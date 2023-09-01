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У спеку волосся швидко стає жирним: експертка назвала причиною помилку при сушінні

1 Вересня 2023, 10:54
Валентина Андрейко журналістка
довге волосся
Джерело: Unsplash

За спекотної погоди волосся швидко стає жирним і брудним, попри те, що його часто миють. Передусім  це стосується жінок. Експерти стверджують, річ у тім, що більшість неправильно його висушує.

Певно, ви запідозрите, що винен фен. Насправді навпаки.

Експертка з волосся трихолог Еббі Юнг стверджує, більшість жінок вважають, що на вулиці вітерець та сонце природним шляхом висушать волосся краще і безпечніше, ніж фен, який, начебто, руйнує його.

Щодо шкоди фена – це абсолютний міф, зазначає Юнг. Просто треба знати, як ним правильно користуватися, щоб не завдати теплового ушкодження волоссю.

За словами експертки, сушіння на повітрі може бути гіршим для стану волосся, ніж звичайне використання фена. Це було доведено вченими, які опублікували своє дослідження ще 1981 року, просто його результати не набули широкого розголосу.

– Волосся, висушене на повітрі, втрачає шкірне сало повільніше, ніж волосся, висушене феном, – посилається на дослідження Юнг.

Вона пояснює, що шкірне сало – липка і масляниста речовина, яку виробляють сальні залози, розташовані поруч із волосяними фолікулами.

Коли ми сушимо волосся феном, це сало зникає швидше. А даючи волоссю висохнути природним чином, ми уповільнюємо втрату шкірного жиру. Він швидко накопичується і знову маємо масне, брудне волосся, хоча лише вчора його мили.

Сама Еббі за будь-яких умов сушить 80% своїх довгих локонів за допомогою фену для коренів.

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Джерело: Daily Star

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