Традиційну грузинську страву чанахі зазвичай готують з баранини, овочів і спецій. Основна риса цієї страви – тушкування продуктів у власному соку в спеціальному глиняному горщику, що надає чанахі особливого смаку.
Ароматний чанахі чудово підходить для звичайного сімейного обіду чи вечері або зустрічі у колі друзів і родичів. Факти ICTV розповідають, як приготувати чанахи.
Як приготувати чанахі: покроковий рецепт
Інгредієнти:
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- 500 г баранини (плече або ніжка);
- 200 г квасолі;
- 2-3 картоплини;
- 1 баклажан;
- 2 свіжих помідори;
- 1 солодкий перець;
- 1 морква;
- 1 цибуля;
- 3-4 зубчики часнику;
- 1 пучок свіжої зелені – кінзи чи петрушки;
- сіль, чорний мелений перець, куркума і гострий перець – до смаку;
- 1/2 склянки води або бульйону;
- 50 мл олії.
Рецепт приготування чанахі:
- Спершу підготуйте всі інгредієнти. Овочі добре вимийте та почистьте, квасолю замочіть на 6-8 годин у воді, а потім відваріть.
- М’ясо наріжте великими шматочками, картоплю, цибулю, баклажан, солодкий перець – кубиками, моркву та помідори – кружальцями.
- На гарячій пательні з олією обмажте м’ясо до рум’яної скоринки, додайте порізану цибулю.
- Коли цибуля стане прозорою, додайте картоплю, баклажан, помідори, моркву, солодкий перець і часник.
- Помішуючи, готуйте овочі та м’ясо протягом кількох хвилин.
- Потім додайте сіль, перець, куркуму і гострий червоний перець.
- Перекладіть всі інгредієнти у горщик, влийте воду або бульйон, закрийте горщик кришкою, поставте у розігріту до 220 °С духовку та готуйте приблизно 30-40 хвилин.
- Коли чанахі буде готово, дістаньте з духовки.
- Перед подаванням прикрасьте чанахі свіжою кінзою або петрушкою. Насолоджуйтеся смаком традиційної грузинської кухні!
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