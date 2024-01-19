Традиційну грузинську страву чанахі зазвичай готують ​​ з баранини, овочів і спецій. Основна риса цієї страви – тушкування продуктів у власному соку в спеціальному глиняному горщику, що надає чанахі особливого смаку.

Ароматний чанахі чудово підходить для звичайного сімейного обіду чи вечері або зустрічі у колі друзів і родичів. Факти ICTV розповідають, як приготувати чанахи.

Як приготувати чанахі: покроковий рецепт

Інгредієнти:

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500 г баранини (плече або ніжка);

200 г квасолі;

2-3 картоплини;

1 баклажан;

2 свіжих помідори;

1 солодкий перець;

1 морква;

1 цибуля;

3-4 зубчики часнику;

1 пучок свіжої зелені – кінзи чи петрушки;

сіль, чорний мелений перець, куркума і гострий перець – до смаку;

1/2 склянки води або бульйону;

50 мл олії.

Рецепт приготування чанахі: