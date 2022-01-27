Деякі люди зіштовхувалися із ситуацією, коли сторонні нав’язливо терлися біля них у громадському транспорті чи інших переповнених місцях.

Про те, що це і як пов’язано із сексуальним розладом, розповіла сексолог Марина Слободяник.

– Фроттеризм – сексуальна девіація, за якої збудження та задоволення досягаються тертям біля тіла іншої людини, – каже Марина Слободяник.

За її словами, найчастіше фроттеристи полюють на своїх жертв у переповненому транспорті чи чергах. Вони з легкістю вираховують жертву, яка не дасть їм відсіч, найчастіше ними стають дівчата-підлітки та молодь.

Водночас фроттеристи неагресивні та боягузливі, вони відступають одразу ж, як зрозуміли, що їх не планують задовольняти таким способом.

– Але якщо жертва повністю деморалізована, збоченець тертиметься, доки не досягне своєї мети, – додала сексолог.

Фахівець розповіла як визначити фроттериста.

Ніяк. Вони не виділяються у натовпі, жертва навіть може не зрозуміти, хто чіпав її за інтимні частини тіла.

– Єдине, що їх виділяє, зосереджений вираз обличчя, вони загалом занурені у свій стан. Фроттерист сконцентрований на своїх відчуттях, але одразу реагує на зміну поведінки жертви, – пояснює Марина Слободяник.

Як захиститись

У жодному разі не можна мовчати і впадати у ступор.

– Таку поведінку збоченець сприймає за згоду. Різко поверніться до нього, наступіть на ногу, уколіть шпилькою, крикніть – зробіть будь-що, щоб показати свою позицію, – підсумовує фахівець.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПСИХОЛОГ | СЕКСОЛОГ ВИННИЦА (@_slobodyanik_marina_)

Також можна привернути увагу сторонніх, які допоможуть дати відсіч такій людині.