Деякі люди зіштовхувалися із ситуацією, коли сторонні нав’язливо терлися біля них у громадському транспорті чи інших переповнених місцях.
Про те, що це і як пов’язано із сексуальним розладом, розповіла сексолог Марина Слободяник.
– Фроттеризм – сексуальна девіація, за якої збудження та задоволення досягаються тертям біля тіла іншої людини, – каже Марина Слободяник.
За її словами, найчастіше фроттеристи полюють на своїх жертв у переповненому транспорті чи чергах. Вони з легкістю вираховують жертву, яка не дасть їм відсіч, найчастіше ними стають дівчата-підлітки та молодь.
Водночас фроттеристи неагресивні та боягузливі, вони відступають одразу ж, як зрозуміли, що їх не планують задовольняти таким способом.
– Але якщо жертва повністю деморалізована, збоченець тертиметься, доки не досягне своєї мети, – додала сексолог.
Фахівець розповіла як визначити фроттериста.
Ніяк. Вони не виділяються у натовпі, жертва навіть може не зрозуміти, хто чіпав її за інтимні частини тіла.
– Єдине, що їх виділяє, зосереджений вираз обличчя, вони загалом занурені у свій стан. Фроттерист сконцентрований на своїх відчуттях, але одразу реагує на зміну поведінки жертви, – пояснює Марина Слободяник.
Як захиститись
У жодному разі не можна мовчати і впадати у ступор.
– Таку поведінку збоченець сприймає за згоду. Різко поверніться до нього, наступіть на ногу, уколіть шпилькою, крикніть – зробіть будь-що, щоб показати свою позицію, – підсумовує фахівець.
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Також можна привернути увагу сторонніх, які допоможуть дати відсіч такій людині.