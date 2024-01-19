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Традиційна грузинська страва з баранини – покроковий рецепт чанахі

19 Січня 2024, 13:45
Марина Мелехова редактор
Традиційна грузинська страва з баранини – покроковий рецепт чанахі
Джерело: Depositphotos

Традиційну грузинську страву чанахі зазвичай готують ​​ з баранини, овочів і спецій. Основна риса цієї страви – тушкування продуктів у власному соку в спеціальному глиняному горщику, що надає чанахі особливого смаку.

Ароматний чанахі чудово підходить для звичайного сімейного обіду чи вечері або зустрічі у колі друзів і родичів. Факти ICTV розповідають, як приготувати чанахи.

Як приготувати чанахі: покроковий рецепт

Інгредієнти:

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  • 500 г баранини (плече або ніжка);
  • 200 г квасолі;
  • 2-3 картоплини;
  • 1 баклажан;
  • 2 свіжих помідори;
  • 1 солодкий перець;
  • 1 морква;
  • 1 цибуля;
  • 3-4 зубчики часнику;
  • 1 пучок свіжої зелені – кінзи чи петрушки;
  • сіль, чорний мелений перець, куркума і гострий перець – до смаку;
  • 1/2 склянки води або бульйону;
  • 50 мл олії.

Рецепт приготування чанахі:

  1. Спершу підготуйте всі інгредієнти.  Овочі добре вимийте та почистьте, квасолю замочіть на 6-8 годин у воді, а потім відваріть.
  2. М’ясо наріжте великими шматочками, картоплю, цибулю, баклажан, солодкий перець – кубиками, моркву та помідори – кружальцями.
  3.  На гарячій пательні  з олією обмажте м’ясо до рум’яної скоринки, додайте порізану цибулю.
  4. Коли цибуля стане прозорою, додайте картоплю, баклажан, помідори, моркву, солодкий перець і часник.
  5. Помішуючи, готуйте овочі та м’ясо протягом кількох хвилин.
  6. Потім додайте сіль, перець, куркуму і гострий червоний перець.
  7. Перекладіть всі інгредієнти у горщик, влийте воду або бульйон, закрийте горщик кришкою, поставте у розігріту до 220 °С духовку та готуйте приблизно 30-40 хвилин.
  8. Коли чанахі буде готово, дістаньте з духовки.
  9. Перед подаванням прикрасьте чанахі свіжою кінзою або петрушкою. Насолоджуйтеся смаком традиційної грузинської кухні!
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Грузія здорова їжа Кулінарні рецепти Рецепт
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