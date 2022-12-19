Цьогорічні новорічні та Різдвяні свята мають ще більше нас згуртувати. І це дуже класно можна зробити саме через їжу, вважає шеф Євген Клопотенко. Адже їжа – це особлива часточка української культури.

Пропонуємо зробити це Різдво та Новий рік суто українськими, приготувати страви, якими частували бабусі, або й спробувати їх вперше. І геть з України оті совєтські олів’єшки та бутерброди зі шпротами, що виникли через дефіцити і та бідність.

Кутя з пшениці

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Різдво починається з куті. Ця страва вшита у наше ДНК. Пшениця супроводжувала українських хліборобів усе життя. Тому й на Різдво готували смачну солодку страву, яка уособлювала добробут українських родин. Саме добробут українців завжди дратує “визволителів”. Отже покажемо їм!

Інгредієнти:

350 г пшениці

50 г волоських горіхів

50 г родзинок

50 г запареного маку

1 ч. ложка лимонної цедри

2 ст. ложки лимонного соку

мед до смаку

Пшеницю промийте. Залийте водою та варіть 1,5-2 години. На 350 г пшениці вам знадобиться 1,4 л води, тобто співвідношення має бути 1:4.

Мак викладіть у миску, залийте окропом на 15 хвилин, злийте воду. Запарений мак розітріть у макітрі чи ступці. Чудово для перетирання маку підійде блендер зі спеціальною насадкою. У такому разі мак можна навіть не замочувати, а молоти до того часу, поки не почне утворюватися макове молочко.

Подрібніть волоські горіхи. Тут блендером краще не користуватися, бо можна проґавити і перебити горіхи до стану борошна, а це нам не потрібно.

У велику миску викладіть зварену пшеницю і додайте подрібнені горіхи та мак, всипте родзинки та додайте мед до смаку.

Натріть у миску лимонної цедри та вичавіть лимонний сік. Це додасть куті трохи кислинки та неймовірного цитрусового аромату.

Добре все перемішайте і додайте теплої води до бажаної консистенції.

Пундики

Багато хто з нас у дитинстві вередував над їжею, а бабусі казали, їж, бо пундиків немає. Що то за пундики, з чим їх їдять? А ось і рецепт.

Для тіста:

3 великі картоплини

1 яйце

2 ст. л. борошна (+для підпилу)

10 г пресованих дріжджів

дрібка цукру

1 л соняшникової олії для фритюру

сіль до смаку

Для начинки:

250 г печінки курячої

1 цибуля ріпчаста

2 ст. л. соняшникової олії

сіль до смаку

Візьміть три великі картоплини, добре помийте, залийте водою, посоліть та зваріть “у мундирі” до готовності. Потім викладіть на тарілку, залиште повністю охолоджуватися та очистьте від шкірки. Картоплю перекрутіть через м’ясорубку.

Помийте курячу печінку, перекладіть в каструлю, налийте води, посоліть та варіть 10 хвилин. Потім трішки охолодіть і теж перекрутіть через м’ясорубку.

Цибулю очистьте, наріжте дрібним кубиком та посмажте на пательні з соняшниковою олією до м’якості. Викладіть на пательню перекручену печінку. Все перемішайте, посоліть та поперчіть до смаку.

Додайте до картоплі борошно, пресовані дріжджі, одне яйце та дрібку цукру. Замісіть тісто, яке не липне до рук та на 1,5 години поставте його в холодильник, щоб воно піднялося.

Вийміть тісто з холодильника. Почніть формувати пундики: спочатку зробіть з тіста невеличкі кульки, розкачайте у невеличкі кружальця, всередину покладіть начинку з печінки. Ретельно зліпіть краї тіста та зробіть з нього кульку. От пундик майже і готовий.

Налийте у фритюрницю чи каcтрулю з високими стінками 1 л соняшникової олії, добре розігрійте її.

Дочекайтеся, поки олія не почне потріскувати й лише тоді опускайте по черзі пундики в ємність. Зменште вогонь і смажте далі на середньому вогні до золотистого кольору, щоб тісто добре пропеклося, а ззовні пундик не згорів.

Перекладіть пундики на тарілку з паперовим рушником, який одразу вбере всі залишки олії. Подавайте до столу з улюбленим соусом.

А який же новорічний стіл без свинини? На свято господині часто готують крученики або ж завиванці, начиняючи їх смачнющими начинками.

Крученики зі свинини

500 г свинини (антрекот)

150 г чорносливу

100 г волоських горіхів

2-3 ст. л. олії

до смаку сіль та перець

Для соусу:

1 морква

1 цибуля

1 гілочка розмарину

2 ст. л. томатної пасти

150 мл води

2 ст. л. олії

до смаку сіль та перець

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Для кручеників підійде антрекот. Розріжте його на шість частин товщиною приблизно 1 см.

Викладіть м’ясо на дошку, накрийте харчовою плівкою та відбийте молотком. Робіть це обережно, аби м’ясо не порвалося. Посоліть та поперчіть свинину з обох боків.

Подрібніть чорнослив та волоські горіхи.

Викладіть начинку на шматочки м’яса та загорніть у рулетики.

Зв’яжіть кожен рулетик ниткою, аби вони не розкрутилися під час приготування.

Розігрійте пательню та обсмажте крученики до золотавої скоринки на соняшниковій олії.

Очистьте моркву та цибулю. Морквину натріть на тертці, а цибулину поріжте кубиками.

Обсмажте цибулю та моркву на розігрітій пательні з олією до м’якості цибулі. Додайте трохи солі та перцю і томатну пасту. Перемішайте та влийте воду. Тушкуйте, доки вода не випарується.

Викладіть у форму для запікання крученики та моркву з цибулею. Запікайте 20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.

Готуємо українське і дякуємо ЗСУ за можливість зустріти Новий рік на вільній землі.

Джерело: Євген Клопотенко