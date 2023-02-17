17 Лютого 2023, 17:12 Анна Голішевська Редакторка сайту

Уже зовсім скоро в Україні будуть святкувати Великдень 2023. Напередодні великого свята господарі готуються до дійства: прибирають у домівках, готують страви та печуть паски. Рецептами своїх пасок поділилися ведучі телеканалу ICTV Юлія Зорій і Антон Равицький. Подробиці читайте в матеріалі Фактів. Заварна сирно-фруктова паска від Юлії Зорій Інгредієнти: 800г сиру ;

400г цукру ;

вершкове масло ;

6 яєчних жовтків ;

1 лимон (цедра терта) ;

400г фруктового пюре за смаком — суничного/абрикосового/малинового тощо. Спосіб приготування: Зараз дивляться Сир покладіть під прес, жовтки розітріть із цукром. Перемішайте пюре з фруктів з жовтками, на повільному вогні проваріть до загустіння, дайте охолонути і перемішайте з протертим сиром. Знову поставте суміш на повільний вогонь і проваріть, покладіть масло, порізане шматочками, перемішайте, додавши цедру лимона. Викладіть масу в застелену марлею форму, встановіть зверху вантаж. На ніч приберіть в холод. Переверніть готову паску на блюдо, оформте. Медова паска від Антона Равицького Інгредієнти: 500г сиру ;

4 яєчні жовтки ;

по 3 ст.л. сметани/вершків і вершкового масла ;

по 2 ст.л. меду і цукру. Спосіб приготування: З цукром розітріть жовтки, вмішайте мед, масло. Збийте до однорідної пишної маси. Протріть через сито сир, перемішайте зі сметаною, продовжуючи перемішувати поступово ввести медову масу. Викладіть суміш у пасочницю, встановіть гніт, приберіть на добу в холод. Читайте також: Які паски приготувати на Великдень 2023 – пʼять рецептів

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