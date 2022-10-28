Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Український суперфуд: чим можна замінити насіння чіа

28 Жовтня 2022, 19:55
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
чіа
Джерело: Pexels

Учасник проекту Нового каналу Пара на мільйон хімік Гліб Репіч порадив, що додавати у страви, аби отримувати достатню кількість клітковини, білка та омега-3.

Гліб Репіч так описав насіння чіа: дрібненьке чорне насіння, яке активно просувають в інтернеті як суперфуд.

– Насіння чіа містить велику кількість клітковини, білка, омега-3 і багато інших мікроелементів. А ще з нього чавлять олію, яка коштує, щоправда, як автомобіль, – сміється експерт.

Словом, дорого, стильно, популярно!  Він не заперечує, що чіа дуже корисне для організму, та водночас вважає, що його унікальність не зовсім виправдана.

Зараз дивляться

– Я розповім про вітчизняний аналог, який нічим не гірший за чіа, але при цьому коштує копійки, – сказав Ріпич. – Це – насіння льону.

Клітковини, білку, омеги-3, вітамінів та мікроелементів в ньому стільки ж, як у чіа. Його також можна додавати в хліб, мюслі, смузі, десерти. Щоправда, насіння льону краще перед вживанням розмолоти, адже воно має жорстку оболонку.

Подрібненим це насіння краще засвоюється. З нього також чавлять олію, яка містить до 57% поліненасичених омега-3.

 – Додам, що така олія має приємніший смак, ніж із чіа, та значно приємніша за ціною, – зауважив Гліб Репіч.

Читайте також:
дети едаХарчування для мозку: як навчити дітей їсти корисне

Однак, потрібно не забувати, що лляна олія надзвичайно швидко окислюється та стає гіркою на смак. Зберігатися вона може лише в холодильнику й не більше трьох місяців.

Джерело
Новий канал
Теги
Кулінарні рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь