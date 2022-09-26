Морква доволі примхливий овоч. Якщо її не правильно зберігати взимку вона може погнити, прорости, запріти тощо.

Аби насолоджуватися власним врожаєм цілу зиму, необхідно дотримуватися певних правил у зберіганні.

Як правильно зберігати моркву взимку – дивіться в нашому матеріалі.

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Зберігання моркви у приватному будинку

Мешканцям приватних будинків легше підготувати місце для зберігання моркви. Морква буде комфорто себе почувати у погребі чи підвалі, які є на кожному подвір’ї.

Проте для зберігання овоча у підземних приміщеннях необхідно дотримуватися вологість повітря 90-95%, а температура має бути від -2°С до +2°С.

Також ваш підвал повинен провітрюватися, але не сильно, якщо повітря буде забагато, морква почне проростати.

Перед тим, як помістити моркву у погріб чи підвал, їх потрібно очистити від старих овочів, які можуть стати джерелом додаткових проблем.

Найпростіший варіант зберігання – ящики або мішки. Аби у мішках морква пролежала до наступної весни, необхідно:

Змішати моркву зі свіжою тирсою. Зверху засипати цибулевим лушпинням. Поставити мішки у темне місце.

Мішки не потрібно зав’язувати, залишіть їх відкритими.

Варіант зберігання моркви у ящиках схожий:

У чистий ящик насипне тирсу (бажано з хвої). Покладіть туди моркву, так, щоб тирса повністю покрила її.

Тирса вбиває бактерії та зупиняє розповсюдження грибків, тому морква зможе зберігатися довгий час.

До речі, морква відмінно зберігається у піску. Вам потрібно:

засипати піском дно ящика;

викласти моркву;

зверху знову засипати піском.

Вкладіть так кілька шарів овочу. Важливо, аби пісок був не мокрий, а вологий.

Як зберігати моркву у квартирі

Декілька місяців морква може спокійно лежати на балконі чи лоджії. Якщо вам дозволяє простір, зберігайте її у ящиках чи мішках з тирсою.

Проте слідкуйте за температурою, якщо вона буде нижче за 0°С, овоч може замерзнути. У такому випадку, моркву слід накривати товстою тканиною (непотрібною курткою чи килимком).

У квартирі моркву також можна зберігати у холодильнику:

П’ять-шість морквин міцно заверніть у папір (або кілька шарів газети). Покладіть у зручне місце в холодильнику.

Папір буде стримувати вологу та дозволить овочу дихати. Але слідкуйте за тим, аби папір не ставав занадто вологим. У такому випадку, його слід замінити.

Є ще один варіант:

Помийте та ретельно висушіть плоди. Кожну морквину загорніть у харчову плівку. Покладіть морквинки у холодильник.

Плівка стримує повітря та перешкоджає утворенню конденсату.

Зверніть увагу, що моркву не можна зберігати поруч з яблуками, які виділять етилен, що прискорюють псування овочів.

Ще один варіант зберігання – заморожування. Якщо у вас дрібна морква – цей метод для вас.

Моркву потрібно натерти або порізати на невеликі шматочки, перекласти у контейнер або пакет та кинути у морозильну камеру.

Поради для тривалого зберігання моркви