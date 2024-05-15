Торт без випічки з печива і сметани – це ідеальний десерт для тих, хто хоче швидко і легко приготувати щось смачненьке. Такий торт не потребує випікання в духовці, а його приготування займає мінімум часу та зусиль.

Цей ароматний десерт підійде для будь-якої події: від домашніх посиденьок до сімейних свят.

Час приготування торта без випічки з печива і сметани – 10-15 хвилин.

Як приготувати торт без випічки з печива і сметани

Для приготування цього смачного десерту можна взяти будь-яке пісочне печиво, але, на нашу думку, найсмачніше виходить з печивом “До кави”. У сметанний крем після збивання, для більш насиченого аромату, можна додати 1-2 ч. л. цедри лимона.

Інгредієнти:

печиво пісочне – 500 г

сметана – 600 г

цукор – 350 г

ванілін – дрібка

банан – 1-3 шт.

сік лимона – 1-3 ст. л.

Додатково:

прямокутна роз’ємна форма – 1 шт.

Торт без випічки з печива і сметани: рецепт покроково

У сметану всипаємо цукор, додаємо дрібку ваніліну та гарно збиваємо до повного розчинення цукру. Якщо сметана не жирна, варто додати трішки (1-3 ч. л.) загущувача для сметани. Якщо у вас його немає, можна спробувати додати 1-2 ч. л. крохмалю. Банани миємо, чистимо та нарізаємо тонкими кружальцями. Збризкуємо їх соком лимона та злегка перемішуємо. Збираємо торт без випічки з печива і сметани так: печиво – сметанний крем – банани. Верх змащуємо також змащуємо кремом. Кількість шарів залежить від розміру обраної вами форми. Поміщаємо десерт у холодильник на 2-3 години, щоб печиво просочилося кремом. Сметанний крем, що залишився, поміщаємо у холодильник. Потім дістаємо торт з холодильника та виймаємо з форми. Змащуємо боки торта кремом і прикрашаємо його подрібненим печивом.

За бажанням торт також можна прикрасити свіжими фруктами, ягодами або посипати тертим шоколадом чи какао.

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.