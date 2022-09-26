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Їжа

У тирсі, піску чи мішках: як правильно зберігати моркву на зиму

26 Вересня 2022, 17:56
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
У тирсі, піску чи мішках: як правильно зберігати моркву на зиму
Джерело: Depositphotos

Морква доволі примхливий овоч. Якщо її не правильно зберігати взимку вона може погнити, прорости, запріти тощо.

Аби насолоджуватися власним врожаєм цілу зиму, необхідно дотримуватися певних правил у зберіганні.

Як правильно зберігати моркву взимку – дивіться в нашому матеріалі.

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Зберігання моркви у приватному будинку

Мешканцям приватних будинків легше підготувати місце для зберігання моркви. Морква буде комфорто себе почувати у погребі чи підвалі, які є на кожному подвір’ї.

Проте для зберігання овоча у підземних приміщеннях необхідно дотримуватися вологість повітря 90-95%, а температура має бути від -2°С до +2°С.

Також ваш підвал повинен провітрюватися, але не сильно, якщо повітря буде забагато, морква почне проростати.

Перед тим, як помістити моркву у погріб чи підвал, їх потрібно очистити від старих овочів, які можуть стати джерелом додаткових проблем.

Найпростіший варіант зберігання – ящики або мішки. Аби у мішках морква пролежала до наступної весни, необхідно:

  1. Змішати моркву зі свіжою тирсою.
  2. Зверху засипати цибулевим лушпинням.
  3. Поставити мішки у темне місце.

Мішки не потрібно зав’язувати, залишіть їх відкритими.

Варіант зберігання моркви у ящиках схожий:

  1. У чистий ящик насипне тирсу (бажано з хвої).
  2. Покладіть туди моркву, так, щоб тирса повністю покрила її.

Фото: Depositphotos

Тирса вбиває бактерії та зупиняє розповсюдження грибків, тому морква зможе зберігатися довгий час.

До речі, морква відмінно зберігається у піску. Вам потрібно:

  • засипати піском дно ящика;
  • викласти моркву;
  • зверху знову засипати піском.

Вкладіть так кілька шарів овочу. Важливо, аби пісок був не мокрий, а вологий.

Як зберігати моркву у квартирі

Декілька місяців морква може спокійно лежати на балконі чи лоджії. Якщо вам дозволяє простір, зберігайте її у ящиках чи мішках з тирсою.

Проте слідкуйте за температурою, якщо вона буде нижче за 0°С, овоч може замерзнути. У такому випадку, моркву слід накривати товстою тканиною (непотрібною курткою чи килимком).

У квартирі моркву також можна зберігати у холодильнику:

  1. П’ять-шість морквин міцно заверніть у папір (або кілька шарів газети).
  2. Покладіть у зручне місце в холодильнику.

Папір буде стримувати вологу та дозволить овочу дихати. Але слідкуйте за тим, аби папір не ставав занадто вологим. У такому випадку, його слід замінити.

Є ще один варіант:

  1. Помийте та ретельно висушіть плоди.
  2. Кожну морквину загорніть у харчову плівку.
  3. Покладіть морквинки у холодильник.

Плівка стримує повітря та перешкоджає утворенню конденсату.

Зверніть увагу, що моркву не можна зберігати поруч з яблуками, які виділять етилен, що прискорюють псування овочів.

Ще один варіант зберігання – заморожування. Якщо у вас дрібна морква – цей метод для вас.

Фото: Depositphotos

Моркву потрібно натерти або порізати на невеликі шматочки, перекласти у контейнер або пакет та кинути у морозильну камеру.

Поради для тривалого зберігання моркви

  1. Аби морква зберігалася якнайдовше, її не варто мити – необхідно лише очистити від залишків землі та обрізати бадилля.
  2. Не варто зберігати моркву на сонці.
  3. Перед тим, як відправити моркву на зберігання, впевніться, що вона не волога.
  4. У будь-якому місці зберігання температура повітря має бути від 0°С до +2°С.
  5. Час від часу заглядайте до моркви та перевіряйте чи вона не підмерзла.
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зима Овочі
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