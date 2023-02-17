Уже зовсім скоро в Україні будуть святкувати Великдень 2023. Напередодні великого свята господарі готуються до дійства: прибирають у домівках, готують страви та печуть паски. Рецептами своїх пасок поділилися ведучі телеканалу ICTV Юлія Зорій і Антон Равицький. Подробиці читайте в матеріалі Фактів.
Заварна сирно-фруктова паска від Юлії Зорій
Інгредієнти:
- 800г сиру;
- 400г цукру;
- вершкове масло;
- 6 яєчних жовтків;
- 1 лимон (цедра терта);
- 400г фруктового пюре за смаком — суничного/абрикосового/малинового тощо.
Спосіб приготування:
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- Сир покладіть під прес, жовтки розітріть із цукром.
- Перемішайте пюре з фруктів з жовтками, на повільному вогні проваріть до загустіння, дайте охолонути і перемішайте з протертим сиром.
- Знову поставте суміш на повільний вогонь і проваріть, покладіть масло, порізане шматочками, перемішайте, додавши цедру лимона.
- Викладіть масу в застелену марлею форму, встановіть зверху вантаж. На ніч приберіть в холод.
- Переверніть готову паску на блюдо, оформте.
Медова паска від Антона Равицького
Інгредієнти:
- 500г сиру;
- 4 яєчні жовтки;
- по 3 ст.л. сметани/вершків і вершкового масла;
- по 2 ст.л. меду і цукру.
Спосіб приготування:
- З цукром розітріть жовтки, вмішайте мед, масло.
- Збийте до однорідної пишної маси.
- Протріть через сито сир, перемішайте зі сметаною, продовжуючи перемішувати поступово ввести медову масу.
- Викладіть суміш у пасочницю, встановіть гніт, приберіть на добу в холод.
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