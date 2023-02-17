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Їжа

Великдень 2023: рецепти пасок від Юлії Зорій і Антона Равицького

17 Лютого 2023, 17:12
Анна Голішевська Редакторка сайту
Паски
Джерело: Unsplash

Уже зовсім скоро в Україні будуть святкувати Великдень 2023. Напередодні великого свята господарі готуються до дійства: прибирають у домівках, готують страви та печуть паски. Рецептами своїх пасок поділилися ведучі телеканалу ICTV Юлія Зорій і Антон Равицький. Подробиці читайте в матеріалі Фактів.

Заварна сирно-фруктова паска від Юлії Зорій

Паска

Фото – Unsplash

Інгредієнти:

  • 800г сиру;
  • 400г цукру;
  • вершкове масло;
  • 6 яєчних жовтків;
  • 1 лимон (цедра терта);
  • 400г фруктового пюре за смаком — суничного/абрикосового/малинового тощо.

Спосіб приготування:

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  1. Сир покладіть під прес, жовтки розітріть із цукром.
  2. Перемішайте пюре з фруктів з жовтками, на повільному вогні проваріть до загустіння, дайте охолонути і перемішайте з протертим сиром.
  3. Знову поставте суміш на повільний вогонь і проваріть, покладіть масло, порізане шматочками, перемішайте, додавши цедру лимона.
  4. Викладіть масу в застелену марлею форму, встановіть зверху вантаж. На ніч приберіть в холод.
  5. Переверніть готову паску на блюдо, оформте.

Медова паска від Антона Равицького

Паска

Фото – Unsplash

Інгредієнти:

  • 500г сиру;
  • 4 яєчні жовтки;
  • по 3 ст.л. сметани/вершків і вершкового масла;
  • по 2 ст.л. меду і цукру.

Спосіб приготування:

  1. З цукром розітріть жовтки, вмішайте мед, масло.
  2. Збийте до однорідної пишної маси.
  3. Протріть через сито сир, перемішайте зі сметаною, продовжуючи перемішувати поступово ввести медову масу.
  4. Викладіть суміш у пасочницю, встановіть гніт, приберіть на добу в холод.
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