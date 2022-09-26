Морква доволі примхливий овоч. Якщо її не правильно зберігати взимку вона може погнити, прорости, запріти тощо.
Аби насолоджуватися власним врожаєм цілу зиму, необхідно дотримуватися певних правил у зберіганні.
Як правильно зберігати моркву взимку – дивіться в нашому матеріалі.
Зберігання моркви у приватному будинку
Мешканцям приватних будинків легше підготувати місце для зберігання моркви. Морква буде комфорто себе почувати у погребі чи підвалі, які є на кожному подвір’ї.
Проте для зберігання овоча у підземних приміщеннях необхідно дотримуватися вологість повітря 90-95%, а температура має бути від -2°С до +2°С.
Також ваш підвал повинен провітрюватися, але не сильно, якщо повітря буде забагато, морква почне проростати.
Перед тим, як помістити моркву у погріб чи підвал, їх потрібно очистити від старих овочів, які можуть стати джерелом додаткових проблем.
Найпростіший варіант зберігання – ящики або мішки. Аби у мішках морква пролежала до наступної весни, необхідно:
- Змішати моркву зі свіжою тирсою.
- Зверху засипати цибулевим лушпинням.
- Поставити мішки у темне місце.
Мішки не потрібно зав’язувати, залишіть їх відкритими.
Варіант зберігання моркви у ящиках схожий:
- У чистий ящик насипне тирсу (бажано з хвої).
- Покладіть туди моркву, так, щоб тирса повністю покрила її.
Тирса вбиває бактерії та зупиняє розповсюдження грибків, тому морква зможе зберігатися довгий час.
До речі, морква відмінно зберігається у піску. Вам потрібно:
- засипати піском дно ящика;
- викласти моркву;
- зверху знову засипати піском.
Вкладіть так кілька шарів овочу. Важливо, аби пісок був не мокрий, а вологий.
Як зберігати моркву у квартирі
Декілька місяців морква може спокійно лежати на балконі чи лоджії. Якщо вам дозволяє простір, зберігайте її у ящиках чи мішках з тирсою.
Проте слідкуйте за температурою, якщо вона буде нижче за 0°С, овоч може замерзнути. У такому випадку, моркву слід накривати товстою тканиною (непотрібною курткою чи килимком).
У квартирі моркву також можна зберігати у холодильнику:
- П’ять-шість морквин міцно заверніть у папір (або кілька шарів газети).
- Покладіть у зручне місце в холодильнику.
Папір буде стримувати вологу та дозволить овочу дихати. Але слідкуйте за тим, аби папір не ставав занадто вологим. У такому випадку, його слід замінити.
Є ще один варіант:
- Помийте та ретельно висушіть плоди.
- Кожну морквину загорніть у харчову плівку.
- Покладіть морквинки у холодильник.
Плівка стримує повітря та перешкоджає утворенню конденсату.
Зверніть увагу, що моркву не можна зберігати поруч з яблуками, які виділять етилен, що прискорюють псування овочів.
Ще один варіант зберігання – заморожування. Якщо у вас дрібна морква – цей метод для вас.
Моркву потрібно натерти або порізати на невеликі шматочки, перекласти у контейнер або пакет та кинути у морозильну камеру.
Поради для тривалого зберігання моркви
- Аби морква зберігалася якнайдовше, її не варто мити – необхідно лише очистити від залишків землі та обрізати бадилля.
- Не варто зберігати моркву на сонці.
- Перед тим, як відправити моркву на зберігання, впевніться, що вона не волога.
- У будь-якому місці зберігання температура повітря має бути від 0°С до +2°С.
- Час від часу заглядайте до моркви та перевіряйте чи вона не підмерзла.