2 – економний

Якщо ніде зберігати пучки, то можна одразу перетерти сушену зелень та скласти в банки. Головне, щоб під час сушіння не було сильного вітру, інакше заготовку рознесе. Тож краще сушити при зачинених вікнах. Але якщо немає можливості це робити на балконі, скористайтеся старим бабусиним методом – наріжте трави й викладіть їх на папір на підвіконні в кухні.

Можна також висушити зелень у духовці при 60 градусах з відчиненими дверцятами. На це піде приблизно весь день. Ідеально, якщо ви маєте сушарку або, як її ще називають, дегідратор. Ми там сушимо все: і курагу, і яблука, і полуницю, робимо пастилу та м’ясо для перекусу. Рекомендую за можливості купити.

Лайфхак № 3 – для каш і макаронів

Сушений кріп та петрушку можна заморозити з маслом. На одну пачку вершкового масла кімнатної температури дайте три столові ложки сушених трав, усе перемішайте. Відправте в морозилку на кілька хвилин. Витягніть і сформуйте прямокутник. Загорніть в обгортку від масла або плівку та заморозьте. Взимку зможете брати це масло й додавати до каш та макаронів – буде просто пісня.

Лайфхак №4 – кубики льоду

Базилік, кінза, естрагон мають дуже насичений смак, тож їх краще заморожувати. Можна зробити це порціями – в формах для льоду. Потім ці кубики перекладіть у пакет і витягайте по одному під час готування.

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Лайфхак №5 – приправа до супу

Берете петрушку просто з корінням, молоду моркву, базилік. Все гарненько відмиваєте від землі. Закидаєте в блендер і дрібно-дрібно перебиваєте. Після цього викладаєте все на деко, відправляєте в духовку на 10 годин.

Сушите при невисокій температурі з відчиненими дверцятами. Коли все висохне, знімаєте сухий пласт, розламуєте і знову закидаєте в блендер. Перебиваєте разом із сіллю та перцем. У вас вийде шикарна приправа без хімії.

Особисто я ще додаю домашню паприку. Тож можете теж спробувати. Потім розфасуйте приправу по сухих банках і додавайте до супів та каш